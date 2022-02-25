Полифония искусств: юбилейный Зимний фестиваль Юрия Башмета проходит в Сочи

Александр МАТУСЕВИЧ, Сочи

XV Зимний международный фестиваль искусств в неофициальной южной столице России, который проходит там с 16 по 28 февраля, по-прежнему предлагает зрителям смешение жанров, пеструю мозаику событий, контрастные сочетания самых разных видов искусства.

Юбилей у фестиваля не круглый – но достижения и резонанс поистине внушительные. За прошедших полтора десятилетия сочинский музыкальный форум превратился в главное культурное событие зимнего сезона юга России – ничего похожего по масштабу и полифоничности предлагаемого контекста нет нигде на дуге от Севастополя до Астрахани, даже в родном для Юрия Абрамовича Ростове-на-Дону – самом крупном мегаполисе макрорегиона.

Грандиозный культурный марафон на сценах Сочинской филармонии – в Зимнем театре и в Органном зале имени Алисы Дебольской – охватываета двенадцать насыщенных дней. Одних только мировых премьер музыкальных сочинений — с десяток. И это все серьезные заявки: произведения сложные, новаторские, для интересных составов исполнителей. Классика, джаз, фламенко, рок, этника, драматический театр, школа журналистов, видео-арт, выставки, многочисленные детские программы, турнир поэтов и композиторский конкурс, международная музыкальная академия с целым веером направлений — ​чего тут только нет.

И все же Юрий Башмет — ​прежде всего большой музыкант. И правит здесь музыка. Не только академическая, не только классика, но именно она в привилегированном положении. Разнообразие концертных программ сумасшедшее: ​самое массово-популярное соседствует с раритетным, а нередко и с абсолютно новым. Огромно место синтетических вечеров: синтез искусств – это именно то, что Башмет изначально сделал изюминкой своего фестиваля. Многочисленные и масштабные, проходящие в разных уголках необъятной России. «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с Константином Хабенским, «Кроткая» по Достоевскому с Сергеем Гармашем, «Гамлет» с музыкой Шостаковича и чтецом Евгением Мироновым, «Фантастическая Кармен» с Евгением Стычкиным и балетными звездами, «Ибсен. Recycle» по «Пер Гюнту» и «Бранду» великого норвежца – грандиозные метаспектакли, в которых музыкальный и драматический театры сосуществуют на равных, ведя сложносочиненный диалог. Среди музыкальных звезд первой величины фестивальных вечеров – австро-хорватский контратенор Макс Эммануэль Ценчич и российское сопрано Кристина Мхитарян, пианисты россиянин Борис Березовский и финн Олли Мустонен, отечественные скрипачи Татьяна Самуил и Сергей Крылов, легендарный итальянский барочный камерный ансамбль Il Giardino Armonico.

Насколько разными могут быть фестивальные вечера хорошо видно на примере событий, пришедшихся на самую середину форума — 21-24 февраля. Соседствовало, казалось бы, несопоставимое и несочетаемое. Балетный вечер Игоря Стравинского, «поэтический марафон» – диалог композитора Кузьмы Бодрова и поэта Дмитрия Макарова, шоу знаменитого югослава Эмира Кустурицы – где здесь точки соприкосновения? Но в контексте мультикультурного Башметовского праздника искусств, в окружении поистине райской сочинской «вечной весны», все это многообразие ощущалось уместным и гармоничным.

Балетный вечер – своего рода оммаж-послесловие к только что отгремевшему юбилейному году композитора (полвека со дня смерти Стравинского). Но и заявка на будущий год, который пройдет под знаком 150-летия Сергея Дягилева. Союз двух русских гениев породил в начале прошлого века балетное чудо, которое взорвало Европу, но не так хорошо долгие годы было известно у нас. Сегодня великие парижские балеты Стравинского идут в аутентичных версиях на наших сценах – например, наиболее представительно в Мариинке. Но в Сочи показали не хрестоматийные версии Мясина, Фокина или Нижинского, а подлинный контемпорари-данс от лидеров современной европейской хореографии Симоне Репеле, Марко Гёке и Серхио Берналя.

Таков был первый акт спектакля – фрагменты балетов «Пульчинелла», «Петрушка» и «Жар-птица», объединенные многозначительным заглавием «Стравинский Love’s», были показаны в копродукции генуэзского театра «Карло Феличе» и балетного фестиваля в Нерви. Парадоксальность – главная черта этого хореографического высказывания: насквозь русский «Петрушка» был показан через аллюзии на фламенко (танцевали солисты Национального балета Испании Мирьям Мендоза и Серхио Берналь), а ярко этнографическая «Жар-птица» - через уродливые ломаные линии пантомимы швейцарской пары танцовщиков Симоне Репеле и Саша Рива.

Контрастом к нему – второе отделение: Национальный балет Словении из Марибора показал свой вариант «Весны священной» (хореография Эдварда Клюга). Это тоже современный танец: здесь нет места сюжетности или этнографической достоверности оригинальной версии, но и в модерновом решении постановщик шел от музыкальных идей, смыслов и ритмов композитора, а потому его абстрактно-авангардное решение, тем не менее, полно жизненной энергии, рождая яркий и визуально увлекательный танец. Просто его языческая мощь выражена другими средствами – как оказалось, не менее адекватными космической музыке Игоря Федоровича.

«Поэтический марафон» - одновременно и союз, и дуэль композитора и поэта. Подлинный союз, наверно, породил бы романсовый цикл на стихи – альбом же «Река океан» Кузьмы Бодрова и Дмитрия Макарова вновь обращается к некогда популярному жанру – мелодраме. Но этот камерный вечер в Органном зале логично рифмуется с большими башметовскими проектами на сцене Зимнего театра: ведь синтетические музыкально-драматические спектакли фестиваля все в основе имеют именно этот формат – высокую литературу (поэтическую или прозаическую), читаемую и драматически воплощаемую под звучащую музыку. В этом синтезе есть элемент спора – в какие-то минуты хочется только стихов, музыка кажется немного лишней, даже мешающей; порой, наоборот – экспрессия музыкального высказывания настолько сильна, что никаких слов уже не нужно. Проникновенные – одновременно философичные и очень жизненные – стихи Макарова и позднеромантичекая по своему мышлению, неожиданно для второго десятилетия XXI века красивая музыка Бодрова самодостаточны, каждый по-своему, лишь иногда достигая баланса и сходясь в некой точке подлинного единства.

Если возвышенный диалог вам чуть приелся – самое время бежать вновь в Зимний театр: там Эмир Кустурица и его The No Smoking Orchestra дарят драйвовую дискотеку времен позднего Тито. Зажигательные балканские ритмы, песни из культовых кинофильмов режиссера, всегда одинаково напористый громкий саунд, простые до банальности мелодии, полное отсутствие драматургии концертной программы (все рождается спонтанно здесь и сейчас, сплошная импровизация от и до), простенький, бьющий в глаза свет и военные мундиры к 23 февраля на музыкантах – из этой мешанины рождается теплый дружеский вечер, на котором знаменитый югослав все время общается с публикой на ломаном русском, выводит своих артистов в зал, пляшет между зрительских рядов, словом, чувствует себя как дома. Что до публики, то она отвечает знаменитости полной взаимностью, задорно пританцовывая и лихо аплодируя.

Фотографии предоставлены организаторами Зимнего фестиваля искусств. Автор фото - Алексей Молчановский.