Актриса и певица Екатерина Гусева: «Музыка Крылатова — спасение для меня в современном мире»

Александр МАТУСЕВИЧ

В Рахманиновском зале Московской консерватории 23 февраля отметят день рождения великого музыкального сказочника Евгения Крылатова. В вечере примет участие актриса театра и кино, певица Екатерина Гусева. Готовясь к ответственному выступлению, артистка ответила на вопросы «Культуры».

— Какую роль в вашей жизни сыграла музыка Евгения Крылатова?

— Музыка Евгения Павловича Крылатова — это спасение для меня в сегодняшнем мире. Она такой кристальной чистоты и простоты, в ней столько света! Это родное, это то, что всегда со мной, моя защита.

Впервые на канал «Культура» в программу «Романтика романса» меня пригласили, когда ее снимали еще в Музее Пушкина. Нас, солистов мюзикла «Норд-Ост», позвали исполнить свои арии, а после эфира мне позвонила редактор программы Алла Гончарова и предложила спеть песню Евгения Крылатова «Спаси и сохрани» в программе, посвященной его творчеству.

Евгений Павлович всегда особенно тепло и трепетно относился к начинающим исполнителям. Мы созвонились, он спросил, какая тональность мне удобна, прислал ноты. Тогда состоялось наше творческое знакомство. Через какое-то время выяснилось, что мы и живем рядом, за продуктами ходим в один магазин. Дочка моя, Анечка, стала петь песни Крылатова с двух лет, как только начала говорить! А я снимала на телефон и отправляла композитору на электронную почту. Как же он радовался! Как родной дедушка!

— Каким вы его запомнили?

— Евгений Павлович был человеком удивительной скромности. Казалось бы, он давно занял свое место на музыкальном пьедестале. Всеми признанный заслуженный мэтр, король мелодии! Сколько поколений выросло на его песнях. И это касается не только произведений, написанных для детей. Сколько он для кинематографа сделал! В более чем 160 фильмах звучит его музыка. Иной раз и фильм-то не вспомнишь, а песни оттуда мы поем.

Во время гастролей по России с проектом «Звезды на льду» перед началом выступлений на лед выезжали наши именитые фигуристы, чемпионы мира, олимпийцы и выполняли различные элементы под песню Крылатова «Лед». Там еще такие слова, помните: «…не каждый может танцевать на льду, а поскользнуться может каждый». Трибуны ликовали, эти слова объединяли нас всех и эта озорная, юморная мелодия! Евгений Павлович видел наше выступление по телевизору — позвонил, благодарил, радовался, как ребенок. Я дословно помню его слова. Он рассмеялся и сказал: «Катюша! Где вы откопали эту замшелую песенку, которую уже давно никто не поет?»

Удивительный был человек… Без пафоса относился к своему творчеству.

Своим любимым произведением он считал «Русалочку» (музыку к одноименному кинофильму Владимира Бычкова (1976) написал Е.П. Крылатов. — «Культура»). Он говорил: «Катюша, ты уже большая, а вот Анечка вырастет и споет!»

Когда Евгения Павловича не стало, я осиротела… Потеряла опору в этом современном музыкальном мире. Ведь свои первые шаги в музыке я сделала с ним за руку. Я была под его крылом…

У меня хранятся наши совместные фотографии, ноты с пометками, сделанными его рукой, песни, записанные в студии звукозаписи под его чутким руководством.

— Что прозвучит на концерте 23 февраля, в день рождения Евгения Крылатова?

— Мы выступим вместе с Московским хоровым ансамблем духовной музыки «Благовест». Это первый в России профессиональный хоровой коллектив, чье творчество более 30 лет целиком посвящено возрождению духовного наследия музыкальной культуры России.

Прозвучат всем знакомые и любимые песни из кино, мультфильмов и песни-молитвы, которые не были широко известны в советское время, а сейчас обрели новое звучание, во многом благодаря пронзительному исполнению ансамбля «Благовест». В концерте примет участие мой учитель, пианист и композитор, заслуженный артист России Александр Покидченко, которого с Евгением Крылатовым связывала многолетняя дружба.

А еще мы впервые выйдем на сцену с дочерью и споем вместе. Анечка Гусева — ученица хорового класса музыкальной школы имени Алексеева. Предвкушаю незабываемый, теплый, душевный концерт.

— На протяжении многих лет вы творите для детей и вместе с детьми. Чем вам интересны такие проекты?

— Моя первая роль в театре — Наф-Наф в детском музыкальном спектакле «Три поросенка» театра «У Никитских ворот» (1997–1998 годы. — «Культура»). В мюзикле «Норд-Ост» мы играли с детьми, также с детьми были связаны и бродвейский мюзикл «Красавица и чудовище» по диснеевскому мультфильму, «Звуки музыки», где я была Марией фон Трапп, послушницей монастыря, которая воспитывает семерых детишек, обучая их музыке, а потом становится их мамой. Так что я все время с детьми и для детей.

Был период, когда с головой ушла во взрослый репертуар и в какой-то момент вдруг почувствовала, что мне остро не хватает детской аудитории. Так появились «Сказки с оркестром», целый цикл, куда вошли и сказки Пушкина, и «Синяя птица» Метерлинка, и «Снегурочка» Островского. Благодаря этому проекту ко мне вернулся юный зритель. Ну и, конечно, благодаря кино — семейной комедии «Домовой». В этом сезоне вышел фильм «Африка», который собрал уже 17 кинопремий. Я играю многодетную маму пятилетней девочки и двух сыновей — девяти и шестнадцати лет. Ленинградская область времен блокады, безлюдная деревня с одним домом, где еще теплится жизнь. От голода семью спасает собака, которую сын назвал Африкой. Наш продюсер Дмитрий Белохвостов недавно прислал мне ролик, где первоклашки смотрят наше кино, их реакции… Это потрясающе! До слез.

— А ваше детство было связано с музыкой?

— В детстве я пела в школьном хоре, а сейчас считаю себя ученицей четвертого класса музыкальной школы (смеется). Вместе с дочерью учусь. Постигаю сольфеджио, на партитуру уже смотрю не как на кириллическую вязь, могу и тональность понять, и транспонировать, если нужно, и мелодию с листа пропеть. Я счастлива, что мы впервые споем вместе в концерте, посвященном музыке Евгения Павловича Крылатова. Да еще и на такой легендарной сцене Рахманиновского зала Московской государственной консерватории. Это ведь так ответственно! Надеюсь справиться с волнением. Не постесняюсь вспомнить, как двадцать лет назад, во время съемок сериала «Бригада», я «играла» здесь на скрипке Двадцать четвертый каприс Паганини. Волос смычка натерла мылом, и он беззвучно скользил по струнам под фонограмму Леонида Когана. Была ночная смена, актеры массовых сцен — студенты Консерватории, они и были слушателями в зале, пришедшими на концерт. Помню, что пару минут во время моего «выступления» стояла гробовая тишина, а потом раздался гомерический хохот. У студентов был шок, они не понимали, как с такой «техникой» можно извлекать божественные звуки?! Когда до них дошло, все начали смеяться, пришлось остановить съемку на какое-то время. У меня закралась надежда, раз уж я ввела в заблуждение профессиональных музыкантов, то телезрители мне уж должны поверить. И действительно поверили. Много лет мне потом задавали вопрос: где я училась играть на скрипке?

Фотография из архива Екатерины Гусевой. Фото на анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС.