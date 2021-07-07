«Я ведь сам из провинции»: фестиваль Ильдара Абдразакова целый месяц колесил по России

Александр МАТУСЕВИЧ, Тюмень

Фестиваль, основанный знаменитым российским басом, начался в Уфе в конце мая и завершится 7 июля в Астрахани, а сейчас впервые за свою историю встретился с сибирской публикой.

Зимой Ильдар Абдразаков вместе с коллегами-мастерами — Вероникой Джиоевой, Екатериной Семенчук, Дмитрием Корчаком, Василием Ладюком, Дмитрием Вдовиным — провел в Московской консерватории неделю мастер-классов для молодых вокалистов, научив многих и отобрав лучших. В мае — июле некоторые из них приняли участие в разъездном мероприятии: IV Международный музыкальный фестиваль Абдразакова отправился в большой гастрольный тур.

Стартовал в родной для знаменитого баса Уфе, а потом переместился за Урал: Новосибирск, Томск и Тюмень с огромным энтузиазмом встречали известных певцов и их воспитанников. К сожалению, из программы выпал планировавшийся Тобольск. Фестиваль «Лето в Тобольском кремле», гостем которого стал фестиваль Абдразакова, из-за коронавирусных ограничений пришлось проводить в Тюмени.

Если для такого крупного мегаполиса, как Новосибирск, где есть академический оперный театр и филармония с двумя великолепными залами (старым советским и хайтековским, современным — оба с отличной акустикой), выдающиеся певцы в афише — не редкость, то в Томске и Тюмени — картина иная. В обоих городах нет оперных театров, а значит, и оперные гастролеры-вокалисты относительно редки.

«Звезды вокала до нас доезжают редко, — поделилась с «Культурой» сотрудница Томской филармонии. — Когда-то к нам наведывалась Елена Образцова, в новые уже времена — Любовь Казарновская, относительно недавно пела Хибла Герзмава. Вот, пожалуй, и всё».

При этом филармонические залы в обоих городах — Тюмени и Томске — достойные, особенно хороша акустика в Тюменской филармонии. Уважение вызывают и местные филармонические оркестры, уровень и качество их игры. В Томске вокальный гала-концерт провел главный дирижер оркестра Михаил Грановский (он же дирижировал и в Новосибирске местными филармониками), в Тюмени оба концерта (юных участников образовательной программы и гала звезд) прошли под дирижерскую палочку Владимира Добровольского.

Программы концертов отличались репертуарным разнообразием. Наряду с вечными хитами — вроде фрагментов из «Кармен», «Севильского цирюльника», «Свадьбы Фигаро» и «Евгения Онегина» — публика могла услышать и раритетные вещи: например, увертюру к опере «Фальстаф» Антонио Сальери или арию Герды из оперы Сергея Баневича «История Кая и Герды». Были и не столь экзотические, но также не часто звучащие номера — например, дуэт из «Пуритан» Беллини, ария принца Рамиро из «Золушки» Россини или терцет «Паппатачи» из его же «Итальянки в Алжире», которым Абдразаков, Ладюк и Корчак неизменно завершали заявленную программу концертов, куражась от души в этом искрометном комическом номере.

Это чистая радость — слушать, как поют те, кто уже находится во всеоружии своего профессионализма и одновременно — в отменной вокальной форме, не тронутой временем. Очевидно, что и Вероника Джиоева, и Василий Ладюк, и Дмитрий Корчак, и сам хозяин фестиваля пребывают сейчас на пике своих возможностей.

Но и выбранная для участия в фестивале молодежь в целом порадовала. Конечно, самое большое их достоинство на данный момент — красота и молодое звучание голосов, которые демонстрируют Анастасия Лерман, Виктория Шевченко, Ульяна Бирюкова, Ирина Котова, Кирилл Белов и Рауф Тимергазин. Но проскальзывает в их исполнении уже и тонкая нюансировка, вдумчивость пения, неклишированность эмоций, то есть те собственные «изюминки», которые молодые ищут и уже находят в хрестоматийных ариях.

На брифинге в Тюменской филармонии заслуженные артисты России Ильдар Абдразаков и Вероника Джиоева в ответ на вопросы журналистов поделились своими мыслями и впечатлениями от гастрольного тура.

— Чем вызван интерес к провинции и часто ли такое случается в вашей творческой биографии?

