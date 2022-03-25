Валерий Дайнеко, солист ансамбля «Белорусские песняры»: «Беловежская пуща» — экзамен, который я сдал на отлично»

Денис БОЧАРОВ

«Песняры» — наш лучший ансамбль. Никаких дополнительных уточнений не требуется. 27 марта состоится выступление коллектива в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Собеседник «Культуры» — золотой тенор ВИА, Валерий Дайнеко.

— Что на сегодняшний день представляет собой бренд «Песняры»? Ведь с учетом того, что групп, в наименовании которых присутствует данное слово, в этой истории не так просто разобраться...

— Вы правы, «песнярских» коллективов нынче действительно немало. Хотя с уходом в прошлом году Лени Борткевича, всегда бывшего «правой рукой» Мулявина, таких команд стало меньше. Что же касается нашего ансамбля, «Белорусские песняры», то мы, пожалуй, являемся главными правопреемниками бесценного наследия, оставленного Владимиром Георгиевичем. Поскольку знали Мулявина лично, работали с ним, а ведь многие музыканты, выступающие сегодня под вывеской «Песняры», на момент пика славы ВИА, даже не успели родиться. Ну да Бог бы с этим.

Мы уже не первый год устраиваем традиционный весенний концерт в Москве, всегда радуемся этому событию. Правда, всегда отдаем себе твердый отчет в следующем: несмотря на что ансамбль существует как активный творческий коллектив, пополняющий собственный репертуар новыми композициями, от нас все равно прежде всего ждут исполнения тех самых, старых, проверенных временем хитов. Вы их прекрасно знаете.

На сей раз мы выстроим программу выступления с упором на лирическую, минорную составляющую. Поскольку, сами понимаете, веселиться и балагурить сегодня несколько неуместно, момент не самый подходящий. Плясать и радоваться на костях негоже. Но в репертуаре «Песняров» предостаточно душевных, я бы даже сказал, меланхоличных, но при этом все равно прекрасных песен — так что, надеюсь, зрителям и слушателям скучно не будет.

— Вот вы обмолвились насчет новых песен... Когда же страна их наконец услышит? Ведь и Анатолий Кашепаров, и Владислав Мисевич, и покойный Леонид Борткевич — все в один голос заявляли, что Мулявин оставил после себя огромное количество материала, который просто не успел реализовать.

— Совершенно верно, не успел. Но его золотое наследие живо. В частности, недавно мы сделали новую аранжировку его замечательной песни «Александрина». Представим ее на предстоящем концерте. Мы даже сделали версию этой композиции на английском языке. Правда, от исполнения ее в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в столь неоднозначное время, сейчас, пожалуй, воздержимся.

Что же до выпуска нового альбома с абсолютно свежей программой... Конечно, у нас хватает материала — будь то мулявинских вещей или композиций, написанных участниками ансамбля уже после его ухода. Но выпускать альбом сегодня — дело хлопотное, энергозатратное и абсолютно не прибыльное. Разумеется, мы хотим поделиться с поклонниками новыми музыкальными мыслями, скажем так.

Но задумка это одно, а качественная реализация оной — совсем другое. Наша собственная студия не совсем подходит для высококачественной студийной записи. Для воплощения идеи в жизнь потребуются дополнительные финансовые и прочие вложения. Но, возможно, абсолютно новую программу «Песняров» вы еще услышите. По крайней мере, надежды мы не теряем.

— У каждого песняра — собственная история знакомства с Владимиром Мулявиным. Какова ваша?

— Она не самая примечательная. Мы работали в одной филармонии, он играл в одном ансамбле, я в другом, периодически, разумеется пересекались, виделись, общались. Познакомились мы с Володей еще задолго до того, как я стал участником ВИА «Песняры», я тогда еще работал в «Червоной руте», с Софией Ротару. Мулявин позвал меня в свой коллектив вместе с Борткевичем, еще в начале 1970-х. Но на тот момент я хотел идти своей дорогой, сделать собственное дело, скажем так.

Но однажды, придя на концерт «Песняров», я понял, что кое-что потерял и многое упустил. С одной стороны. С другой — многое приобрел, поскольку рос в профессиональном смысле. И поэтому, когда в конце семидесятых Мулявин сделал мне повторное предложение, отказаться от него я уже не смог. И не прогадал. Потому что Володя возложил на меня крайне важную, почетную, но при этом весьма ответственную миссию — быть руководителем всей вокальной группы.

Кстати, «Беловежская пуща», песня, ставшая не только моей «визитной карточкой», но и одной из наиболее известных композиций в репертуаре «Песняров», явилась экзаменом, который я, по словам Мулявина, сдал на отлично (улыбается).

Вообще, если говорить о Владимире Мулявине, то обобщить можно предельно просто: это был человек с характером. Конечно, я имею в виду его отношение к музыке, поскольку о его «излишествах» вне сцены сказано, написано и переврано многое. Эту тему я ворошить не хотел бы. Но как артист и организатор он был неподражаем. Если что задумал — сделает обязательно.

Он сотворил главное: будучи сам не белорусом, возвеличил белорусскую культуру. За что ему по сей день низкий поклон от моих соотечественников. Песни, которые он записал и исполнял с нами, стали говорить, понимаете?

Конечно, все это произошло не без помощи ребят, музыкантов, которых Володя приглашал в свой коллектив. На талантливых людей, кстати, у Мулявина был безупречный «нюх», если так можно выразиться. Ну а как иначе: в противном случае ВИА «Песняры», который мы с вами знаем и любим, попросту не получился бы.

— Полноценной, подробной антологии «Песняров», будь то на виниле, CD или в онлайн-формате, мы когда-нибудь дождемся?

— Вы знаете, она выходила. Белорусская филармония этим вопросом специально занималась. Но об этом действительно мало кто знает, потому что напечатана эта антология была на компакт-дисках весьма ограниченным тиражом. Там записано все, что возможно было представить на тот момент: студийные треки, концертные версии, раритеты, наброски, даже записи с репетиций.

Не так давно выходила даже повторная антология, дополненная, но ее даже я в глаза не видел. Так что немудрено, что подавляющее большинство поклонников ансамбля не в курсе (смеется).

— «Песняры» были, есть и останутся навсегда. Это без ложного заискивания — просто так оно и есть. А почему сегодня артистов соответствующего уровня днем с огнем не сыскать?

— Время такое. Для того чтобы слушать определенную музыку, необходимо в соответствующей культурной среде расти и развиваться, верно? Поэтому современную поп-музыкальную культуру я воспринимаю двояко. Есть замечательные артисты — и в России, и в Белоруссии, и на Украине, и в Прибалтике, и в Закавказье.

Но если говорить о новомодных течениях, прежде всего о хип-хопе, конечно... На мой взгляд, он как не прижился, так и не приживется никогда. Просто потому что это не наше, не родное, нечто напускное, наносное, что ли... Что бы мы ни делали с этим несчастным рэпом, он всегда будет выглядеть немного смешным. А нашей публике важны мелодии, душевные интонации. Поэтому и нужны мы — я имею в виду «Песняров» и другие отличные ВИА — будем только здесь.

И язык здесь совершенно ни при чем. Пой ты хоть на русском, хоть на белорусском, хоть на узбекском, казахском, таджикском или каком бы то ни было еще языке — важно, чтобы твоя песня дотрагивалась до людей, находила в их душах и сердцах отклик и понимание.

Фотографии: Владимир Межевич/ТАСС и Юрий Машков/ТАСС.