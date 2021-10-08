Народный артист Лев Лещенко: «Да не зачерствеют наши сердца!»

Денис БОЧАРОВ

Девятого октября на сцене столичного зала ГлавClub Лев Лещенко представит новую программу — «Верни мне мой 1977-й». В преддверии события с певцом пообщался корреспондент «Культуры».

— Ваш концерт пройдет в ГлавClub. Вообще-то, этот зал ассоциируется с выступлениями рок-музыкантов. Почему выбрали столь необычную для эстрадного артиста площадку?

— За истекшие два года я записал четыре альбома. Эти композиции поданы в новых, современных аранжировках, и мне хочется, чтобы аудитория юного возраста к ним приобщилась. Какие-то вещи, которые я исполнял в традиционном эстрадном ключе, сейчас обрели иное, более свежее звучание.

Несколько лет назад я выступал на фестивале Kubana, где мои старые хиты, такие как «Соловьиная роща», «Прощай», «Притяжение Земли», были тепло встречены молодежью. И мне показалось нелишним развить эту тему. Конечно, клубная площадка — это не совсем моя история. Но я уверен, мы найдем с молодыми слушателями общий язык.

Я, само собой, не стараюсь «молодиться» и заигрывать с подрастающим поколением, но, находясь в постоянном контакте с молодыми людьми, будучи членом жюри различных конкурсов, мне приятно думать, что могу что-то им передать, чем-то поделиться. Предстоящий концерт будет неким интерактивом: о чем-то мы поспорим, поделимся впечатлениями, воспоминаниями, с некоторыми молодыми артистами исполним дуэтом мои старые песни, например, «Эхо любви» и «Нам не жить друг без друга».

— Вы, помимо прочего, еще и педагог. Как, с вашей точки зрения, обстоит дело с музыкальным образованием в нашей стране?

— Сама фактура музыкального образования больших изменений не претерпела: кому надо, тот и занимается музыкой, а на нет и суда нет.

Но есть некий парадокс. Странная картина: если раньше андерграундом считались рок-н-ролл и панк, то сейчас андерграунд — это просто хорошая музыка. Если прежде шансон исполнялся в лучшем случае в клубах, то сейчас он выходит на Кремлевскую сцену. А Лещенко тем временем идет работать в клуб — забавно, не правда ли? (Усмехается.) Для того чтобы быть современным и, как это принято говорить, «медийным», необходимо держать нос по ветру.

— Вы сотрудничали с лучшими советскими композиторами: Пахмутова, Тухманов, Шаинский, Добрынин, Фрадкин, Фельцман… Легко ли работалось с каждым из них? Как выстраивался творческий альянс?

— Никаких конфликтов у меня не возникало. Тогда ведь как было: люди шли друг другу навстречу. Каждый выбирал своего исполнителя, и артист отдавал предпочтение тому или иному композитору и поэту.

Есть сейчас модное словечко: «коллаборация». А раньше никто такими понятиями не жонглировал. Да, всем было понятно, что есть некий круг, определенная триада: Баснер/Матусовский/Хиль, Бабаджанян/Рождественский/Магомаев, Паулс/Резник/Пугачева, Пахмутова/Добронравов/Лещенко и так далее. Люди объединялись, но происходило это на высоком профессиональном уровне.

А сейчас всех подменили так называемые продюсеры, они же многостаночники, которые всё делают за всех: сочиняют, аранжируют, исполняют. Разница в том, что если раньше люди объединялись по интересам и по способностям, то сегодня — все больше по заработку.

— Программа вашего концерта называется «Верни мне мой 1977-й». Чем же так дорог вам именно этот год?

— Возможно, это связано с тем, что примерно в то время появились знаковые для моего репертуара песни: такие вещи, как «Соловьиная роща», «Прощай» и ряд других, до сих пор живы и, слава Богу, неплохо себя чувствуют.

Но отсыл именно к 1977-му весьма условен. Я мог бы с таким же успехом назвать программу «Верни мне мой 1975-й», поскольку именно тогда я впервые исполнил «День Победы». А мог бы апеллировать и к 1980-му, так как песня про ласкового Мишку прозвучала в день закрытия московской Олимпиады.

— В начале следующего года будет ваш личный юбилей. Уже подумываете о том, как отпраздновать 80-летие?

— Примерный сценарий уже написан. Над юбилейным концертом работает большая команда: подключены режиссеры, дизайнеры, сценографы, музыканты. Выступление, которое пройдет 1 февраля в «Крокус Сити Холле», будет состоять из двух отделений: в первом я спою песни из своего традиционного, классического репертуара, а во втором меня поздравят гости, которые прилетят с разных планет (улыбается). Словом, планируется нечто вроде спонтанного капустника.

— В вашем богатом и разнообразном репертуаре несколько сотен песен. Если бы вас попросили составить свой условный топ-5, на каких произведениях вы бы остановили свой выбор?

— «Пятеркой» ограничиться вряд ли получится. Например, в прошлом году я небольшим тиражом выпустил на виниле альбом оперных арий и романсов, где, среди прочего, присутствует ария Дона Базилио. Этой работой, скажу без ложной скромности, горжусь. Не побоюсь заявить: мне кажется, это мой шедевр, который можно поставить в один ряд с лучшими мировыми записями, осуществленными в этом жанре.

Очень люблю русские песни. На упомянутой пластинке есть моя версия композиции «Вот мчится тройка почтовая». Результатом я тоже остался весьма доволен. Она сделана в современной обработке, обязательно буду ее петь на предстоящих концертах.

И, конечно же, песни, которые принесли мне успех и известность: «День Победы», «Нам не жить друг без друга», «Соловьиная роща», «Притяжение Земли», «Родительский дом», «Прощай»... Все эти композиции по сей день составляют основу моего творческого багажа — ничего лучшего я не спел, к сожалению. А может быть, к счастью, не знаю...

Вышеперечисленные песни — как вехи, которые позволяли мне на протяжении десятилетий оставаться на плаву, не выпадать из поля зрения неравнодушного слушателя и двигаться вперед. Меня до сих пор приглашают на такие статусные и знаковые мероприятия, как, например, «Песня года». Причем не из уважения к моим заслугам и сединам, а потому, что я постоянно предлагаю новые работы, стараюсь быть в тонусе, не терять нити игры, как говорится.

— Как вы думаете, чего сейчас больше всего не хватает нашему обществу? Что бы вы хотели ему пожелать?

— К сожалению, то, чего я хотел бы искренне пожелать, сегодня, вследствие пандемии, с трудом осуществимо: побольше общения. А главное — доброты, участия, сопереживания, благородства. В одной из песен моего репертуара, «Берегите друзей» (на стихи Расула Гамзатова), есть такие замечательные строки:

Люди, я прошу вас, ради Бога,

Не стесняйтесь доброты своей.

На Земле друзей не так уж много —

Опасайтесь потерять друзей...





Фотографии: Сергей Киселев, Андрей Никеричев / АГН «Москва».

Возможно, Расул Гамзатович писал именно о дружбе, но, мне кажется, в этом тексте более глубокий смысл. Опасайтесь потерять ощущение быть нужным окружающим, будьте сердечными. Да не зачерствеют наши сердца! Пусть уйдут раздражение, агрессия, зависть, злость. И тогда мы, возможно, сами не заметим, насколько наша жизнь преобразится в лучшую сторону.