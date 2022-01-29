Композитор Александр Чайковский: «Это была адская работа»

Татьяна ФИЛИППОВА

29.01.2022

Композитор Александр Чайковский: «Это была адская работа»

В рамках Зимнего международного фестиваля искусств в столичном Башмет-центре 30 января состоится презентация альбома «Струнные квартеты и фортепианный квинтет» композитора Александра Чайковского. В интервью «Культуре» автор рассказал о том, как появились сочинения, вошедшие в альбом.

— Александр Владимирович, вы как-то рассказывали, что стали композитором благодаря несчастному случаю — переиграли руку и были вынуждены сделать паузу. Какие обстоятельства предшествовали созданию восьми струнных квартетов?

— Дело в том, что три квартета из восьми я написал еще в консерватории, а потом очень долго хотел продолжить, но как-то не шло. И только в 2012 году я написал четвертый квартет, потом пятый.

Я вообще считаю, что квартеты — это самый интеллектуальный жанр для композитора, как для поэта стансы. Тут требуется высокий уровень ремесла, с одной стороны, а с другой — это колоссальный тренаж. Написать хороший квартет часто труднее, чем оперу или даже симфонию, это очень изысканная штука. Поэтому на протяжении нескольких лет сотрудничества с «Фирмой Мелодия» я мечтал записать мои квартеты.

Пока мы разрабатывали эту тему, я написал еще шестой квартет, вошел во вкус и, когда было решено сделать двойной диск, написал еще и седьмой квартет. В результате диск сделали тройной, вставив туда еще и фортепианный квинтет, который когда-то играл Борис Березовский.

Честно вам скажу, что, когда все это разрасталось и разрасталось, с одного диска, о котором я мечтал, дошло до трех, было трудно. Мне удалось собрать замечательных ребят, которые, собственно, не были квартетом, они все солисты и вместе до этого не играли. Это сильнейшие инструменталисты в Москве, но работа, которую они проделали, чтобы записать альбом, была адская, потому что они должны были не просто все это выучить, но и сыграться.

Мы записали восемь квартетов и фортепианный квинтет, и я считаю, что это факт мировой грамзаписи, потому что такое сейчас не делается.

— Давайте назовем участников этого проекта.

— Первая скрипка — Леонид Железный, лауреат многих конкурсов, вторая скрипка — Деннис Гасанов, тоже лауреат международных конкурсов, Дарья Филиппенко, альт, — солистка ансамбля Юрия Башмета «Новая Россия», тоже лауреат всяких конкурсов. Самый молодой из участников — виолончелист Василий Степанов, тоже лауреат всероссийского конкурса и каких-то международных. И Борис Березовский, всемирно известный пианист, участвует в квинтете.

Не знаю, может быть, они дальше и не будут играть вместе, потому что все заняты своими собственными делами, ведут сольную концертную жизнь. Хотя из них мог бы получиться сумасшедший квартет.

— То есть для вас два последних года были наполнены событиями.

— Для меня это было очень продуктивное время. Когда весной 2020 года был объявлен локдаун, я три полных месяца сидел дома, написал две симфонии, струнный квартет, еще какие-то сочинения. Если бы я сам потом летом не заболел, удачнее не было бы периода. Потом я написал мюзикл «Свидание в Москве», который мы поставили на прошлогоднем фестивале Башмета. Сейчас я тоже много работаю. Последний год обошелся без локдаунов, но я с удовольствием сидел дома, когда можно было не выходить. Для меня это были очень полезные два года.

Мне запомнилась ваша опера «Один день Ивана Денисовича», получившая «Золотую маску». Вы не планируете продолжить тему? Она остается современной, потому что многое из того, что происходило в нашей стране в двадцатом веке, до сих пор не получило оценку, многие факты скрываются.

— Я сейчас пишу документальную оперу, основанную на документах, которые до недавнего времени были засекречены. Она не продолжает тему «Ивана Денисовича», но в чем-то близка. В Заказ я получил от Чувашской оперы, они хотят рассказать о том, что происходило республике в ноябре-декабре сорок первого года. Оказывается, по приказу Сталина той зимой все население Чувашии, а это были в основном женщины и дети, потому что мужчины воевали, было брошено на строительство колоссального оборонительного рубежа, создававшегося на тот случай, если немцы возьмут Москву и пойдут на Урал. В Советском Союзе реально готовились к прорыву немцев на Восток. Сейчас, если вы побываете в Чувашии, вы увидите, что ее территория изрыта оврагами. Оказывается, эти овраги рукотворные, их выкопали женщины и дети. Сейчас все это открывается, и руководство Чувашии предложило мне сделать на эту тему оперу.

— Вызывает уважение размах — от камерной музыки до мюзикла и документальной оперы.

— Так ведь и Моцарт писал и комические оперы, и «Дон Жуана», и кучу камерных вещей, и «Реквием». Так работают все композиторы. Другое дело, что одно нравится больше, другое меньше, но деньги-то надо зарабатывать. Композитор должен своей работой зарабатывать деньги, тогда он профессионал.

Фотографии: Владимир Гердо/ТАСС и Валерий Шарифулин/ТАСС

«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»