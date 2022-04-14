Гитарист Виктор Зинчук: «Музыка должна принадлежать людям. Она уносит нас в волшебные миры»

Денис БОЧАРОВ

Гитарист-виртуоз, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук 15 апреля в ММДМ презентует альбом «Секрет релакса». В преддверии мероприятия маэстро, к слову, фигурант Книги рекордов Гиннесса, ответил на вопросы «Культуры».

— Расскажите об альбоме. Что он собой представляет, как долго над ним работали?

— Около двух лет. У меня почти всегда примерно столько времени уходит на создание нового диска. Хотя замысел созревает в течение всей жизни. Это акустический альбом, я играл только на классических инструментах, не прибегая к экспрессии красок электрогитары. Ведь в мире столько замечательной музыки, требующей негромкого высказывания — именно это я и постарался сделать.

Половину пластинки составляют мои собственные композиции, другую — обработки произведений выдающихся классиков: Туано Арбо, Георга Филиппа Телемана, Иоганна Себастьяна Баха и других композиторов. Трудился я в пандемию, в домашней студии, очень рад, что это время прошло для меня не бессмысленно, а напротив — весьма содержательно.

Я, кстати, известен не только как таковой игрой на гитаре, но и своими аранжировками. Которые, правда, потом свободно выкладывают в интернете: их исполняют как отечественные, так и зарубежные гитаристы. Между прочим, мне до сих пор никто за это спасибо не сказал (Смеется). Но я отношусь к этому философски — пусть играют, потому что считаю: музыка должна звучать и наполнять культурное пространство.

Альбом я создал сам — от начала до конца. Мне было крайне важно попытаться передать настроение, дух каждой конкретной композиции. Поэтому трудился кропотливо: на каждую вещь уходило не меньше месяца. Основной посыл записи обобщил бы так: я всегда играю ту музыку, которой мне по жизни не хватает.

Конечно, не секрет, что это не та музыка, которая будет терзать радиоэфиры и звучать на голубых огоньках и прочих праздничных мероприятиях на центральных каналах. Но меня это не сильно беспокоит. Более того, я решил не ждать у моря погоды и выложил несколько роликов на YouTube. Музыка, повторюсь, должна принадлежать людям. Она уносит нас в другие, волшебные миры — и это прекрасно.

— Вы говорите, что альбом целиком акустический. В этой связи мне вспомнилось известное высказывание Брюса Спрингстина о том, что ему куда проще полдня играть на электрогитаре, чем полчаса на акустике. Разделяете ли мнение Босса (прозвище Спрингстина. — Культура)?

— Я его понимаю. Многие люди, наблюдая за работой гитаристов со стороны, полагают, что большой разницы нет, а ведь акустическая гитара и электрическая — совершенно разные инструменты. С годами электрогитара обросла всевозможными «примочками», как говорят гитаристы, для улучшения звучания.

Поэтому, полагаю, на электрическом инструменте играть проще: сегодня существует масса эффектов, которые выравнивают саунд, «квартизуют» его, усиливают атаку, подчищают тембральную окраску и так далее. И вот все эти «улучшатели» облегчают гитаристам жизнь — с одной стороны. С другой — убивают естественный, природный тембр гитары.

Если на записях The Beatles, The Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd и других корифеев мы можем расслышать, где звучит Rickenbacker, где Fender Telecaster, где Gibson Les Paul, а где, скажем, Ibanez, то сейчас гитарные тембры стремятся к унифицированному синтезаторному звучанию. А это уничтожает натуральную гитарную окраску. По крайней мере, для уважающих себя гитаристов доблестью уж точно не является.

Скажу так: на акустической гитаре играть намного сложнее. Тем более, перед возрастной публикой — а именно она составляет основу моей аудитории. Эту публику не обманешь, она разбирается в тонкостях. Что накладывает на исполнителя дополнительную ответственность.

— Выпуск студийных альбомов — дело энергозатратное и дорогостоящее. А насколько окупаемое?

— В нашем музыкальном «профсоюзе» ходит такой анекдот. Встречаются два гитариста:

— Я тут недавно диск записал.

— Ну и как, продал?

— Ага. Машину продал, дачу продал.

Так что запись новых пластинок никакой финансовой отдачи, к сожалению, не приносит. Но я привык, отношусь к этому как к данности. Музыкант должен постоянно создавать что-то новое.

Многие артисты, которые без музыки жизни не представляют, готовы сегодня работать себе в ущерб — лишь бы только оставаться на плаву. Хотя призывать к тому, чтобы все выпускали новые альбомы, я бы не стал. У каждого своя история. У меня, например, никогда не было никакой особой поддержки спонсоров, Министерства культуры и так далее. Хотя без этого выживать в столь непростом профсоюзе, коим является музыка, конечно, сложновато.

— В последние годы по телевидению демонстрируется несколько развлекательных шоу, где во главу угла поставлен голос. А почему бы не запустить программу, делающую акцент на инструментальной составляющей? Неужели Андрей Макаревич, однажды сказавший: «Труднее сыграть, особенно — спеть», был прав?

