Музыкальный фестиваль «Мир, эпоха, имена...» завершили забытой советской оперой

Александр МАТУСЕВИЧ, Ульяновск

Финальным аккордом мероприятия стала постановка спектакля «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова.

Всесоюзный апрельский музыкальный фестиваль на родине Ленина родился в начале 60-х годов прошлого века как событие, приуроченное к готовящемуся столетнему юбилею вождя мирового пролетариата. Владимир Ильич был главной фигурой в иерархии символов той эпохи, и поэтому фестивалю были отданы лучшие артистические силы Страны Советов. Здесь выступали пианисты Флиер, Гилельс, Оборин и Власенко, скрипачи Ойстрах, Каган и Исакадзе, виолончелисты Шафран и Шаховская, певцы Архипова, Долуханова, Образцова, Ведерников, Нестеренко и Штоколов, дирижеры Светланов, Кондрашин и Темирканов и многие, многие другие. Открытие Ленинского мемориала в 1970-м с его роскошным Большим концертным залом и создание собственного симфонического оркестра за пару лет до того укрепили базу фестиваля и создали все условия для его процветания.

Новые времена заставили уйти от ленинской тематики и сменить название — превратившийся из всесоюзного в международный фестиваль получил философский заголовок «Мир, эпоха, имена». Сместились акценты — 50-й фестиваль посвятили юбилею Ивана Гончарова, а 54-й — Николаю Карамзину, хотя и историко-революционная тематика не забыта полностью — в 2017-м, к столетию Октябрьской революции (55-й фестиваль), вновь прозвучала «Патетическая оратория» Георгия Свиридова на стихи Маяковского. Ленинский мемориал, объединивший в себе колоссальный музейный комплекс со стотысячным фондом экспонатов и Ульяновскую филармонию, развивает фестиваль как мультижанровое и мультикультурное пространство-событие, где возможны самые разные краски в палитре. Но непременное условие: всё, что здесь происходит, должно быть самого высокого качества.

Нынешний, 59-й фестиваль с учетом сложившихся пандемийных реалий проходил в три этапа — месяц весной, месяц летом и неделю в сентябре — и подарил жителям города на Волге 26 разноплановых концертов, а параллельно с ними мемориал разворачивал исторические выставки. Среди звездных гостей стоит выделить легендарный Ансамбль Моисеева, лауреата последнего Конкурса Чайковского пианиста Константина Емельянова, столичных инструменталистов-виртуозов — гитариста Артема Дервоеда и баяниста Юрия Медяника, московских оперных звезд Агунду Кулаеву и Алексея Татаринцева, актера театра и кино Сергея Чонишвили, дирижера Айрата Кашаева. В рамках ульяновского форума к 160-летию легендарного Василия Андреева провели уникальный фестиваль оркестров народных инструментов, на котором выступили коллективы из Ульяновска, Казани, Липецка, Екатеринбурга, Тольятти.

Финальным аккордом ульяновского музыкального смотра стал оперный спектакль — в городе, где нет музыкального театра, филармония и ее фестиваль уже давно берут на себя важную культуртрегерскую роль: представлять местной публике шедевры музыкально-театрального искусства. Оперы показывали на форуме уже не раз, но в этом году и опера здесь состоялась особенная. Не проверенный веками классический шлягер, а образец советской эпохи — «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова. Ульяновскую премьеру спектакля предполагалось показать в прошлом году — к 75-летию Великой Победы, однако эпидемиологическая обстановка нарушила планы и показ состоялся только год спустя. На этот раз его приурочили к дате окончания Второй мировой войны (победе над Японией в сентябре).

Написанная в начале 1970-х известным советским композитором-песенником после успеха одноименной киноленты с его же музыкой (знаменитая экранизация Станислава Ростоцкого выдающейся повести Бориса Васильева), эта опера вскоре была поставлена в Большом театре с великолепным составом солистов (Эйзен, Образцова, Синявская, Калинина, Борисова и другие) и записана на пластинку дирижером Александром Лазаревым, но далее — канула в Лету. В поздние советские годы она не успела по-настоящему закрепиться в репертуаре отечественных театров, а постсоветские десятилетия к операм «эпохи социализма» были безжалостны: их клеймили как «идеологические», «датские» (то есть написанные к юбилейной дате, по заказу), «конъюнктурные» сочинения и, особо не разбираясь, отправляли на свалку истории. Среди советских опер и вправду было немало однодневок. Однако в «праведном» порыве развенчания в 1990-е, как бывает, с водой выплеснули и ребенка.

Опера Молчанова явных «идеологических» привязок практически лишена. Композитор тяготел к крупной форме (у него еще семь опер, балеты и прочее), и все же самой сильной стороной его дарования был песенный талант. В «Зорях» постоянно ощущается некий компромисс между желанием высказываться на языке простых песенных мелодий и «необходимостью» писать оперу «по-оперному», о чем Молчанов время от времени как бы вспоминает и, словно спохватившись, вставляет куски «серьезной академической» музыки между частушкой, колыбельной и эстрадной песней. Эта эклектика вбирает в себя и откровенно «киношные» музыкальные приемы, и музыку барокко — делая слушание оперы фрагментарно интересным, но целостную картину не создавая.

Впрочем, сама тема повести — рассказ о великой войне, о большой трагедии, через, казалось бы, рядовой, непафосный ее эпизод — и безусловная искренность интонаций, найденных композитором для своих героинь — простых советских девушек, которым судьбой было предначертано совершить подвиг во имя Родины, столь впечатляющи, а эмоциональная сила воздействия столь велика, что, несмотря на несовершенства (действительные или кажущиеся), «Зори» более чем достойны возвращения на театральные подмостки.

На ульяновской сцене постановку представила Оперная студия Казанской консерватории имени Назиба Жиганова (худрук Альфия Заппарова), продемонстрировав свежие голоса молодых солистов и трогательную непосредственность актерского воплощения. Проект позиционировался как концертный, но фактически был показан полноценный спектакль — с костюмами, с минимальными, но емкими декорациями и реквизитом. Великолепную поддержку молодые вокалисты получили от Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский» — впечатляющая профессиональная форма коллектива, качество звучания вкупе с неравнодушной интерпретацией маэстро Евгения Афанасьева дали действу необходимую основу.

Завершив фестиваль на столь знаковом эмоциональном аккорде, Ульяновская филармония практически тут же открывает следующий сезон. О его акцентах «Культуре» рассказала худрук фестиваля и директор Ленинского мемориала Лидия Ларина:

— Основным содержанием 78-го сезона для нас станет юбилейный 60-й фестиваль «Мир, эпоха, имена». Наша задача — провести и юбилей на высоком уровне. В его рамках состоятся дни Скрябина — к его 150-летию, в составе которых пройдут сольные фортепианные вечера и оркестровые концерты, а также будет развернута выставка, подготовленная нашим партнером Музеем Скрябина. Запланирован огромный цикл для детей — сказки с оркестром и знаменитыми чтецами. Новый худрук оркестра Фабио Мастранджело намерен провести зимой фестиваль «Моцарт и его круг». Осенью два серьезных выезда у нашего симфонического оркестра — на оркестровый форум в Екатеринбург и на Петербургский культурный форум в Северную столицу. А по весне нас ждут в Японии — большие гастроли были запланированы давно и должны были состояться в рамках культурной программы токийской Олимпиады, но из-за пандемии все сместилось, и концертный тур пройдет уже в 2022-м.

Фотографии предоставлены пресс-службой Ленинского мемориала. Фотограф — Сергей Лоскутов.