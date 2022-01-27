Актриса и певица Лариса Брохман: «Я серьезных песен не пою»

Денис БОЧАРОВ

Талантливая певица, мастер анимационной озвучки Лариса Брохман 28 января отметит свой юбилей. В этот же день в киноклубе «Эльдар» пройдет ее большой концерт. «Культура» задала артистке несколько вопросов.

— У вас будет концерт непосредственно в день рождения. Расскажите, что он будет собой представлять?

— Предполагается выступление из двух отделений. Мне будут аккомпанировать мои друзья, прекрасные музыканты — кларнетист Сергей Шитов и пианист Александр Прокопович. Также в мероприятии примут участие и замечательные гости: Олег Митяев, Андрей Макаревич, Ирина Сурина, Игорь Иртеньев, Сергей Манукян и другие.

По ходу действа будут демонстрироваться видеосюжеты — мне сделали прекрасные ролики из моих мультипликационных работ, в частности из проекта «Мульт личности», когда я озвучивала десять самых разных персонажей — от Лолиты Милявской и Ларисы Гузеевой до Ангелы Меркель и королевы Елизаветы II. Словом, смею надеяться, зрителям скучно не будет.

— Расскажите, как случилось, что вы пришли в мультипликацию, вы же биолог по образованию?

— По образованию я врач. Еще когда училась в институте, из недр нашего студенческого театра, который, в свою очередь, вырос из команды КВН, возникло трио: скрипка, гитара и я. Называлось оно «Мультики», зрители придумали это название, потому что наши песни были такие театрализованные: мы их не просто пели, а разыгрывали на троих. Вот и получилось, как в известной поговорке: как вы лодку назовете, так она и поплывет.

Гораздо позже у меня появилась первая роль — в фильме «Элька» про медвежонка, который оказался внуком Умки; сейчас я уже озвучиваю его дедушку Умку, на «Союзмультфильме» делается одноименный сериал. Когда я в свое время пришла на кастинг, я работала в кукольном театре… Даже не знаю, кто именно меня порекомендовал на медвежонка Эльку. Помню, я пришла и стала говорить реплики голосом Рины Зеленой. Я, кстати, довольно неплохо, как мне кажется, имитирую разные «детские» голоса, например Клары Румяновой или Маргариты Корабельниковой.

В общем, режиссер эту мою импровизацию услышал и сказал: все это, конечно, прекрасно, но давайте все-таки своим голосом. В итоге меня утвердили на эту роль, и как-то постепенно пошло-поехало. В 2010 году я озвучила Чебурашку в совместном полнометражном фильме японско-корейско-российско-белорусского производства. Это я только культовые роли вам называю.

В моем «послужном списке» есть и такой любопытный опыт, как озвучивание поезда метро к 80-летию «Союзмультфильма»: он ходил по серой ветке, и вагоны были разрисованы героями из старых советских мультфильмов. Я объявляла остановки, немножко от себя импровизировала, в одну сторону голосом Зайца из «Ну, погоди!», в другую — голосом Фрекен Бок, то есть голосом Фаины Раневской. Так постепенно мультипликация в мою жизнь и вошла — теперь уже прочно и основательно. Я, кстати, являюсь лауреатом анимационной национальной премии «Икар» за роль Поросенка в одноименном фильме.

— А в чем заключается особенность жанра озвучивания мультфильмов, в отличие, скажем, от художественных и документальных лент? Наверное, это жутко интересно: вдыхать жизнь в придуманных персонажей?

— Безусловно. Потому что, если мы ведем речь об озвучивании иностранных фильмов, что я тоже делаю, персонаж там уже придуман и озвучен. Он уже словно живет своей жизнью, и приходится волей-неволей от этой ситуации отталкиваться.

А когда создается новый российский мультфильм, у меня перед глазами нет никакого видео, есть только реплики. Так что здесь уже идет речь о полноценной актерской работе, а не о простом дубляже… Я не говорю, что дубляж – менее значимая работа. Озвучивание прекрасных иностранных актеров — это тоже большая ответственность.

Но я все же предпочитаю работать с нашими мультфильмами, потому что здесь не в пример больше творчества: что и как я скажу — так и нарисуют. Мы с командой вместе ищем голос, интонацию; режиссер уже точно знает, какой характер у этого персонажа, в каких ситуациях он будет присутствовать и так далее. Я обычно предлагаю очень много вариантов одной и той же фразы, иногда слышу: «Достаточно, иначе трудно будет выбрать»… Так что порой бедным мультипликаторам приходится изрядно помучиться. Словом, это очень интересная и благодарная работа — работа над поиском голоса необычайно увлекает. И когда находишь правильный голос — это большое счастье.

— Вы упомянули про шоу «Мульт личности», в котором озвучили десять разных персонажей. А легко ли так перевоплощаться?

