Яркая звезда на кремлевском небосклоне: Анна Нетребко отметила юбилей грандиозным концертом

Александр МАТУСЕВИЧ

На впечатляющий мультижанровый музыкальный праздник народная артистка России позвала друзей-коллег со всего мира.

На юбилейный гала в Государственном Кремлевском дворце билеты спрашивали прямо от самого выхода со станции метро «Библиотека имени Ленина». Шеститысячный зал был забит под завязку. На сцене было почти так же многолюдно, как и в зале, — Хоровая капелла имени Юрлова (худрук Геннадий Дмитряк), Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижеры Марко Боэми и Юрий Медяник), кордебалет и вереница звезд разного калибра. За мировую оперу «отвечали» неувядающий Пласидо Доминго и коллеги помладше — баритоны Михаэль Фолле (Германия) и Лука Сальси (Италия), тенор Роландо Вильясон (Мексика). Оперная сборная России была представлена сопрано Хиблой Герзмавой, меццо Еленой Жидковой и Еленой Максимовой, басом Ильдаром Абдразаковым, баритоном Эльчином Азизовым и, конечно же, супругом Анны, тенором Юсифом Эйвазовым. Кроме них, в ансамблевых номерах программы участвовали менее именитые солисты Большого театра и «Геликон-оперы». Российская эстрада также пожаловала на этот вечер — в лице Валерии, Филиппа Киркорова и Игоря Крутого.

Ожидать от этого праздничного вечера строго филармонического формата было бы верхом наивности. Он задумывался иначе: как яркое шоу, как светское гламурное событие, как, в конце концов, просто день рождения в кругу друзей — с шутками-прибаутками, телевизионным конферансом от Яны Чуриковой, то есть как полное смешение жанров и стилей. Не зря действо проходило в Кремле. Более строгую программу, как ожидается, Анна Нетребко приготовила для родной Мариинки — чествование своей главной примадонны первый петербургский театр проведет 1 октября.

Для Москвы же был выбран вариант опера-light. Сама виновница торжества исполнила сольно лишь один номер — в самом начале выйдя на сцену в немыслимой короне и переливающемся голограммами платье и загипнотизировав зал шаманскими инвективами ледяной красавицы Турандот. Далее она участвовала только в ансамблевых номерах — из «Севильского цирюльника», «Риголетто», «Лючии ди Ламмермур», «Сказок Гофмана», «Порги и Бесс», «Пиковой дамы», сарсуэл и оперетт. Зато таким образом она спела со всеми именитыми гостями и показала с десяток шикарных нарядов. Самым экстравагантным, пожалуй, оказалось платье в стиле нуар-сецессион для «Веселой вдовы».

Зато ее гости пели много — и сольно, и в различных ансамблевых сочетаниях. Как всегда всех поразил Доминго — звучать так свежо и энергично в восемьдесят лет просто невозможно, но факт остается фактом. Высоким уровнем академизма отличались выступления баритонов Фолле и Сальси — хотя, быть может, меланхолический романс Вольфрама из «Тангейзера» или страстно-обличительный, полный страдания монолог Риголетто были не слишком уместны на этом празднике всеобщего оптимизма. Достойный уровень продемонстрировали и наши соотечественники — Герзмава, Абдразаков, Азизов.

Первая половина концерта оказалась чуть более академической, с упором на оперу, вторая — легкой: с опереттой, песнями, кроссовером… В чисто эстрадных номерах, помимо звезд российского шоу-бизнеса, с видимым удовольствием участвовал супруг юбилярши Юсиф Эйвазов, возможно претендуя на корону кумира советских времен, своего соотечественника Муслима Магомаева. Для второго отделения акустика Кремлевского дворца была более подходящей: чисто классические номера здесь зачастую звучали бледнее, чем могли бы предстать в живой акустике любого из академических залов.

Сложно было бы назвать сильной стороной действа режиссуру концерта от Галины Симанович и Сергея Бакина: действо частенько буксовало, было толком не выстроено, номера не всегда были ладно состыкованы, а наигранно бодрый тон ведущих и их шутки чем дальше, тем все больше утомляли. Если бы не личное обаяние Нетребко, ощутимое даже в масштабах кремлевского «космодрома», ее непосредственность, живость и умение сгладить любые острые углы, своим personality заполнить любое сценическое пространство, то шоу не грех было бы назвать и затянутым, и однообразным.

Но если звук, динамика да и в целом вкус и мера — не самые сильные стороны этого праздничного вечера, то с чем на нем точно было хорошо, так это с картинкой — визуальные впечатления зрители получили богатые. Оформление сцены, переливающейся всеми цветами, бесчисленные наряды примадонны и ее коллег, эффектная работа световиков, крупные планы на подвешенных наверху сцены двух гигантских плазмах (в условиях огромного дворца для многих зрителей оные были настоящим спасением) — это было сделано по высшему классу, чувствовалось не только умение преподносить шоу, но и ориентирование на телетрансляцию, которую на весь мир вела российская телекомпания НТВ.

Фотографии представлены пресс-службой «Берин Иглесиас Холдинг». Автор фото Александр Шапунов.