— Не совсем. Конечно же, достойно исполнить произведение на инструменте посложнее будет, чем прилично проинтонировать. Чтобы освоить и качественно сыграть композицию на гитаре, требуется больше трудозатрат, нежели для подготовки песни — это любой педагог ДМШ или музыкального училища подтвердит.

Но отношение к подобным затеям у меня довольно скептическое. Я никогда в их рамках не видел намека на нового Гребенщикова, не говоря уже о Ричи Блэкморе или, тем более, Владимире Спивакове. Людям столь высокого уровня дарования такие «пляски» ни к чему. Это как, допустим, повара экстра-класса из ресторана Michelin, владеющего искусством приготовления изысканных блюд французской и итальянской кухни, попросить завернуть шаурму. Надевать странные маски и мимикрировать под кого-нибудь таким мастерам не пристало. Впрочем, осуждать никого не хочу.

Хотя говорить о том, что инструментальные телешоу, появись они в эфире, провалятся по рейтинговым показателям, не стал бы. Я однажды видел маленькую девочку, которая так играла на балалайке — закачаешься! Вопрос в том, насколько грамотно и выигрышно все это подать. У нас ведь на телевизионных каналах музыкальная редактура весьма тенденциозна и предвзята.

— Легко ли вам дается создание новых музыкальных произведений?

— Нет. Более того, процессу написания музыки сопутствуют жуткие мучения, порой, как и многие художники, довожу себя до полного истощения. Бьюсь над каждой фразой. К тому же, я часто выступаю в «соавторстве» со многими знаменитыми композиторами. Например, относительно недавно я записал вариации на тему вальса №2 Шостаковича. Так вот, для возможности обнародования этой работы мне пришлось несколько месяцев ждать разрешения наследников. Потому что я немного изменил произведение, а это уже серьезное заявление.

Сочинение музыки — весьма нервозный процесс. Неслучайно у музыкантов есть такая полушутливая расхожая фраза: «Я музыку ненавижу с детства». По той причине, что люди от переизбытка музыкальной информации устают. Когда я будучи совсем молодым человеком, в 1978 году начинал работу в оркестре Гостелерадио, был, с одной стороны, удивлен, а с другой — абсолютно восхищен тем, как там выстраивался рабочий процесс.

Смена в эстрадно-симфоническом оркестре длилась четыре часа, с обязательными перерывами. Вообще, в советское время термин «охрана труда» не был пустым звуком. Над тем, как максимально плодотворно и с наибольшим КПД выстроить производственный процесс — будь то музыка или еще что бы то ни было — трудились целые научно-исследовательские институты. Работоспособность человека четко регламентировалась: считалось, что более четырех часов подряд вкалывания — это уже перебор. Далее включаются определенные законы психики и физиологии, заигрывание с которыми к добру не приводит. И на пользу делу уж точно не идет.

— Время сейчас, что и говорить, непростое. Согласны ли вы с устоявшейся идиомой «Когда пушки кричат, музы молчат»?

— Ни в коем случае. Так не должно быть. Когда я работал в оркестре под управлением Силантьева, был знаком со многими выдающимися артистами, среди которых Владимир Бунчиков, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов. Эти люди на протяжении всей Великой Отечественной ездили на линию фронта, к войскам — солдаты, буквально со слезами на глазах, заслушивались этими великими исполнителями.

А как же иначе? Музыка необходима! Без нее существование человека невозможно, оно теряет всякий смысл. Я и сам в первой половине 1980-х ездил в Афганистан, выступал перед ребятами, иногда мы давали по несколько концертов в день. Жили в казармах, иногда просыпаешься среди ночи, а напротив, на стене висит пара автоматов. Привычная картина. Нас, конечно же, охраняли, но порой все равно возникали внештатные ситуации. Перелеты, обстрелы, кровь из ушей под воздействием тепловых шашек — это было в порядке вещей. Некоторые артисты не выдерживали стресса, возвращались домой.

Войны на Земле происходят постоянно, так что же теперь — музыку вычеркивать из жизни? Не жить вовсе?! Как бы то ни было, сколь бы серьезным и опасным не было время, все равно надо радоваться — радоваться при жизни. Потому что другого времени все равно не будет...

— Давайте под занавес несколько снизим общий «градус» серьезности. Назовите пять своих любимых гитаристов?

— Пять не назову — назову десять. Прежде всего, Николо Паганини. Далеко не все знают, что он был не только виртуозным скрипачом, но и превосходным гитаристом, написавшим для этого инструмента несколько сонат, квартетов и концертов. Паганини был прежде всего Музыкантом —мастером с большой буквы. Далее. Вне всякого сомнения, Андрес Сеговия, Пако де Лусия, Джанго Рейнхардт. Это если говорить о представителях классической гитарной школы.





Фотографии: Евгений Стукащин / ТАСС; Кирилл Зыков / АГН Москва.

А перебрасывая мостик ближе к популярной музыке, року, блюзу... Не могу не упомянуть Джими Хендрикса, Ричи Блэкмора, Джимми Пейджа и Марка Нопфлера. И напоследок вспомню про таких замечательных гитаристов, как Джей Джей Кейл и Чет Эткинс. Их в нашей стране мало кто знает, но на меня они в свое время оказали большое влияние.