— Не могу сказать, чтобы это вызывало сложности. Но тут нюанс заключается в следующем. Характер и голосовую имитацию часто приходится придумывать, потому что кто знает, как говорит королева Англии или канцлер Германии? Я не хвастаюсь, но действительно могу имитировать многие голоса.

Самое сложное, но при этом интригующее здесь — это озвучивание голосов обычных. Ведь чаще всего имитируют так называемые «голоса с изюмом», они очень своеобразные. Вот я долго слушала Гузееву, потом отметила, что она звуки «ш» и «ч» произносит мягко — за это я и зацепилась. А такие голоса, которые ни с какими другими не спутаешь — например, Ренаты Литвиновой или Татьяны Тарасовой — как ни парадоксально, имитировать гораздо проще.

— Да, видимо, это филигранная фонетическая работа. А есть ли у вас любимые мультфильмы, смотрите ли для собственного удовольствия? Или это давно уже стало частью профессии?

— Профессионализм, безусловно, важен, но если это становится рутиной, надо уходить. Зачем заниматься тем, что неинтересно? Взаимодействие с режиссером и звукорежиссером необычайно увлекает.

Я, наверное, заслужила такую честь, что многие режиссеры разрешают мне импровизировать, иногда я говорю не по тексту. Мне доверяют, и я порой леплю свои дополнительные фразы, которые потом входят в фильм. Это очень приятно.

— Каковы самые ближайшие творческие планы, над чем сейчас работаете?

— Продолжаются сериалы на «Союзмультфильме»: «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Умка», «Фиксики». Я очень люблю сериал «Поросенок», но проблема в том, что этот проект недостаточно финансируется. На его более масштабную реализацию никак не могут найти денег. Сериал невероятно остроумный, но выпускается всего три серии в год, а в этом году вообще никаких средств не выделили. Поэтому хочу через вашу газету обратиться к меценатам, может, они обратят внимание…

А вообще творческие планы — штука непредсказуемая. Порой мне поступают предложения, которые, думаю, раскрывают меня с новой стороны. Я играла в одном антрепризном спектакле, хотелось бы усилить этот опыт, сниматься в интересных проектах. Думаю, это все возможно, и дай Бог, чтобы произошло.

— Как бы вы оценили состояние современной мультипликации? Существует ли в нынешней анимации такой же прекрасный персонаж, как, скажем, кот Леопольд — персонаж, которому хотелось бы подражать? Или все стало несколько пресным?

— Нет, я так не считаю. Авторская мультипликация существует, а такие режиссеры, как Ковалев, Алексеев, Чернова, Андрианова, создают прекрасные фильмы... Просто их реже показывают, ибо сейчас мир клиповый, сериальный. Эти ленты можно увидеть разве что на фестивалях, и если знать о них, то можно найти в интернете…

Но, с другой стороны, камень в сторону сериалов я бросать не хочу, далеко не все они примитивные. Я, например, очень люблю сериал «Фиксики», он обучающий, герои там с характером, дети этот мультфильм обожают.

Сериал «Оранжевая корова», в котором я, собственно, корову озвучиваю, тоже добрый, остроумный, одним словом, живой. «Зебра в клеточку» (я говорю о своих работах) — мультик с хорошей дурашливостью, что придает ему дополнительный шарм.

Что же касается ремейков, то к ним у меня несколько настороженное отношение. Я считаю, что такую классику, как «Ну, погоди!» или, скажем, «Вовка в тридевятом царстве», перекраивать на современный лад, в угоду конъюнктуре нельзя. Нужно придерживаться классических канонов: как эти работы были изначально созданы, таковыми пусть и остаются. Лучше их сделать вряд ли получится, а испортить можно запросто.

Если вы хотите что-то изменить, создайте лучше новых персонажей — как та же Оранжевая корова, Зебра, Фиксики... Может, это ханжество и косность, но лично для меня это скорее уважение и преклонение перед классикой. Канонических персонажей не надо трогать.

— Вы не только признанный мастер озвучки, но и известная исполнительница авторской песни…

— Жанр, в котором работаю на концертах, я бы назвала актерской песней. Я не могу назвать себя певицей в классическом понимании этого слова. Но, например, Андрей Миронов — извините, что сравниваю себя с великими актерами, — тоже не певец. Но то, что он делал в плане вокала, — это чисто актерское пение. Вот и у меня оно такое же.

Я, кстати, не пою серьезных песен. Это не значит, что они обязательно должны быть смешные — скорее пародийные, с подтекстом. Между прочим, авторы не всегда узнают свои песни в моем исполнении, хотя я не меняю ни музыки, ни слов.

Жизнь и так довольно сложная штука, поэтому, если я могу удерживать внимание публики два часа только на несерьезном, значит, именно в этом и заключается моя роль.

Фотографии: Photoxpress.