Музыкальный день рождения маэстро Юрия Башмета

Александр МАТУСЕВИЧ

В столице проходит III Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета, закольцовывая семейство музыкальных праздников, организованных маэстро в разных городах страны.

Наиболее известен Зимний фестиваль Башмета в Сочи, где он пройдет в феврале уже в пятнадцатый раз. Но, кроме него, есть и другие фестивали с продолжительной историей — в Ярославле, Хабаровске, родном для музыканта Ростове-на-Дону. Московский фестиваль — самый молодой из них, но в силу столичного статуса, наверное, и самый представительный.

В этом году Башмет-фестиваль охватывает семь концертных площадок Москвы и включает в себя двенадцать музыкальных и музыкально-театральных вечеров. Одна из важных идей фестиваля — синтез искусств. Особенно ярко он заявлен в театральных вечерах, где объединены драматические актеры и музыканты (и солисты, и башметовские коллективы). В «Современнике» играют спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с Константином Хабенским, в «Геликоне» — «Корабль влюбленных», в филиале Малого театра на Ордынке — «Кроткую» по Достоевскому с Сергеем Гармашем, в Большом зале консерватории — моноспектакль «Шостакович. Шекспир. Гамлет» с Евгением Мироновым. Нашлось место и театру музыкальному — в «Зарядье» будет дана бессметная «Волшебная флейта» Моцарта в постановке Павла Сафонова и с маэстро Юстусом Францем за дирижерским пультом (афиша фестиваля доступна по ссылке).

Среди чисто музыкальных событий выделяются концерты с участием звездных солистов: выступят певцы Йэн Бостридж, Ильдар Абдразаков и Богдан Волков, валторнист Радован Влаткович, скрипачи Клара Джуми Кан и Е Юн Чой, трубач Сергей Накаряков, арфист Ксавье Деместр, пианисты Ксения Башмет и Борис Березовский. Кульминационной точкой фестиваля можно считать концерт в Зале Чайковского в день рождения маэстро, 24 января. Это уже традиция для Башмета — встречать свой праздник на сцене.

Сюрпризы начались сразу: переступившая порог КЗЧ публика оказывалась не то в подводном царстве, не то на какой-то диковинной планете (может быть, как раз на той, где жил Маленький принц?). На сцене возвышались три асимметричные скалы, вокруг которых, сменяя друг друга, располагались оркестры «Солисты Москвы» и «Новая Россия». А фантасмагоричные нагромождения гигантских камней напоминали не то печально пресловутую «Большую глину» Урса Фишера, не то природные красоты американских каньонов. Беспрестанно льющийся фиолетово-голубоватый свет прожекторов до краев заполнял амфитеатр зала — было полное ощущение, что всех нас погрузили в волшебный бассейн. Периодически «скалы» раскрашивались видеографикой, иллюстрирующей характер исполняемой музыки, — ощущение сказочности происходящего от этого усиливалось стократ.

Волшебный бассейн оказался наполненным не только магическим светом и футуристическим мерцанием, но и, ожидаемо, великолепной музыкой: конферанса не было, номера следовали один за другим почти без пауз, создавая ощущение высококлассного аутотренинга, погружения всех пришедших в состояние нирваны. К сожалению, на обошлось без потерь, вызванных текущими эпидемиологическими реалиями, — не вышла на сцену сопрано Аида Гарифуллина и израильский мандолинист Ави Авитал. Последнего мужественно заменила наша домристка Екатерина Мочалова, отважно сыгравшая виртуозную программу израильтянина — Шесть румынских народных танцев Белы Бартока. За мировой вокал же «отдувался» один Рене Папе — прославленный немецкий бас выбрал для праздничного концерта глубокий и мрачный цикл Мусоргского «Песни и пляски смерти».

С философских размышлений вечер, собственно, и начали — Норвежская народная мелодия Эдварда Грига прозвучала в исполнении «Солистов Москвы» как сокровенная исповедь, настраивая на созерцание, несуетность и неяркий свет — сродни тому, что был разлит по залу. Настроение возвышенности подхватил моцартовский мотет «Экзультате, юбиляте», сыгранный не в привычном вокальном варианте, а с соло гобоя — на нем виртуозно играл немец Альбрехт Майер, на бис подаривший публике и юбиляру еще и другую транскрипцию вокальной музыки — знаменитую арию генделевской Альмирены, где он блеснул другой гранью своего таланта — задушевной выразительностью.

Оркестровую роскошь тембров разлил по залу после антракта оркестр «Новая Россия» в умопомрачительном по красоте Большом адажио из балета «Спартак» Хачатуряна. Дань виртуозности была отдана в «Цыганке» Равеля — скрипач Сергей Крылов буквально высекал искры из своего инструмента, эмоционально опалив присутствующих буйством темперамента.

Венчала праздничный концерт Фантазия для фортепиано, хора и оркестра Бетховена до-минор: знаменитые мотивы великой арии «Взаимная любовь», перебрасываемые от солиста-пианиста к вокалистам и хоровому ансамблю, конечно, у всех на слуху — ее все знают как тему из оды «К радости» из Девятой симфонии — «Обнимитесь, миллионы». Порхающие пассажи в исполнении финского пианиста Олли Мустонена находились в полной гармонии с грациозным пением вокального ансамбля «Интрада» (худрук Екатерина Антоненко), в котором вели молодые солисты — сопрано Эльмира Караханова и тенор Давид Посулихин. Радостная гимническая музыка оказалась уместным светлым пятном, доминантой всего вечера — подарок Юрию Башмету удался на славу: сам маэстро весь вечер «колдовал» за дирижерским пультом, сводя воедино разношерстную праздничную мозаику звуков, стилей, исполнительских манер.

Фотографии: Дмитрий Коробейников. Предоставлены пресс-службой Русского концертного агентства.