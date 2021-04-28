Певица Ирина Сурина: «Весна, приподнятое настроение, хорошие песни — что может быть лучше?»

Денис БОЧАРОВ

28 апреля в Московском международном Доме музыки состоится праздник песни и поэзии «Крепитесь, люди! Скоро лето!». Мы побеседовали с одной из участниц мероприятия, певицей, экс-вокалисткой группы «Кукуруза» Ириной Суриной.

- Несмотря на то, что фестиваль пройдет под патронажем Олега Митяева (да и назван по композиции одного из главных хранителей традиций авторской песни), все же исключительно бардовским этот концерт не назовешь...

- Совершенно верно. В нем примут участие представители самых разных жанров — от авторской песни до традиционной эстрады и от рок-музыки до этно-джаза. А основной, объединяющий посыл действа, думаю, таков: весна, приподнятое настроение, хорошие песни — что может быть лучше?

В этом году название концерта несет особый, актуальный смысл. Несмотря на то, что все для артистов складывается не так уж плохо, как это принято подавать в последние месяцы, не секрет, что за истекший год развлекательных событий было немного. На предстоящий летний сезон мы смотрим с оптимизмом, хотя загадывать не стоит.

Может быть фраза «Живи сегодняшним днем» и выглядит как клише, но я эту концепцию недавно приняла для себя. Господь подарил сегодняшний день — прекрасно; наступит завтра — еще лучше. А если и есть какие-то планы, то они расписаны, в лучшем случае, на неделю вперед. Дальше заглядывать — занятие неблагодарное. Надеюсь, все будет хорошо. И дело даже не в активной концертной деятельности — куда важнее, чтобы вокруг нас, на всей Земле все было мирно и спокойно. Вот что самое главное.

- А как лично вы прошли сквозь серые пандемические будни? Основания для оптимизма по поводу возвращения концертно-артистической жизни в привычное русло, имеются, не так ли?

- Несомненно, и предстоящее мероприятие в ММДМ красноречиво об этом свидетельствует. Что же касается пандемической истории, то меня к ней подготовила вынужденное трехмесячное молчание. Не знаю, чем я тогда заболела, но надолго потеряла голос: даже разговаривала с трудом.

Была жуткая депрессия, потому что боялась, что больше не смогу петь. Однако к тому моменту, как самоизоляция полностью вступила в свои «права», я, к счастью, успела дать несколько концертов — поэтому в карантин влилась более-менее плавно. За три месяца до начала объявленной пандемии привыкла уже безвылазно сидеть дома. Так что чисто психологически была к подобной ситуации готова...

В один прекрасный момент я подумала: а почему бы не попробовать попеть? Находясь в фейсбуке, нажала на кнопку прямого эфира, из чистого любопытства, дай, думаю, посмотрю, что это такое. Включила, а кто-то меня увидел и обратился с просьбой: «Ирина, спойте что-нибудь!». Я начала, и так само собой незаметно вышло, что этот импровизированный онлайн-концерт по заявкам продлился часа полтора.

В таком формате я дала пару бесплатных выступлений, затем ко мне обратились с предложением сыграть за деньги. Поначалу отпиралась, но меня убедили: мол, я все-таки с музыкантами выступаю. Устроили дома небольшую концертную площадку, выступили малым составом перед виртуальными зрителями — в полуакустическом/полуэлектрическом формате, с барабанами, все как положено. И, что примечательно, соседи не жаловались (улыбается).

Примерно раз в две недели мы подобные мероприятия «на удаленке» устраивали. В итоге достигли золотой середины — когда и народу было интересно, и нам, артистам, приятно. Другое дело, что, полноценный концерт ничто не заменит. Онлайн-вариант — хорошо, что называется, «на безрыбье», но как музыкантам, так и публике необходимо более полное и эмоционально насыщенное общение друг с другом.

- Ваш репертуар необычайно широк: от русского фольклора до американского кантри, от романсов до песен из советских кинофильмов. Как получилось, что вы оказались на бардовской «орбите»?

- Я очень люблю петь — причем все, что могу исполнить с чисто технической точки зрения. К сожалению, я не обладаю таким мощным голосом, чтобы петь рок, хэви-метал или что-нибудь в этом роде. А бардовская история мне представлялась более-менее естественной. В нее я попала благодаря друзьям-музыкантам из группы «Грассмейстер». Однажды меня пригласили на Грушинский фестиваль, и с тех пор как-то все постепенно закрутилось, завертелось. К тому же, авторская песня всегда жила во мне как бы «на подкорке».

Еще примерно с 8-го класса школы любила слушать Булата Окуджаву, Александра Суханова, Веронику Долину, Александра Дольского... Их песни я всегда напевала — поэтому, возможно, впитывание бардовской эстетики, погружение в нее для меня было лишь вопросом времени.

- А как сейчас обстоят дела на «кукурузном» поле? Не секрет, что широкой аудитории имя Ирины Суриной в свое время стало известно благодаря участию в главной отечественной кантри-группе «Кукуруза». Поддерживаете отношения с бывшими коллегами?

- Да, отношения у нас по-прежнему хорошие, и не только чисто человеческие, но и творческие. Иногда если вдруг заболела вокалистка, меня просят подстраховать, заменить, поддержать. Когда наши графики с группой совпадают, стараюсь не отказывать. Мы приятно проводим время, и вообще былые связи не рушим. Да и возможно ли иначе, если за плечами весьма солидный, совместно пройденный путь? (Ирина Сурина была ведущей вокалисткой «Кукурузы» с 1989 по 2000 год. — Культура)

- В августе будет ваш личный юбилей, если не ошибаюсь. Есть «наброски», как его провести? Концерт, новый альбом, бенефис, в конце концов?

– Ой, вот вы мне только сейчас об этом напомнили. До этого момента даже не задумывалась, а теперь волей-неволей придется (смеется). Конечно, хочется что-то такое устроить «по случаю». Неплохо бы выступить в крупном зале с большой «отчетной» программой, но для этого надо находить спонсоров, разворачивать рекламную кампанию и так далее. Но я подумаю, может быть, и задамся этой целью. Спасибо за наводку!