ABBA: вояж 40 лет спустя

Денис БОЧАРОВ

Потрясающая новость для всех поклонников величайшей поп-группы планеты: шведский квартет ABBA выпускает новый студийный альбом. Релиз пластинки, получившей название Voyage, запланирован на 5 ноября текущего года.

ABBA — это уникальный случай в истории мировой популярной музыки. И дело здесь не только в феноменальных достижениях ансамбля: их непререкаемый статус королей и королев эстрады 1970-х (а по большому счету и всех времен) известен каждому неравнодушному меломану. И это даже не обсуждается.

Суть в том, что данный коллектив никогда официально не объявлял о своем распаде, но при этом на протяжении десятилетий отвергал любую возможность реюниона. Музыканты, которым за воссоединение и готовность отправиться в турне предлагали миллиард долларов, только отшучивались. Мол, в одну реку нельзя войти дважды, и если они и будут снова выступать и записываться вместе, то повод для этого должен быть такой, что не дай-то Бог.

Бьорн Ульвеус, один из участников квартета на бесконечные расспросы о возвращении ABBA на большую сцену с лукавым прищуром комментировал: «Мы более никогда не появимся на сцене вместе. Нет ничего, что могло бы заставить нас объединиться. Мы бы хотели, чтобы люди всегда помнили нас такими, какими мы были: молодыми, яркими, полными энергии и амбиций... Ну, если наше шоу поможет предотвратить какую-нибудь глобальную катастрофу вроде третьей мировой войны, тогда мы, возможно, подумаем»... Однако и шоу состоится, и новый альбом будет-таки выпущен.

Что в итоге заставило именитых артистов изменить свое мнение относительно дальнейшего совместного сотрудничества, доподлинно неизвестно. Со свойственным скандинавам спокойствием и флегматичностью, Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус, Агнета Фальтског и Анни-Фрид Лингстад однозначного ответа на этот вопрос не дают.

Сказать, что основным побудительным мотивом здесь выступило желание заработать — значит неудачно пошутить. Каждый из участников великолепной шведской четверки давно уже является мультимиллионером. Предположить, что музыканты соскучились по славе и восторженному обожанию поклонников, было бы логичнее — в конце концов, по меньшей мере странен тот артист, которому безразличны овации, цветы, паблисити и прочие непременные атрибуты шоу-бизнеса. Но в случае с ABBA в подобную мотивацию тоже верится с трудом: в свое время квартет наелся всем этим до отвала, да к тому же уравновешенный нордический темперамент членов группы никогда не предполагал бурного интерактива.

Скорее всего, дело здесь в том, что, по словам того же Ульвеуса, все четверо, хоть судьба давно развела их в разные стороны (ну, возможно, за исключением мужской половины ансамбля — Бьорн и Бенни время от времени предлагали публике совместные проекты), сохранили самые теплые дружеские отношения. К тому же каждый из них до сих пор не утратил самозабвенной влюбленности в музыку. И как бы они ни отнекивались от возможного будущего ABBA, видимо, все же подспудно чувствовали, что это всего лишь вопрос времени.

В мире не существует музыкального проекта из высшей лиги, который рискнул бы вернуться под свет софитов спустя сорок лет (напомним, что последний студийный альбом блистательных шведов, The Visitors, вышел в 1981 году). Для того чтобы решиться на подобный шаг, надо быть стопроцентно уверенным в собственных силах: уж очень красивой была сказка по имени ABBA, чтобы после десятилетий сомнений и отрицаний взять да испортить-таки ее неуклюжей кляксой.

И очень хочется верить, что артисты, каждому из которых уже за семьдесят (а главному композитору коллектива Бенни Андерссону в декабре исполнится 75), не подкачают. По крайней мере, два сингла с альбома, I Still Have Faith In You (партию лид-вокала исполняет Фрида) и Don't Shut Me Down (здесь солирует Агнета), которые уже доступны на стриминг-сервисах, производят весьма и весьма приятное впечатление. Если и остальные треки — а всего их в альбоме планируется десять — окажутся на таком же уровне, то это будет бомба. Первые места в хит-парадах и бешеные продажи альбому Voyage гарантированы.

Конечно, здесь необходимо несколько снизить градус восторга. Понятно, что диска такого же запредельного уровня качества, какой был у пластинки Arrival (1976) или, скажем, Super Trouper (1980), от возрожденной ABBA мало кто ждет. Но в том, что музыканты не ударят в грязь лицом, можно быть уверенными. Об этом свидетельствуют не только вышеупомянутые новые песни, но и сольные проекты участников группы, которые они периодически выпускали за истекший сорокалетний период.

