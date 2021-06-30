Радио «Орфей»: спасенный нотный архив и забытая классика

Елена СЕРДЕЧНОВА

«Культура» узнала, что происходит с уникальной музыкальной библиотекой Гостелерадио, сохранением которой занимается в наши дни радио «Орфей».

Нотный архив радио «Орфей» де-факто представляет собой музыкальный архив Гостелерадио — комитета, управлявшего Всесоюзным радио и Центральным телевидением СССР.

Архив начал формироваться в конце 20-х годов, когда в Советской России начало вещание радио Коминтерна. Граждане зачастую просто передавали государству свои частные коллекции. Именно поэтому в хранилище сохранились, к примеру, ноты начала XIX века. Со временем добавилась музыка, которую писали современные композиторы для радиоспектаклей и к всевозможным праздникам. Тогда музыкальная редакция Всесоюзного радио располагалась на Малой Никитской, 24, в Государственном доме звукозаписи. Это было огромное здание с легендарными студиями звукозаписи. Там готовились все программы для Всесоюзного радио, озвучивались музыкальные спектакли. По сути, это была всесоюзная фабрика по «производству контента», как сказали бы сейчас. Сегодня нотный архив насчитывает порядка 600 тыс. единиц хранения. Причем это может быть и песня на трех страничках, и опера на 500 листах.

Генеральный директор Российского государственного музыкального телерадиоцентра (РГМЦ), в который входит радиостанция «Орфей», Ирина Герасимова рассказала «Культуре» о том, как медиакомпания исполняет функции музейного хранилища.

— Гостелерадио перестало существовать в 1991 году, а я пришла на работу в 2005-м. Есть легенда, что в начале 1990-х архив хотели выбросить, но я ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу. Сложности были, это правда. В какой-то момент предыдущие руководители оставили ноты без надзора — они хранились в неподходящих условиях, этого, наверное, делать не стоило. Но после того, как период неразберихи в 90-е закончился, больше на ноты никто не покушался. Потому что это святое.

Тем не менее злоключения поджидали архив и в 2000-х. Ирина Герасимова рассказывает, что через неделю после того, как она была назначена на пост генерального директора, ей сообщили, что библиотека затоплена.

— Картина была жуткой. Архив хранился в подвале, а тот был заполнен водой — прорвало трубу. Первые ноты, которые я выхватила, оказались 1825 года, у меня просто руки затряслись. Героическими усилиями мы спасли все, что можно, и перевезли архив в Гостелерадиофонд. Несколько лет у нас ушло, чтобы выйти из этого форс-мажора. Сейчас наше сокровище хранится в профессиональном архиве.

Композитор, художественный руководитель и главный дирижер Академического большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева Александр Клевицкий подтверждает «Культуре», что архив содержит настоящие сокровища.

— В библиотеке собраны партитуры и нотный материал музыкантов, композиторов, которые в свое время относились к Гостелерадио. Она хранит огромный пласт музыкальной культуры XX века — советскую, академическую и эстрадную классику. Поскольку я сам пользуюсь библиотекой, могу сказать, что иногда просто берешь партитуру пожелтевшую, например, Арно Бабаджаняна в аранжировке Давида Тухманова и испытываешь потрясающее чувство. Кроме эстрадной музыки, в хранилище есть и классическое наследие — весь русский авангард, который возник в начале XX века, — отмечает он.

Ирина Герасимова говорит, что часть нотных записей находится в прекрасном состоянии, часть требует восстановления. В библиотеке есть редчайшие ноты, которые требуют ручной реставрации. Некоторые из них радиостанция восстановила при помощи коммерческого партнера ПАО «Юнипро». Например, первый в Российской империи рукописный учебник теории музыки Римского-Корсакова. До него по этому предмету обучение не велось ни в Консерватории, ни в музыкальных училищах. И этот опыт реставрации — не единственный: уже отреставрировано около ста редких изданий.

— Мы также восстановили рукописные ноты композиторов, создававших музыку в стиле конструктивизма, — говорит глава телерадиоцентра. — Эта музыка очень редко исполняется, и нот к ней практически нет, а у нас они есть. Часто они рукописные и требуют реставрации. После нее ноты набирают в специальных программах на компьютере, расписывают по оркестровым голосам и передают в оркестры для исполнения или студийной записи.

Некоторые произведения в библиотеке существуют в единственном экземпляре, и они никогда не исполнялись. В связи с этим и родился проект «Возрождаем наследие русских композиторов», который существует уже шестой год. И каждый год возрождаются новое имя и новые произведения.

