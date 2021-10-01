Пианистка Екатерина Мечетина: «Медиаплатформа «Орфей» изменит облик нашей культуры»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Радио «Орфей» теперь можно не только услышать, но и увидеть. Радиостанция запустила медиаплатформу «Орфей» - orpheus.ru.

Именно таким образом единственная в России государственная радиостанции классической музыки «Орфей» решила отпраздновать свое 30-летие. Генеральный директор Российского государственного музыкального телерадиоцентра, куда входит радио «Орфей», Ирина Герасимова говорит, что команда чувствует себя «активными молодыми юбилярами». С этим утверждением сложно поспорить. Ведь именно эти люди вернули радиостанцию классической музыки из небытия, в котором она находилась в 90-е годы. Сегодня «Орфей» транслирует прекрасную классику, создает удивительный музыкальный контент; будучи членом Европейского вещательного союза, с помощью системы «Еврорадио» вещает на аудиторию в 600 миллионов человек. Для того, чтобы музыка и песня «нам строить и жить помогала», радиостанция выпустила мобильное приложение «Радио Орфей», а в разгар пандемии в 2020 году создало на YouTube проект «Телевизор классики», который и стал прообразом медиаплатформы.

Усилия команды «Орфея» не остались незамеченными. С юбилеем ее поздравил президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин. Глава государства отметил, что радиостанции удалось сформировать «обширный фонд просветительских, познавательных программ, завоевать признание людей самого разного возраста, слушателей в России и за рубежом».

Но «Орфей» не хочет оставаться «заповедником» аналогового и FM-радио, поэтому выходит в бурные волны интернета и наконец-то принесет туда качественный контент – классическую музыку. И сделает он это с помощью первого в России агрегатора академической музыки.

– Медиаплатформа – то, о чем мы мечтали давно. Первые наши съемки были 10 лет назад. В телерадиоцентре, частью которого является радио «Орфей», есть и два хора, и два оркестра. Мы сами проводим концерты, ставим спектакли, записываем видео и являемся обладателями прав. Теперь сможем предоставлять свой контент слушателям, делиться с ними работами наших партнеров – музыкальных театров и концертных залов по всей стране от Большого и Мариинского театров до филармоний Сибири и Урала, – говорит Ирина Герасимова. – Мы будем стараться делать великолепный контент, который понравиться любителям классической музыки.

Что же из себя представляет orpheus.ru? Речь идет о цифровом «телевизоре» – ультрасовременном сайте, на котором находятся записи различных работ музыкальных коллективов и существует возможность смотреть трансляции выступлений. У «телевизора» шесть «каналов»-разделов: «Радио», «Видео», «Ноты, «Коллективы», «Афиша», «Ателье». Именно в разделе «Видео» выложены записи выступлений, проходят их трансляции.

Чтобы этой рубрикой было удобно пользоваться, она разбита на подразделы: «Прямые трансляции», «Концерты», «Балеты», «Оперы», «Детям» и «Фильмы». Конечно, за рубежом существуют подобные агрегаторы, но рубрики, посвященной детям, вы на них не найдете. Orpheus.ru же берет миссию воспитания будущего поколения на себя. Поэтому на платформе можно найти качественный детский контент, которого, по словам Ирины Герасимовой, сегодня катастрофически не хватает. «Здесь выложены материалы для детей и родителей, которые хотят воспитывать в ребятах любовь к классической музыке», – говорит она.

Директор МССМШ (колледжа) имени Гнесиных Михаил Хохлов считает, что открытие медиаплатформы дает огромные возможности для просвещения.

– Очень важно для ребенка, чтобы он не только слышал музыку, но и мог видеть исполнение произведения. Появление этой площадки означает, что государство заботится о детях, хочет, чтобы они смогли развивать то, что было сделано предыдущим поколением. В этом процессе мы тоже хотим участвовать, поэтому передали «Орфею» 20 музыкальных фильмов, в частности, картину «Петя и волк».

Вкладка «Фильмы» содержит документальные ленты, посвященные классической музыке. В частности, «7 нельзя», мультимедийный проект «Корабль Счастье». Ирина Герасимова говорит, что команда «Орфея» хотела бы сосредоточиться на документальном кино. «Это интереснейшее направление. Мы занимаемся тем, что открываем новые – а вернее забытые – имена великих композиторов таких, как Мосолов или Половинкин». Поэтому здесь можно увидеть ленты о них, например, «Леонид Половинкин. Проект «Возрождаем наследие русских композиторов».

Возвращаясь к главным рубрикам, стоит отдельно рассказать о рубрике «Ноты». Она содержит уникальный оцифрованный нотный архив. Музыканты, преподаватели, да просто люди, любящие музыку, могут абсолютно бесплатно им воспользоваться. По словам главы «Орфея», это часть архива, которым располагает радиостанция, часть – оцифрованная и с «очищенными правами», поэтому ей можно свободно пользоваться. Далее в планах Минцифры, в чьем ведомстве находится радиостанция, и «Орфея» – продолжить и оцифровку нотного архива, и процедуру очищения прав на ноты.

Художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков, отметил, что подобного нотного ресурса очень не хватало: «Сейчас же я могу у вас найти ноты редких произведений. Спасибо вам за создание такой возможности».

Еще один раздел – «Афиша». Здесь можно узнать не только о концертах и постановках, созданных коллективами телерадиоцентра – Академическим Большим концертным оркестром им. Юрия Васильевича Силантьева, Симфоническим оркестром радио «Орфей», Академическим хором русской песни, Академическим большим хором «Мастера хорового пения» – но и приобрести на эти выступления билеты.

23 сентября на платформе уже прошла первая онлайн-трансляция. Меломаны могли насладиться концертом финала Всероссийского конкурса молодых композиторов. Он был приурочен к международному форуму International Rostrum of Composers. 24 сентября состоялся онлайн-концерт «VIRTUOSO. Сергей и Маргарита Поспеловы». Худрук и солист оркестра «Московский камерный оркестр» Сергей Поспелов – скрипач-виртуоз, один из самых перспективных молодых музыкантов своего поколения, будет играть на скрипке XIX века, предоставленной ему Государственной коллекцией уникальных инструментов России. В дальнейшем трансляции из цикла «Классика без купюр», посвященного 30-летию радиостанции, планируется проводить каждую пятницу в 20 часов.

Появившейся ресурс уникален и может изменить облик нашей культуры, считает пианистка, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Екатерина Мечетина.

– Когда я увидела медиаплатформу, я поняла, что мы стоим на пороге перемен. Orpheus.ru изменит облик нашей культуры, не только музыкальной. Такой ресурс необходим для меломанов, музыкантов, очень интересна такая платформа учащимся. Я очень рада стать свидетелем рождения такого проекта, – сказала она.



