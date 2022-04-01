«Устроить бойкот русской культуре физически невозможно»: столетие петербургской филармонии на фоне мирового кризиса

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

О том, как завершаются юбилейные празднества, «Культуре» рассказал заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Евгений Петровский.

Празднование векового юбилея старейшей российской филармонии, продолжавшееся два сезона, теперь близится к завершению. Большинство международных звезд успели выступить до обострения политической ситуации. Но новое время показывает, что опираться нужно на собственные силы.

Сейчас, когда западные страны ввели антироссийские санкции во всех сферах, и — что прискорбней и вызывающей всего — в области культуры и искусства, стало очевидно, что внутрироссийская культурная жизнь в состоянии более чем достойно ответить на брошенный вызов. Одним из первых доказательств стало выступление в Большом зале Петербургской филармонии Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением народного артиста СССР маэстро Юрия Симонова. Событие тем более примечательное, так как обе филармонии отмечают свои столетние юбилеи. Московские гости исполнили Чайковского, Рахманинова и Шостаковича, в этот вечер солировал один из лучших молодых виолончелистов Александр Рамм, хорошо известный и зарубежному слушателю. Сам концерт состоялся в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

— Евгений Дмитриевич, столетие Петербургской филармонии миновало. Можно ли выдохнуть с облегчением? Довольны ли вы тем, как прошли торжества?

— Мы изначально планировали, что празднование столетия филармонии не будет ограничиваться календарным 2021 годом, а продолжится вплоть до завершения сезона 2021/2022. Мы надеемся, что до конца июня нынешнего года в этих рамках состоится еще много интересных событий. Понятно, что оба наших праздничных сезона в целом проходят в очень непростых условиях: на смену пандемии пришла напряженная международная обстановка. Мы отдаем себе отчет в том, что все-таки основные события в Петербургской филармонии уже состоялись, и не строим больших иллюзий на оставшийся сезон. Нам удалось многое. Приехали выдающиеся артисты, а главные мероприятия я бы объединил в три блока. Первый — это летний фестиваль «Музыкальная коллекция» с центральным концертом, в котором мы повторили самую первую программу нашей филармонии. Далее прошел зимний фестиваль «Площадь Искусств». И третье, отдельно стоящее событие, ставшее кульминацией текущего сезона, концерт Зубина Меты в конце января. Чудо, что он состоялся, было много объективных трудностей и препятствий. Этот вечер, конечно, запомнится на многие годы, он завершился стоячей пятнадцатиминутной овацией. Большими событиями для музыкального Петербурга стали также сольные концерты Джойс Дидонато в Малом, а затем и в Большом зале.

Еще к удавшимся планам, которыми мы гордимся, можно отнести объявление композитором-резидентом Санкт-Петербургской филармонии шотландского маэстро Джеймса Макмиллана. В рамках этого проекта прошло несколько концертов, на последнем, состоявшемся в феврале, Макмиллан сам занял место за дирижерским пультом. Это был значимый для нас момент, ведь Макмиллан является одним из самых востребованных композиторов во всем мире.

— Господин Макмиллан в декабрьском интервью для нашего издания обратил особое внимание на то, что, готовясь к сотрудничеству с Санкт-Петербургской филармонией, он не рассматривал никакого политического аспекта и что участие композиторов в каких-либо пропагандистских компаниях является контрпродуктивным. Последние международные события показали обратное: культурные контакты между Западом и Россией оказались свернутыми — и не по воле нашей страны. Композиторское резидентство же Макмиллана проходило в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021–2022. И нам осталось только порадоваться, что концерт маэстро успел состояться 20 февраля, буквально накануне обострения политической ситуации. И нужно отдать себе отчет, что в обозримом будущем выступления западных музыкантов в России будут крайне маловероятными. Достаточно просмотреть афишу филармонии на пару месяцев вперед, чтобы увидеть, что слетели концерты Элины Гаранча, Люки Дебарга, Натали Дессей…

— Среди того, что вы упоминаете и что нам не удалось, к огромнейшему сожалению, я назову концерт Элины Гаранча, который должен был пройти в декабре в рамках фестиваля «Площадь Искусств». Исполнительница заболела коронавирусом, мы перенесли ее концерт на апрель — но случилось то, что случилось. Также у нас в январе впервые должен был выступать бельгийский ансамбль старинной музыки Collegium Vocale Gent с его руководителем Филиппом Херревеге. Но заболели музыканты ансамбля, январский приезд был перенесен на апрель, и теперь он тоже не состоится. Были отменены выступления выдающейся германской исполнительницы Вальтрауд Майер, израильского пианиста Ефима Бронфмана, американского пианиста Гаррика Ольссона. Остается надежда на сентябрьское выступление Джойс Дидонато, но весьма призрачная.

— Как филармония будет выходить из ситуации, чем будет радовать слушателей, когда умолкли зарубежные музы?

— Не надо забывать, что в основе петербургской филармонии находятся два первоклассных оркестра — Заслуженный коллектив России и Академический симфонический оркестр филармонии. Времена мы видали разные, афишам шестидесятых-семидесятых годов можно было только завидовать, проходили такие фестивали, о которых мы в последние десятилетия даже помыслить не можем. Потом настали трудные девяностые, когда выдающихся концертов нужно было ждать месяцами и годами, приезды крупнейших музыкантов считались редкостью. Но наши оркестры всегда держали марку и были нашей опорой. Конечно, мы будем привлекать к сотрудничеству российских музыкантов и исполнителей. У нас много крупных и ярких мастеров, нам, обладателям российской музыкальной школы, грех жаловаться. Российские музыканты, живущие за рубежом, также сотрудничают с филармонией. Это, конечно, связано с дополнительными трудностями, финансовыми издержками, но мы не оставим усилий обогатить наш репертуар. В конце концов, хоть ситуация непростая, оптимизма терять не хочется. Устроить бойкот русской культуре физически невозможно. Я недавно узнал, что директор Ассоциации британских оркестров Марк Пембертон выступил против бойкота русской музыки, заявив, что она давно стала частью мирового культурного канона. Мы переживем это осложнение, бывали ситуации гораздо более тяжелые для отечественной культуры.

— Как сказались нынешние события на сотрудничестве с швейцарским маэстро Шарлем Дютуа, который является главным приглашенным дирижером Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии? Связи разорваны?

— Вовсе нет. По понятным причинам настала некоторая пауза. В любом случае наши взаимоотношения, исполненные глубокой приязни между оркестром и дирижером, не прекратились. Никто так даже вопрос не ставит.

— Ярким примером взаимного обогащения во внутрироссийских масштабах стал приезд в Петербург в рамках проекта Министерства культуры РФ оркестра Московской филармонии. Учитывая новые реальности, не планируется расширение сотрудничества Петербургской филармонии с российскими регионами? Какие-нибудь внутренние гастрольные проекты?

— Пока не могу назвать конкретные сроки ответного визита одного из наших оркестров в Москву. Но если говорить о регионах, то буквально на днях наш Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера с огромным успехом выступал в Великом Новгороде на Рахманиновском фестивале. Жизнь продолжается, и музыкальная в том числе.

Фотографии: www.philharmonia.spb.ru; на анонсе — Photoxpress.