Абдразаков: Поверьте, совсем не часто такое происходит. И это стало возможным благодаря работе с молодежью. Когда я был совсем молодым, начинающим певцом, мне посчастливилось встретиться с Ириной Константиновной Архиповой, чуть позже с Еленой Васильевной Образцовой и Валерием Абисаловичем Гергиевым — каждый из них привносил частичку себя, своих знаний и умений, своего тепла в мое становление, этим самым я заряжался, мне это давало стимул для роста — профессионального, творческого, человеческого. Я ведь сам из провинции. Наш фестиваль, которому уже четыре года, занят поиском самородков, талантов, ребят с прекрасными голосами. Мы пытаемся им помочь, вывести вместе с нами на большую сцену, что-то подсказать — о технологии пения, фразировке, стилистике. И многие ребята — тоже провинциалы, им надо протянуть руку помощи, их надо показать, и прежде всего в своей стране — в ее городах, на ее сценах.

— В географии фестиваля в этом году появились новые точки: вы впервые приехали в Сибирь. Каковы впечатления от публики в разных городах, каковы ощущения от залов, в которых доводилось выступать?

— Публика везде, особенно в глубинке, теплая, доброжелательная. Когда приезжают из больших городов, из больших театров мастера в провинцию, для местной публики это наверняка заряд энергии, подъем эмоциональный, вы с этим приходите после концерта домой и с этим еще потом живете какое-то время. Я сам из Уфы и прекрасно знаю, о чем говорю. Публика в Сибири очень открытая, доброжелательная, улыбчивая, восприимчивая. В столицах часто тебя оценивают. Здесь же все очень идет прямо, без околичностей, от души.

— Как вы лично оцениваете выступления своих подопечных на фестивале?

— Поскольку я знаю ребят уже полгода, с февральских мастер-классов, я вижу их рост. Кто-то меня порадовал, кто-то не очень — это могло быть связано и с внешними обстоятельствами, например, аномальной жарой в регионе, в этих условиях труднее выступать и опытным артистам, не говоря уже о молодежи. Например, контраст между уличной температурой и кондиционированными помещениями очень влияет на голосовой аппарат — в то же время без кондиционирования работать просто невозможно. В целом выступления молодых проходят хорошо, я прямо порадовался за них.

— Какие ощущения от региональных оркестров?

— Прекрасные. Столичный уровень коллективов, настоящие профессионалы. В Тюмени, так вообще мне показалось, что местный коллектив не уступает уровню Венской филармонии.

— Вас лично огорчила новость, что придется выступать не у стен Тобольского кремля, а в зале филармонии?

Джиоева: В какой-то степени да, поскольку я люблю формат опен-эйр: когда больше свободы, воздуха, вдохновляешься больше. Но самое главное, чтобы мы пели для публики, а где — не так важно. Тем более, в Тюмени превосходный зал с хорошей акустикой. И у вас (в Тюмени. — «Культура») прекрасный оркестр, который с прошлого моего приезда в 2016 году, мне кажется, еще профессионально похорошел.

— Отличаются ли для вас столичные и провинциальные слушатели?

— Здесь они более одухотворенные, с большим интересом слушают. В России вообще публика очень отзывчивая, добрая, хорошая. В нынешних непростых условиях, как только появлялась возможность, приходили, сразу раскупали билеты; ходят на концерты, как будто не было никаких напастей и ограничений. В России нас, классических музыкантов, не оставили, слава Богу, в отличие от Европы. Я в пандемию отдыхала всего месяц — все хотели классической музыки, онлайн-концертов, потом вскоре возобновились и живые выступления.

— Каковы ваши впечатления от молодежи, с которой вы занимались в рамках образовательной программы фонда Абдразакова?

— Есть очень хорошие голоса, но многого не хватает для превращения в настоящего оперного певца. Всем надо много заниматься. Мне кажется, что есть большая проблема в педагогах — и у нас, и в Европе. Ушел вкус на правильное звучание, на тех певиц и певцов прошлого, что для нас в свое время являлись эталонами. Пришло новое поколение режиссеров и дирижеров, которые утверждают, что прошлые стандарты уже не годятся, что это уже не модно. В результате получается, что модным стало откровенно плохое пение — непрофессиональное. Это и на зрителе отражается — постепенно приучают к этому новому стандарту, который ужасен. Зрителю теперь нравится всё подряд, то ли он забыл, как надо, то ли вообще не слушал никогда настоящего пения — чем более примитивное пение, тем лучше реагируют. Для меня это каждый раз потрясение: часто публика лучше реагирует на плохо поющих певцов, чем на обученных. Школьное, правильное пение, не вызывает такого отклика в зале, как просто громкое, напористое, но зачастую ниже всяких профессиональных рамок. С молодежью в рамках фонда мы поработали основательно — те, кто выходит на концертах, это лучшие, отобранные, все очень талантливые и перспективные, и именно благодаря Ильдару это все стало возможным. Очень он помогает и своим друзьям, и молодым певцам — а мы его всячески поддерживаем в его начинаниях.

Фотографии Александра Шапунова © Фонд Ильдара Абдразакова.