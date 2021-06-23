Летний EverJazz под уральскими соснами

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

Более 5 тысяч человек собрались на VIII Международный джазовый фестиваль EverJazz в живописных окрестностях Екатеринбурга. В минувшую субботу на трех фестивальных сценах выступили около 200 музыкантов. Кроме джаза, настроение гостям создавали блюз, соул, этника и другие музыкальные направления.

Фестиваль EverJazz прошел под девизом «Битва биг-бендов». Его открывали юные джазмены — учащиеся детских музыкальных школ Екатеринбурга и УрФО, Духовой оркестр Уральской специальной музыкальной школы. Организаторы фестиваля — первый профессиональный джазовый клуб Екатеринбурга EverJazz и городская методическая секция эстрадного и джазового искусства Детской школы искусств — развивают проект «EverJazz.Дети», предоставляя возможность начинающим музыкантам проявлять свои таланты и выступать перед публикой.

А затем на сцены под открытым небом начали подниматься хедлайнеры фестиваля — Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва), New Blood Big Band (Москва), Биг-бенд Виталия Владимирова (Екатеринбург) и многие другие. Среди гостей был и Биг-бенд Башкирской Государственной филармонии «Башкортостан» — один из лучших региональных оркестров России. Под руководством выпускника Кёльнской консерватории народного артиста Республики Башкортостан Олега Касимова коллектив исполнил этнический джаз. Музыкант Ильнур Хайруллин в шкуре степного волка поразил слушателей джазом на курае. А над соседней площадкой звучал дудук — там выступал Ансамбль солистов Государственного джаз-оркестра Армении. Этот оркестр ведет свою историю с 1938 года, собирая в своем составе лучших музыкантов страны.

Кроме биг-бендов, на фестиваль приехали и другие музыкальные коллективы. Так, например, квартет Евгения Побожего (Москва) представил авторский фьюжн на стыке джаза, фанка, рока, хип-хопа, world music и современной академической музыки. Гитарист и композитор Евгений Побожий — первый российский музыкант, ставший победителем Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition (в 2019 году), самого значимого конкурса в мире джаза.

Публика тепло встретила Олега Аккуратова (Москва) и коллектив Seven Note Collective. Суперфиналист проекта «Голос» Олег Аккуратов известен многим слушателям. Он исполнял Гимн Паралимпийских игр в Сочи на церемонии закрытия 2014 году, а в 2018 году выиграл престижнейшую награду на Sarah Vaughan Vocal Competition в Америке. Музыканты сыграли джазовые стандарты и авторские произведения Олега с присущей им энергией, техникой и вкусом. Группа Ice Hokku — электронный инди-поп-дуэт из Израиля — погрузила гостей фестиваля в медитацию. Мастерство мультиинструменталиста из Екатеринбурга Виталия Владимирова и эмоциональный вокал солистки группы Юлии Гарниц создавали яркие звуковые картины, соединяя множество музыкальных стилей. И настоящим подарком для ценителей джаза стало выступление Алины Енгибарян (США). Воспитанница Голландской консерватории Принца Клауса Алина быстро построила внушительную джазовую карьеру. В 2015-м она победила в конкурсе Shure Montreux Jazz Vocal Competition, а в 2016-м переехала в США. Уральским слушателям Алина представила блестящую фьюжн-программу.

Слушатели долго не отпускали театральную этноавангардную группу Spokane’s girls (Москва). Выступление девушек завершилось общим танцем на фестивальной площадке и большой фотосессией. «Споканки» выступают a capella в сопровождении боуранов (ирландских и шотландских бубнов). Концерт стал настоящим кругосветным путешествием: от Европы до Африки, от Южной Америки до Австралии. Репертуар Spokane’s girls включает в себя русский и ирландский фолк, госпел — духовную христианскую музыку, спиричуэлс — духовные песни афроамериканцев, а также хиты Майкла Джексона и другие шлягеры. Каждое выступление Spokane’s girls — это музыкально-театральный эксперимент в интерактиве с залом. Визуальные образы, репертуар и даже название коллектива отсылают к спектаклю «Однорукий из Спокана» по одноименной пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха, поставленному Центром драматургии и режиссуры в 2018 году. Спустя год после премьеры девушки вышли за рамки этой постановки и стали выступать отдельно.

Атмосферу фестиваля дополняли музыкальные, танцевальные и художественные мастер-классы, ярмарка мастеров и выступление инклюзивного театра ORA. Слушатели располагались на пледах и гамаках среди уральских сосен, наслаждались отличной музыкой и общением с музыкантами. Настроение не смог испортить даже дождь, который начался к завершению 9-часового опен-эйра. Сопродюсер VIII Международного джазового фестиваля EverJazz Алексей Глазырин считает, что на нынешнем фестивале EverJazz удалось воплотить все задуманное.

— Нам впервые удалось собрать фестиваль внутри фестиваля из больших оркестров — биг-бендов. Слушателям одновременно было представлено 4 крупных интересных коллектива, что в формате регионального фестиваля сегодня практически невозможно, так как это дорого и сложно. Наш фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, и я очень рад, что нам удалось воплотить все задуманное. Публика в полной мере смогла ощутить, что подразумевают музыканты, когда говорят «золотая эпоха джаза» — биг-бенды представили те стили и направления, которые зародились в первой половине XX века и принесли славу Бени Гудмену, Каунту Бейси и другим звездам. Кроме того, мы представляем в рамках фестиваля этно, независимую музыку и другие направления. Таким образом, получается музыкальный калейдоскоп, который создает замечательное настроение нашим гостям и вырывает из нашей депрессивной действительности, — рассказал он «Культуре».

VIII Международный джазовый фестиваль EverJazz состоялся 19 июня, в субботу, а в понедельник, 21 июня, губернатор Свердловской области объявил об отмене самого масштабного фестиваля Екатеринбурга Ural Music Night, где ожидалось около 300 тысяч гостей. Уральцы, как и прошлым летом, будут ждать улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и разрешения на проведение культурно-массовых мероприятий, которые вновь оказались под запретом.

Фото предоставили организаторы фестиваля EverJazz, фотограф Полина Зиновьева.