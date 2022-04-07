Александр Суханов, бард, композитор: «В наше время новые песни — это хорошо забытые старые»

Денис БОЧАРОВ

В киноклубе «Эльдар» 9-10 апреля пройдет фестиваль «Крепитесь люди, скоро лето», мероприятие, в котором примет участие весь цвет бардовского движения. Один из классиков авторской песни, Александр Суханов — собеседник «Культуры».

— Что на сегодняшний день в целом представляет собой бардовская культура, эстетика, чем она дышит, подпитывается?

— Фестиваль, который состоится в ближайшие дни, был задуман Олегом Митяевым еще в разгар ковидных времен. В последние два-три года бардовское движение развивается в тесной связи с этой ситуацией: у авторов и исполнителей авторской песни есть желание и стремление поддержать людей в преодолении этого недуга.

Создаются даже специальные песни на эту тему, но в основном звучат произведения с целью обнадежить слушателя, вселить в него оптимизм и позитив. Эта тема не будет обойдена вниманием и на предстоящем мероприятии в киноклубе «Эльдар».

— Не секрет, что золотой век авторской песни пришелся на период 1960 – 1980-х годов. А как сегодня обстоит дело?

— Акцент сделан верно, поскольку положение дел в этом культурном сегменте действительно непростое. Потому что новые песни писать трудно, концертная деятельность замедлена, интерактивное общение с публикой на фестивалях и концертах совсем не то, что было в золотые годы – когда казалось, что артист и зритель находятся в едином душевном порыве.

Все это накладывает свой отпечаток на творческую активность авторов. Когда я недавно беседовал с Вадимом Егоровым, он сказал, что за последние несколько лет не написал ни одной песни. Я, кстати, тоже новых песен почти не пишу, в основном вспоминаю на концертах вещи, сочиненные мною уже довольно давно. Да оно, по-моему, вполне естественно, потому что в наше время новые песни – это хорошо забытые старые.

— Как вообще вы пришли в бардовскую культуру? Ведь вы же прежде всего ученый, математик, преподаватель механико-математического факультета МГУ…

— Свои первые песни я написал, когда стал студентом университета, еще на первом курсе. В те времена было много бардовских клубов, в которых я принимал участие, слеты КСП (Клуб самодеятельной песни – собирательное название движения бардов. – Культура), где я становился лауреатом.

Что касается математики, то она по-своему повлияла на творческий процесс. В этой науке есть правило золотого сечения, которое я регулярно использую при написании песен. Это правило гласит: целое должно относиться к большему, как большее к меньшему. Иными словами, можно сказать, что это правило гармонии.

Чаще всего оно используется в архитектуре, но и в мире музыки выглядит более чем уместно. Деление на куплет и припев, постоянные повторения последовательностей аккордов и мелодических линий – вот примерно как это правило выглядит на практике применительно к песне.

— Стало быть, вы согласны с древними греками, которые считали, что в мире существуют две главные науки — математика и музыка?

— Да, и с античных времен в этом смысле мало что изменилось. Сочиненный Бахом «Хорошо темперированный клавир» прекрасно это иллюстрирует: ведь в нем использовано математическое деление всего гармонического ряда. По такому принципу весь он и построен. Для того, чтобы каждая клавиша соответствовала определенному звуку, должно действовать вышеупомянутое правило золотого сечения. Словом, как ни крути, при создании музыкального произведения от математической составляющей действительно не уйти.

— В этом году, а точнее уже меньше чем через два месяца, у вас будет юбилей. Есть какие-то планы по его празднованию?

— Да, надеюсь, 25 мая, непосредственно в день, когда мне исполнится семьдесят, в том же клубе «Эльдар» пройдет вечер, посвященный этой дате. Думаю выступить сам и позвать друзей. Понятно, что сейчас сложно что-то загадывать, но на данный момент планы такие.

— Помимо того, что вы сами пишете и музыку, и слова, у вас большое количество песен, написанных на стихи других поэтов – как классиков, так и менее известных. Есть ли какой-нибудь критерий, по которому вы выбираете?

— Главное, что меня в данном аспекте вдохновляет, — это собственное чувство вкуса. Когда я в свое время писал песни на чьи-то не свои стихи и одновременно учился у этих поэтов создавать собственные вирши, я исходил из того, чтобы стихотворное произведение меня «цепляло».

Это могло быть что угодно – тема стиха, ритмика, внутренняя мелодика. И когда что-то из этого – или все сразу – находило во мне отклик, западало в душу, я принимался за сочинение песни.

Но в последнее время здесь есть определенные подводные течения, связанные с соблюдением авторских прав. Сегодня для того, чтобы исполнить на концерте песню не на свои стихи, нужно заключать договор с поэтом, переводчиком или их правопреемниками. А это очень тягомотно.

Поэтому на предстоящем фестивале я исполню две-три песни на собственный текст и одну на стихи поэта серебряного века – а именно Иннокентия Анненского. То есть, человека из другой эпохи, с которым никакого договора заключать не надо (Улыбается).

— Одна из ваших «визитных карточек» — прекрасная песня «Зеленая карета», которую во многих домах и семьях принято петь малышам в качестве колыбельной. Расскажите об истории создания этой композиции.

— История простая. Когда я возился со своими маленькими детьми, мне в руки попался журнал с этими стихами, автором которых был поэт Овсей Дриз. Мне они понравились, и песня родилась сама собой. Я посвятил ее своим детям. Между прочим, сравнительно недавно вышел даже фильм «Зеленая карета», который посвящен влиянию этой песни на целое поколение молодых людей.

Существует фестиваль «Зеленая карета», на котором я являюсь членом жюри. Там порой выступают совсем молодые, начинающие авторы, которые исполняют как свои вещи, так и бардовскую классику. И, надо сказать, у них здорово получается: они сочиняют хорошие песни, интересно мыслят и общаются. Так что говорить о том, что культура бардов находится в упадке или стагнации, я бы не стал.

— У вас есть какие-то личные музыкальные предпочтения? Можете назвать себя меломаном?

— Едва ли. Музыку я специально не слушаю. Но у меня на телефоне есть радиостанция «Калина красная», которая круглосуточно крутит бардов. Кто-то может сказать, что мои вкусовые предпочтения в этом отношении предсказуемы, но таков действительно основной круг моих музыкально-лирических интересов.

Я общаюсь с бардами, слушаю их песни, выступаю на тематических мероприятиях и, таким образом, стараюсь быть в курсе всего, что происходит в этой области. Не сказал бы, что сегодня существует понятие «бардовская тусовка» в том смысле и масштабе, который сопутствовал этому термину в золотые годы развития жанра, но определенный круг авторов, которые периодически встречаются и в целом стараются не выпускать друг друга из виду, конечно же, есть.

Фотографии: Photoxpress.