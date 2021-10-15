Новый век Андрея Петрова: конкурс имени знаменитого композитора в Санкт-Петербурге

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

На сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии прошел заключительный концерт XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова. Наследие прославленного композитора вдохновило участников на собственные творческие эксперименты.

Конкурс имени Андрея Петрова проводится Фондом композитора ежегодно, но направленность состязания чередуется. Если смотр 2020 года был посвящен симфонической музыке, то теперь конкурсанты участвовали в номинациях «Песня и эстрадный романс», а также «Андрей Петров 21 века» — последняя номинация стала новшеством. Всего в музыкальном смотре участвовало 470 заявок от претендентов из восьмидесяти российских регионов, а также из США, Украины, Эстонии, Бельгии, Белоруссии, Германии. После отборочных туров к финалу добрались 12 участников, которых определило жюри, возглавляемое еще одним легендарным композитором Эдуардом Артемьевым. В состав жюри также вошли дирижер Сергей Скрипка, композиторы Марина Ланда, Станислав Важов, Максим Леонидов, музыканты Олег Нестеров, Светлана Сурганова, Александр Богачев, музыковед Константин Учитель и продюсер Олег Грабко.

Но прежде чем представить победителей смотра, необходимо отметить, что нынешний конкурс подвел символический итог череды торжественных мероприятий, которыми Фонд Андрея Петрова и все почитатели таланта композитора отметили его девяностолетний юбилей, пришедшийся на 2020 год. В течение всего этого времени к наследию Петрова смогли прикоснуться не только москвичи и петербуржцы, но и жители Смоленска, Калининграда, Владивостока, Курска, Самары, Волгограда, Петрозаводска, Новосибирска, Хабаровска и других регионов. Этот грандиозный музыкальный марафон, как и все конкурсы имени Андрея Петрова, прошел при деятельной поддержке Министерства культуры. И абсолютно каждый житель нашей страны до сих пор имеет возможность посетить на сайте Фонда композитора виртуальную выставку «Ваш Андрей Петров», которая собрала такие экспонаты, как панорама кабинета музыканта, редкие архивные и семейные документы и фотографии, а также различные артефакты: программки, партитуры и рукописи. Итоги юбилейных торжеств утешительны и очевидны: россияне помнят и любят творчество Андрея Петрова. Об этом свидетельствуют и активность пользователей на выставке, и аншлаги, которыми сопровождались все концерты фестиваля «От Калининграда до Владивостока». От обычных слушателей не отставали и профессионалы: для участия в прошлогоднем конкурсе было подано более пятисот заявок со всего мира — а ведь речь шла о номинации «Симфоническая музыка», которая не привыкла к таким рекордным показателям.

Но вернемся к нынешнему смотру. В номинации «Песня и эстрадный романс» обладателем первой премии стал петербургский музыкант Дмитрий Ковзель, который представил песню «Вспоминай меня». 27-летний композитор является выпускником Хорового училища имени Михаила Глинки и Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, на его счету множество премий, он возглавляет созданный им коллектив «Ленинградские мосты». Вторая премия была вручена москвичу Вячеславу Осьминину за песню «Колыбельная». Этот музыкант и аранжировщик, окончивший МГК им. П.И. Чайковского и РАМ им. Гнесиных в прямом смысле продолжает дело Андрея Петрова, являясь автором музыки к кинофильмам и телесериалам, среди которых «Возвращение блудного папы», «Заградотряд: соло на минном поле», «Небо павших», «Прекрасная Елена» и ряд других. Третью премию и приз зрительских симпатий за песню «Удлинитель дней» получил Илья Разин. Петербуржец известен как создатель группы «Полюса» и участник телевизионных проектов «Неголубой огонек» и «Вечерний Ургант». Кроме того, он в качестве звукорежиссера принимал участие в создании фильмов «Петровы в гриппе» и «Лето». Последняя картина была удостоена приза Каннского фестиваля за лучший саундтрек, а также получила кинопремию «Ника» в номинации «Лучшая работа звукорежиссера».

Организаторы конкурса с некоторым трепетом ожидали, во что выльется объявление новой номинации «Андрей Петров 21 века». Новое поколение музыкантов не подвело. Вот что рассказала «Культуре» художественный руководитель Фонда имени композитора и его дочь Ольга Петрова:

— К 75-летию Андрея Петрова, в 2005 году, легендарная музыкальная компания «Бомба-Питер» и ее создатель Олег Грабко и Андрей Павлович задумали такой проект: предложить самым разным музыкантам — от рок- и панк-групп до джазовых коллективов — сделать свои кавер-версии на любую мелодию или песню Андрея Петрова. Откликнулись около ста участников, было много интересного, по итогам эксперимента был выпущен диск, получивший название «Андрей Петров 21 века. Коктейль для композитора». Вспомнив об этом проекте, мы решили попробовать снова немножечко растормошить современную музыкальную группировку. Чтобы они послушали и, если им это покажется интересным, создали свои версии. Мы получили чуть более тридцати заявок — небольшое количество, но для начала это нормально. Сказать по правде, попадалось и нечто малоинтересное, но тем не менее выбор был: в финал вышли три композиции.

Победителем стала регги-группа «Акимама». Эксперимент оказался очень интересен: конкурсанты выбрали малоизвестную песню «Колю позовите», которая до сих пор самостоятельно не исполнялась, а в фильме «Мой добрый папа» она звучит в исполнении Людмилы Гурченко. Музыканты из «Акимамы» вдобавок использовали в своей композиции лирическую тему из фильма, и в итоге получился очень симпатичный номер. Мне вообще очень понравилось, что участники конкурса не делали ставку на шлягерность. Дело в том, что шлягеры далеко не всегда бывают талантливыми. Порой бывает абсолютно непонятно, почему та или иная песня с примитивной музыкой и текстом становится популярной. Мы очень рады, что члены жюри в первую очередь оценивают индивидуальность и яркость конкурсного сочинения. Все-таки это главная задача. Особенно теперь, когда порой сложно отличить одну песню от другой.

Очень радостно наблюдать, что песни Андрея Павловича находят отклик у самых разных поколений, в том числе и у молодежи, которая порой исполняет эти песни в своей новой интерпретации. Вообще, хорошая киномузыка теперь редкое явление. Сложилась такая практика, что автором музыкальной дорожки часто является звукорежиссер, а не профессиональный композитор. На передний план выходят технические возможности специалиста — он владеет богатым арсеналом синтетических тембров, может подобрать определенные ритмы, наложить характерные звуки, басы какие-нибудь. И получается техническая компиляция, которая обходится продюсерам гораздо дешевле, чем живой оркестр, хорошая студия и профессиональный композитор. К сожалению, часто это становится определяющим. Вряд ли такое положение дел можно назвать кризисом жанра, так как талантливых композиторов, и в частности кинокомпозиторов, немало, но тенденция говорящая. И все же появляются хорошие авторские произведения. Конкурс имени Андрея Петрова тому яркое свидетельство.

Фотографии предоставлены организатором конкурса. Автор фотографий: Мария Ковалева.