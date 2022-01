«Норманское» завоевание: в Москве выступит Крис Норман

Денис БОЧАРОВ

В рамках турне Forever, приуроченного к семидесятилетнему юбилею Криса Нормана, в Московском международном Доме музыки 17 и 18 января пройдут концерты известного артиста.

Вообще-то, чисто «технически» о 70-летии музыканта говорить уже поздновато: эту круглую дату он отметил еще осенью 2020 года. Примерно тогда же и запланировал посвященное юбилею европейское турне, в ходе которого должен был посетить и Россию. Но, по понятным причинам, вынужден был перенести мероприятие сперва на 2021-й, а потом и на начало текущего года. И вот на сей раз концерты, по информации организаторов, все же состоятся.

Чему нельзя не радоваться. Во-первых, приятно, что «эту песню не задушишь, не убьешь»: концертная жизнь если и не налаживается в полном объеме, то уже и не находится в состоянии клинической смерти — несмотря на то, что планета еще далека от окончательного избавления от всем известного недуга. А во-вторых, бывший вокалист одной из наиболее популярных у советских поп-меломанов британских групп Smokie традиционно почитаем в нашей стране и по сей день.

В Россию Крис приезжал неоднократно, продолжая покорять сердца как дам бальзаковского возраста, так и поклонников «олдскульного» поп-рока. И, словно походя, вовлекал в орбиту непритязательных хитов 1970-х юные создания, которые на момент написания Living Next Door To Alice, I'll Meet You At Midnight, Lay Back In The Arms Of Someone, Changin' All The Time, If You Think You Know How To Love Me еще, как говорится, не существовали даже в проекте.

У группы Smokie несколько странная судьба. С одной стороны, их популярность в СССР легко объяснима: нашему слушателю всегда импонировали ярко выраженный мелодизм, грамотная инструментальная подача и слаженное многоголосное пение. А всего этого возглавляемому Крисом коллективу было не занимать. Поэтому Smokie — одна из немногих западных рок-групп, пластинки которой в советское время официально выпускались фирмой «Мелодия».

С другой — в родной Британии группа никогда не пользовалась бешеным успехом, лишь несколько их композиций мелькали в национальном хит-параде. Что же касается Америки, то там эту команду вообще мало кто знает, а те, кто все же «шапочно» знаком с ее творчеством, снисходительно относят Smokie не ко второму и даже не к третьему, а к какому-то запасному эшелону рок-н-ролла. Очевидно, это связано с тем, что группе, как бы парадоксально сие ни прозвучало, немного не повезло родиться и состояться в семидесятые — то есть в период расцвета классического рока, когда конкуренция в музыкальном бизнесе была запредельной. В самом деле, непросто, когда погоду определяют такие монстры, как Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Queen, Jethro Tull и так далее...

Но все-таки надменное отношение Запада к объективно качественной поп-песне собственного производства — это «проблема Запада». Отечественные же слушатели тепло относились к Smokie не по остаточному принципу, не потому, что не были перекормлены рок-культурой в свое время, а потому что всегда умели воспринимать хорошую песню открыто, чисто и непредвзято. А группа, фронтменом которой был Крис Норман в ее лучшие годы, всегда поставляла внятный песенный материал. И имеющий уши не мог этого не понять и не оценить.

Но обратимся собственно к Крису Норману. А он, без всяких оговорок, артист в чем-то даже уникальный. Много ли мы можем вспомнить музыкантов, которые, по выходе из команд, принесших им известность, обрели на сольном поприще славу еще большую? Стинг переплюнул успех The Police — с этим не поспоришь. Фил Коллинз, расставшись с Genesis, сорвал банк — по крайней мере, в сугубо коммерческом отношении уж точно. Ричи Блэкмор, разругавшись с Deep Purple, тоже не сидел без дела, создав несколько самоценных проектов. Но будем откровенны: все из вышеупомянутых так или иначе продолжают — и всегда будут — ассоциироваться с коллективами, откуда родом. И от славы «героев былых времен» им никуда не деться.

А вот Крис Норман — другое дело. В интервью, данном «Культуре» несколько лет назад, артист сказал буквально следующее: «Я покинул Smokie с четким намерением начать сольную карьеру. И ей следовало отличаться от того, что я делал прежде. Необходим был свежий ход, некий яркий импульс, который бы подтолкнул мое собственное творчество. И вот однажды мне поступило предложение исполнить песню, написанную немецким поп-композитором Дитером Боленом, к тому моменту уже сделавшим себе имя как участник дуэта Modern Talking. Композиция Midnight Lady мне понравилась, я согласился ее записать — и не прогадал».

Не прогадал — это еще мягко сказано. Этот сахарный «медляк» в середине 1980-х покорил хит-парады почти всех европейских стран. Такой чартовый успех его бывшим коллегам по группе даже не снился. И уже по одной этой причине еще большой вопрос, о чем сегодня мы больше вспоминаем, говоря о Нормане: о его успехах в Smokie либо о достижениях в качестве сольного артиста.

Основной импульс личной карьере Криса действительно дал Болен, сочинивший для Криса еще несколько приторных поп-баллад (среди которых выделяется Some Hearts Are Diamonds, как две капли воды похожая на «Полуночную леди»). Но данное обстоятельство нисколько не тревожит Нормана, поскольку только этими блокбастерами творческая палитра нашего героя не исчерпывается.

Ведь за последние без малого сорок лет музыкант записал порядка тридцати студийных альбомов (последний из которых, Don't Knock The Rock, вышел в 2017 году). А это более чем красноречивый показатель того, что сольная карьера как минимум задалась. И пусть эти диски мало на что претендуют, но стабильным успехом уж точно пользуются. Иначе продолжать приковывать внимание к собственной персоне в жесточайшем мире шоу-бизнеса было бы проблематично.

А Норману это удается. Лучшие композиции сольного периода вкупе с нетленными эвергринами 1950—1960-х, коими Крис щедро сдабривает собственные сет-листы, а также помноженные на мини-шедевры эпохи Smokie, до сих пор позволяют Норману колесить по белу свету и ни в чем себе не отказывать.

Секрет успеха этого певца заключается, видимо, в том, что он является просто хорошим, крепко стоящим на ногах музыкантом. Он не рвется в хит-парады, не занимается напористым самопиаром, не стремится эпатировать и шокировать публику (таковых сегодня в шоубизе с лихвой хватает, да только где все эти ребята и девчата оказываются через пару лет после того, как выстреливают с единственным хиточком, зачастую весьма сомнительного качества?). Крис Норман — классический, знающий цену себе и уважающий собственную публику поп-артист. А ведь даже таковые по нашим временам — большая редкость.

Фотографии: Rolf Kersten/ТАСС и Владимир Синдеев/ТАСС.