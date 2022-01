Человек со звезд: перелистываем песенный каталог Дэвида Боуи

Денис БОЧАРОВ

Восьмого января исполнилось бы 75 лет величайшему рок-лицедею всех времен — Дэвиду Роберту Джонсу, более известному всему миру под псевдонимом Дэвид Боуи. «Культура» сочла уместным воздать дань уважения выдающемуся музыканту.

Песня: Space Oddity

Альбом: Space Oddity (1969)

Стиль: спейс-рок

Эта песня столь же неотделима от Боуи, сколь Yesterday от The Beatles, Satisfaction от The Rolling Stones, Stairway to Heaven от Led Zeppelin или, скажем, Hotel California от The Eagles. Иными словами: мы говорим «Space Oddity» – подразумеваем «Дэвид Боуи», и наоборот.

С этой композиции, возглавившей в свое время британские чарты, стартовала головокружительная карьера нашего героя. История про чудаковатого майора Тома, блуждающего по внеземным просторам, даже в конце 1960-х (когда различные музыкальные стили и направления сменяли друг друга с калейдоскопической скоростью) опережала свое время. Впрочем, в умении предвидеть, шокировать и огорошивать Дэвиду Боуи нет, не было равных, да и, судя по всему, не будет.

Песня: The Man Who Sold The World

Альбом: The Man Who Sold The World (1970)

Стиль: софт-рок

Кому, за что, почему и зачем этот выдуманный Боуи персонаж продал мир, история умалчивает. Как не особо распространялся на эту тему и сам автор. По простой причине: Дэвид, будучи одним из наиболее загадочных текстовиков, предпочитал не раскрывать потаенный смысл собственной лирики. И то верно: в круговерть иллюстраций и образов, предлагаемых Боуи, лучше не соваться: можно голову сломать. Его лирика из следующей серии: вроде бы все понятно, а что именно – не понятно совсем. Именно этим данный артист и уникален.

Кстати, известен случай. Когда возглавляемая Куртом Кобейном группа Nirvana в начале 1990-х исполнила на своем unplugged-концерте эту песню, многие решили, что именно сия гранж-команда и является ее автором. И однажды некий незадачливый журналист спросил у Боуи: «Вот вы поете «нирвановскую» песню The Man Who Sold The World. Зачем?». На что Боуи, слегка поморщившись, ответил: «Да пошли вы…»

Песня: Oh You Pretty Things

Альбом: Hunky Dory (1971)

Стиль: кабаре-рок

Здесь Боуи надевает на себя маску некоего театрального фигляра и, словно походя, выдает одну из своих самых витиеватых – но при этом не менее восхитительных – мелодий и стихов. «Эй вы, прекрасные ребята и девчата, неужели вам не понятно, что вы бесите своих предков?» – вопрошает лукавый Дэвид…

Любопытная деталь. В авторском прочтении вещь прошла почти незамеченной, зато когда ее спустя пару лет перепел Питер Нун (вокалист одной из ярчайших групп 1960-х Herman’s Hermits), песенка весьма заметно посуетилась в хит-парадах по обе стороны Атлантики.

Песня: Starman

Альбом: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars (1972)

Стиль: поп-рок

Это самая главная жемчужина с, безусловно, лучшего альбома мистера Джонса. Кстати, в наступившем году этому мини-шедевру поп-искусства исполнится полвека.

В «Человеке со звезд» дивным образом соединились все лучшие черты Боуи-творца: восхитительная мелодия, мягкий, словно обволакивающий саунд, убедительная вокальная подача (при том, что – будем откровенны – Дэвид никогда не был выдающимся певцом)… Ну и, разумеется, красивый текст, который, как водится, ни о чем и обо всем сразу.

Песня: Rebel Rebel

Альбом: Diamond Dogs (1974)

Стиль: глэм-рок

Боуи всегда считали иконой глэма, со всеми отсюда «вытекающими»: подведенные ресницы, обтягивающие шмотки, накрашенные волосы и прочая дребедень. Но все вышеупомянутое не имело бы никакого смысла, если бы не главное – музыка.

А у нашего героя, в период расцвета его карьеры, музыка всегда была на высоте. И, возможно, именно этой, слегка дурашливой композицией (дословно «Бунтарь, бунтарь», а по смыслу, скорее всего «Дурень, дурень»), Дэвид решил сделать прощальный благодарный реверанс стилю, который однажды возвел его в ранг суперзвезд межгалактического масштаба. Отныне с глэмом Боуи не будет иметь ничего общего.