Само собой, они были уровнем пониже, чем любая запись в дискографии ABBA, и чарты продаж особо не тревожили, но и разочарованием для поклонников музыкантов уж точно не являлись. А превосходный мюзикл Mamma Mia до сих пор с успехом идет на мировых театральных подмостках. Кстати, несколько лет он «гостил» и в России — и был радушно принят. Уже не первый год в Стокгольме открыт ABBA The Museum — это один из немногих музыкальных проектов, у которых есть музей «имени себя», — и посетители со всего мира ежедневно идут туда непрекращающимся потоком (был там дважды и автор этих строк).

Так что пусть ABBA долго не радовали фанатов новыми совместными свершениями, забыть о себе они тоже не давали ни на секунду. Более того, ансамбль до сих пор уверенно входит в первую десятку наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов всех времен: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. И цифра эта неукоснительно растет...

Будет ли новая страница в истории квартета столь же яркой и «долгоиграющей», как в 1970-х, покажет время. Едва ли музыканты планируют мощный промоушн диска Voyage — с мировым туром, глобальными пресс-конференциями, постоянным мельканием в эфире и прочими сопутствующими проекту такого уровня, как ABBA, масштабными пиар-акциями. И это можно понять — в конце концов, возраст у музыкантов почтенный. Никто не знает даже, будет у альбома студийное продолжение или после долгожданного релиза пластинки вояж закончится.

Однако доподлинно известно следующее: участники ансамбля объявили о концерте с использованием голограмм молодых участников ABBA, вместе с группой из десяти человек, который состоится 27 мая 2022 года в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне на специально построенной для этого случая арене.

Предварительная продажа билетов уже открыта, однако можно быть уверенными, что это продлится недолго: скорее всего, все места на данное мероприятие будут раскуплены в мгновение ока. Но очень бы хотелось надеяться, что эта акция не станет финальной точкой (точнее, восклицательным знаком) в истории знаменитого шведского музыкального феномена.

Наталия Гулькина, певица, экс-вокалистка группы «Мираж»:

— Я, как и миллионы поклонников, была приятно удивлена и даже в хорошем смысле слова шокирована, узнав о том, что ABBA, спустя столько лет, решили-таки вернуться и выпустить новый альбом. И поскольку это один из моих любимейших коллективов, с огромным энтузиазмом восприняла данное известие. Я бы даже сказала, что это новость века.

Само собой, найдутся критики, которые непременно фыркнут: дескать, это уже не то и не так, да и вообще зачем это все им понадобилось. Но вот что я вам скажу: сейчас, в век, когда поющих, реально поющих артистов очень мало — сегодня ведь подавляющее большинство исполнителей занимается какой-то несуразной читкой рэпа и вообще понятия не имеет о том, что такое ноты, — камбэк ABBA выглядит более чем уместно и своевременно.

Поскольку это образованные, талантливые и в целом приятные во всех отношениях люди. Люди, которым от Бога было суждено быть на эстраде. Не просто быть — царить на ней. Думаю, как бы они ни прозвучали на современном витке музыкальной истории, это все равно будет здорово, и новые песни ABBA нам понравятся».

Владимир Пресняков-старший, композитор, аранжировщик, саксофонист:

— Уверен, несмотря на неизбежные комментарии скептиков, возвращение ABBA вызовет большой интерес. Конечно, едва ли такой, когда им предлагали астрономическую сумму за мировое турне, но в основном те, кому не все равно, примут новых, пусть уже не первой молодости, музыкантов с энтузиазмом.

Лично я, будучи тоже, скажем так, возрастным артистом, подобные начинания поддерживаю. Музыканты должны играть. Перефразируя известный афоризм, сказал бы так: сцене все возрасты покорны. Альбом я послушаю с огромным интересом. Конечно, музыкальные технологии за истекшие сорок лет сделали колоссальный рывок, и соблазн не отставать от них у артистов, к тому же так долго вместе не выступавших и не записывавшихся, велик. Но мне почему-то кажется, что фирменный звук ABBA мы услышим.

Надеюсь, на альбоме будут записаны вещи примерно того же уровня, что и в золотые годы группы, когда она покоряла весь мир, — мелодичные, прекрасно спетые, сыгранные и саранжированные композиции. Вряд ли эти замечательные музыканты, обладающие изумительным вкусом и чувством меры, будут «задрав штаны, бежать за комсомолом», сквернословить и демонстрировать — хотя бы в силу возраста — какие-то соблазнительные места. Нет, уверен, мы получим качественный музыкальный продукт».