Композитор Максим Дунаевский: «Хотим, чтобы классическая музыка стала частью жизни людей»

Елена ФЕДОРЕНКО

С 14 по 18 июля в Истре на территории музея «Новый Иерусалим» состоится IV ежегодный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Его организует Московская областная филармония совместно с музеем «Новый Иерусалим» при поддержке министерства культуры Московской области и Минкультуры России. Президент фестиваля композитор Максим Дунаевский ответил на вопросы «Культуры».

— Нам выпало жить во время фестивалей. Их множество, и судьба каждого во многом зависит от идеи и ее автора. С чего все началось?

— Идея большого подмосковного музыкального летнего open-air фестиваля витала в воздухе, зрела в наших головах. А министерство культуры Московской области согласилось и поддержало Московскую областную филармонию, возглавлять которую я имею честь.

Первый фестиваль, пробный, мы провели четыре года назад. Он состоял всего из двух вечеров. Практически это был не фестиваль, а диптих объединенных концертов. В программе второго феста их было уже три. В прошлом году, когда из-за пандемии во всем мире отменились почти все запланированные культурные мероприятия, наш фестиваль выстоял и сформировал впечатляющую афишу из восьми концертов. Нынешним июлем их будет тоже восемь. Так что мы развернулись, доросли до полноценного фестивального формата.

— Что делает фестиваль полноценным — только ли число концертов?

— Качественный фестиваль — тот, который объединен идеями, концепцией, исполнителями. Часто музыкальные смотры формируются вокруг какого-то имени или какого-то одного коллектива. У нас их несколько. Оркестр-резидент фестиваля — Госоркестр имени Евгения Светланова. Этот легендарный коллектив в этом году даст на фестивале три концерта. В программах выступят и два камерных оркестра — «Виртуозы Москвы» и Musica Viva, а также созданный не так давно Российский молодежный национальный симфонический оркестр. Как правило, в концертах на открытом воздухе играют популярные сочинения. В программах же фестиваля «Лето. Музыка. Музей» часто звучат редко исполняемые, а иногда и совсем неизвестные произведения. Да, чуть не забыл. На этот раз мы добавили в программу лекции профессионального музыковеда перед концертами.

— В анонсах первых фестивалей организаторы писали, что «Лето. Музыка. Музей» будет приглашать российских музыкантов, которые прославились за рубежом. Продолжаете следовать этому принципу?

— Разные подходы пробовали — например, думали, что будем приглашать исполнителей, рожденных в России, но живущих за рубежом. Ранее у нас выступало немало российских музыкантов, оказавшихся по разным причинам на Западе, например, такие звезды, как скрипачи Максим Венгеров, Илья Грингольц, Алина Ибрагимова, дирижер Андрей Борейко. И в этом году вы встретите в афише фестиваля наших музыкантов, живущих и работающих в других странах. Но эта идея не стала основополагающей или смыслообразующей.

— Как выстраивается драматургия каждой программы?

— Этим тщательно и профессионально занимается замечательный дирижер Василий Петренко, которого мы три года назад пригласили стать художественным руководителем нашего фестиваля. И я как президент фестиваля даю ему достаточную свободу, потому что доверяю его вкусу, образованию, опыту. Потом мы вместе серьезно обсуждаем задуманное. Содержание концертов складывается с учетом того, что интересно публике — она предпочитает разнообразие, яркие произведения, любит открывать редкие сочинения разных эпох, стилей и жанров.

Еще один концептуальный момент, который учитывается при формировании программ, — круглые даты знаменитых композиторов, определивших развитие мировой музыки. В прошлом году звучало много сочинений Бетховена и Чайковского — и мы не составляли исключение, все страны откликнулись на эти юбилеи. В 2021-м мы вспоминаем Александра фон Цемлинского (150-летие со дня его рождения), Джакомо Боттезини (200 лет), Астора Пьяццоллу (100 лет), Камиля Сен-Санса (100 лет со дня смерти), Игоря Стравинского (50 лет как его не стало).

— Представьте участников фестиваля…

— Пианист Кирилл Герштейн — профессор Берлинской школы музыки, Миша Майский — виолончелист с мировым именем, замечательный скрипач Сергей Догадин. Потрясающая вокалистка Альбина Шагимуратова, чье сопрано звучало в престижных оперных домах мира, и в каждом появление звезды на сцене становилось событием, — она будет петь на закрытии фестиваля. За пульт Молодежного оркестра встанет маэстро Кирилл Карабиц — один из самых молодых и перспективных в своей профессии, сейчас он главный дирижер Борнмутского симфонического оркестра. В концертах также участвуют меццо-сопрано Полина Шамаева, скрипач Гайк Казазян, виолончелист Эмин Мартиросян, молодой маэстро Арсентий Ткаченко, гитарист Артем Дервоед, баянист Иосиф Пуриц. Многие из них — лауреаты престижных конкурсов, их имена хорошо известны музыкальной общественности.