Песня: Fame

Альбом: Young Americans (1975)

Стиль: фанк-рок

Главный рок-н-ролл-лицедей в очередной раз сбросил маску: опережая все последующие направления – панк-вакханалию, нью-уэйв-безобразие и попс-безыдейность – представил слушателю очень (ну очень!) странную композицию.

Это при прочих равных фанк, но уж очень непростой этот фанк получился. А он и не мог быть иным, ведь написана (и спета) песенка двумя гениями: в середине 1970-х Боуи тусовался, выпивал, закусывал и, как будто, между прочим, записывался с самим битлом №1 – Джоном Ленноном, разумеется. Fame не из тех композиций, которую вам захочется самозабвенно напевать в душе, но и не из тех, что вы тут же выключите и забудете напрочь. Аналогов этой пьесе найти непросто.

Песня: Ashes to Ashes

Альбом: Scary Monsters (and Super Creeps) (1980)

Стиль: прог-рок

Здесь старина Дэйв возвращается к своему главному герою – майору Тому, то бишь. Ведь именно этот парень в свое время познакомил мир с Боуи. Текстовые аллюзии (а кое-где и мелодические) буквально напрашиваются.

Такое впечатление, что автор в данном случае словно забавляется со слушателем: мы не можем толком ни подпеть мистеру Боуи, ни понять его до конца. Но вот ведь в чем прелесть лучших композиций нашего героя: всех этих тонкостей как будто бы и не требуется. Ashes to Ashes – один из тех примеров, когда понимаешь: музыка – самое интернациональное из искусств.

Песня: Modern Love

Альбом: Let’s Dance (1983)

Стиль: пауэр-поп

Боуи не был бы Боуи, если бы не создал поп-шедевр на века. Вот он. Пожонглировав во второй половине семидесятых с уймой жанров, Боуи, видимо, изрядно утомился. И вот, несколько лет спустя, подтянутый, бойкий Дэвид выплеснул на публику свой лучший классический поп-альбом, под завязку напичканный хитами.

А «Современная любовь», пожалуй, лучший трек на этом диске. Почему? Да потому что нам совершенно не важно, о чем именно поет человек. Здесь попросту все работает: ритм, мелодия, голос, аранжировка, задор – в общем, если и существует некая формула идеальной поп-песни, то Modern Love к вашим услугам.

Песня: Blue Jean

Альбом: Tonight (1984)

Стиль: джаз-рок

Дэвид всегда любил валять дурака. Не отказал он себе в этом удовольствии и в данном случае. Эффект, изначально заложенный в данной прикольной пьесе, вдвойне очевиден, если сопровождается весьма достойным видеорядом (кстати, Боуи неотделим от качественных клипов).

В ролике Blue Jean Дэвид предстает в двух ипостасях: неприкаянного ловеласа, которому никак не удается «склеить» девушку, и супер-пришельца, исполняющего завораживающие танцы перед скучающей публикой. Ну неужели непонятно, почему дама скучает за заунывной беседой, которой ее потчует незадачливый клерк, когда тут же, рядом разыгрывается нечто совершенно out of this world?... Боуи, кстати, помимо всего прочего, еще и весьма успешный актер (редкий случай в рок-н-рольном бизнесе).

Песня: New Killer Star

Альбом: Reality (2003)

Стиль: классический рок

На открывающем треке своего последнего – действительно выдающегося – альбома Дэвид отдает дань прошлому. Наверное, он бы оскорбился, если бы его назвали просто рок-музыкантом: нет, Боуи – это нечто несоизмеримо большее. Недаром все последние рейтинги, проводимые статусными и профильными масс-медиа на предмет выявления наиболее значимой фигуры в области популярной музыки, все чаще называют Дэвида Боуи.





Фотографии: PA Wire/Press Association Images/ТАСС, DPA/ТАСС.

Не Элвиса, заметьте, не «Битлз», не «Стоунз», не Дилана и даже не Чака Бери… А именно Боуи. Видимо, на альбоме Reality (хотя после этой пластинки были еще две студийные работы) Дэвид решил попрощаться с нами, выдав мощный классический рок-трек.