— На данный момент мы занимаемся только российскими композиторами. Потому что наследие музыкальное у нас есть, но оно не всегда доходит до тех слушателей, кто хотел бы услышать, что же делали композиторы в начале XX века. А сделать это зачастую невозможно — произведения неизвестны, их записей просто нет. Сказались и репрессии, и стилистическое неприятие музыки. Так, были гонения на Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева. Мы же работаем с наследием композиторов, которые представляют переходный период от русского романтизма Петра Ильича Чайковского и Николая Андреевича Римского-Корсакова — к Дмитрию Шостаковичу, Игорю Стравинскому, — объясняет Ирина Герасимова. — Я имею в виду таких авторов, как Александр Мосолов, Георгий Катуар, неизвестные произведения Антона Аренского, редко исполнявшиеся произведения Леонида Половинкина.

Восстановленные ноты передают музыкальным коллективам телерадиоцентра, которые и исполняют эти произведения на концертных площадках. Цель проекта — донести практически утраченную музыку до слушателей. Раз в год радио «Орфей» проводит фестиваль «Энергия открытий» и показывает результат этой, скорее, музейно-научной работы музыкальной Москве. Студийные записи и записи концертов продолжают жить и на волнах радиостанции.

— Было бы здорово при таком количестве собственных музыкальных коллективов иметь свой концертный зал. Он дал бы возможность вести репертуарную политику и делать очень интересные проекты, которые обогатят концертную палитру Москвы, — говорит Ирина Герасимова.

Идет в архиве и работа по оцифровке уникальных нотных изданий и рукописей.

— Мы работаем над тем, чтобы появилось дополнительное специальное оборудование, которое позволит гораздо быстрее завершить оцифровку фонда, — рассказывает глава телерадиоцентра.

Не хватает радио «Орфей» и эфирного вещания в других городах, поэтому оно развивает «цифру». Радиостанцию можно слушать в интернете, через бесплатное мобильное приложение. Ирина Герасимова с гордостью рассказывает о цифровой трансформации «Орфея». Кроме основного эфирного канала, на сайте и в мобильном приложении создали 12 дополнительных интернет-каналов, предназначенных для знатоков. Например, канал «Клавир», на котором звучит только фортепианная музыка. Или канал «Симфоническая музыка» — для любителей слушать оркестры. В планах — запуск медиаплатформы академической музыки «Орфей ТВ», на которой можно будет смотреть оперы и музыкальные конкурсы. Планируется также создание отдельного нотного раздела.

Композитор, мультиинструменталист, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки института «Академия имени Маймонида» РГУ имени Косыгина Антон Котиков в беседе с «Культурой» крайне позитивно оценивает перспективы обнародования нотного архива Гостелерадио в интернете.

— Эту библиотеку можно и нужно считать культурным наследием нашей страны. Ноты всегда востребованы. Я, например, все время ищу интересные композиции, но не всегда удается их найти. Такие библиотеки, конечно, должны быть более доступны. Я даже так скажу: нужно сейчас переводить все в онлайн, чтобы больше нот было доступно.

И хотя руководитель радио «Орфей» говорит, что о полноценном онлайн-доступе к нотному архиву говорить еще преждевременно, работа в этом направлении уже ведется.

— На некоторые нотные рукописи существуют ограничения, связанные с авторским правом, поэтому, прежде чем открывать к ним доступ, необходимо уладить все юридические вопросы, — объясняет Ирина Герасимова. — Но мы обязательно сделаем все, чтобы и наши слушатели, и все, кто хочет с нами взаимодействовать, имели доступ к этим редчайшим нотным шедеврам.

В 1933 году была запущена новая мощная радиостанция, так называемая Третья радиостанция Коминтерна, которая вошла в состав Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при Совете народных комиссаров СССР. Более привычное нам название — Гостелерадио (Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию) оно обрело в 1978 году. А к концу 1991 года стало Российской государственной телерадиокомпанией «Останкино». В 1995-м «Останкино» расформировывают, а входящие в ее состав редакции, в том числе радио «Орфей», становятся собственностью разных юрлиц. В 2002 году эта радиостанция присоединяется к Российскому государственному музыкальному телерадиоцентру, в который в настоящее время входят также Симфонический оркестр радио «Орфей», Академический большой концертный оркестр им. Силантьева, Академический большой хор «Мастера хорового пения» и Академический хор русской песни.

Материал опубликован в № 6 печатного номера газеты «Культура» от 24 июня 2021 года.

Фотография предоставлена пресс-службой радио «Орфей». На фото на анонсе — гендиректор Российского государственного музыкального телерадиоцентра (РГМЦ), в который входит радиостанция «Орфей», Ирина Герасимова. Автор фото — Яков Титов.