— Оpen-air-формат для вас важен?

— Да, потому что считаю, что фестиваль open-air привлекает не только меломанов, но и публику, которая получает удовольствие от праздников на открытом воздухе. Они по большей части не приобщены к серьезному академическому искусству и потому испытывают настоящее эмоциональное потрясение. Для нас, устроителей, большое счастье видеть, как две тысячи человек, широко открыв глаза, боясь вздохнуть, слушают, например, Густава Малера. Я не ожидал такой реакции, когда увидел — пробрало до слез.

— Воскресенский Новоиерусалимский монастырь — место святое, где всегда многолюдно. Паломники не мешают фестивалю? И вообще, кто ваши зрители?

— Паломники бывают и на наших вечерах, а вообще публика слагается из трех категорий людей, и хорошо, что она не однородна. Первая группа — заядлые любители музыки, которые приезжают из разных городов, но в основном из Москвы. Меломаны спешат именно на те программы и тех исполнителей, которых они хотят услышать. Во-вторых, дачники, проводящие в этом райском уголке лето, отдыхающие санаториев и пансионатов. Дачники приходят целыми семьями, с детьми и стариками. Третья, самая малочисленная прослойка зрителей, — публика случайная, это те, кто оказались в Подмосковье с целью посмотреть монастырь, туристы.

— Фестивальные вечера проходят внутри монастырских стен?

— Нет, внутри монастыря мы пока не работаем, хотя думаем об этом. Концерты проходят на территории музея, в Атриуме у его главного входа. Сам же музей находится недалеко от Новоиерусалимского монастыря, в 15 минутах ходьбы.

— Выставки во время фестиваля планируются?

— Обязательно. Каждый зритель фестиваля сможет не только концерт послушать, но и заглянуть в музей, который представит ему и свою постоянную экспозицию, и выставки. Во время фестиваля будут открыты три экспозиции. «Возвращение в усадьбу» — образцы живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из старинных усадебных коллекций. «Скрытые пространства» — выставка современного испанского художника и фотографа Хосе Мануэля Баллестера. «Приближая красоту» — выставка, приуроченная к 145-летию мастера русского импрессионизма Константина Горбатова, чье творчество на многие десятилетия оказалось вычеркнуто из истории отечественного искусства.

— У фестиваля все-таки классическое направление, а ваша территория — мюзиклы, музыка к спектаклям и кинофильмам. Не так ли?

— Я получил широкое образование в консерватории, и, знаете, для меня не существует вопроса — какая музыка мне ближе, какой жанр предпочтительнее. Да, сфера моей композиторской работы — музыкальный театр, мюзикл, музыкальные фильмы. С удовольствием писал песни, но сейчас с песней меньше связан. Кроме того, выступаю еще как дирижер, и для меня нет градаций в области серьезной талантливой музыки.

— Вы сейчас возглавляете Московскую областную филармонию. Работа руководителя оставляет время на композиторское творчество?

— К сожалению, времени остается маловато, но тем не менее ковидный год с самоизоляцией мне помог — написано два больших мюзикла, один из них практически опера. В основе «Святой Анны» — история об освоении Арктики, эта работа для театра Российской Армии. Комический мюзикл «Сервиз Ее Величества императрицы» на полуисторический сюжет — для Московской оперетты. Есть работы в кино и мультипликации.

А что касается филармонии, то тут наша идея проста — доносить до людей классическую музыку, чтобы она становилась частью их жизни. И это не умозрительная декларация. С гордостью говорю, что за время моего пребывания на посту художественного руководителя Московской областной филармонии количество серьезных концертов академической музыки в Московской области увеличилось в разы. Их с радостью посещают зрители, хотя мы не допускаем уступок вкусу: никакой попсы и эстрады. Знаете, какой самый хитовый композитор у нас в программах? Моцарт, представьте себе, а не авторы, работающие в шоу-бизнесе. Этой весной мы запустили в жизнь новый проект «К вам едет опера!», решили, что привезем оперу в города, где нет музыкальных театров. Стартовали в подмосковных Химках «Дон Жуаном» Моцарта. И, кстати, с огромным успехом.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля «Лето. Музыка. Музей».