Bravo в Большом: блеск и нищета «Грэмми» по-русски

Александр МАТУСЕВИЧ

Премия, которая оценивает исполнителей в области академической музыки по принципам, применяемым к попсе, то есть по тиражу дисков, числу упоминаний в СМИ и просмотров в интернете, наградила победителей.

Количество музыкальных премий, особенно в поп-музыке, приобрело угрожающие масштабы: Россия зачем-то стремится «переплюнуть» Запад, копируя их и пытаясь взять верх если не качеством, то числом. Премия Bravo, чей главный идеолог — известный предприниматель и музыкальный продюсер Владимир Киселев, — совсем молодая. Она возникла в 2018-м и с самого начала позиционировала себя как «профессиональная музыкальная премия», формируя две не пересекающиеся группы номинаций — для популярной музыки и для классической.

Разделение, действительно, существует, и даже церемонии награждения премия проводит разные — для поп-музыки, как правило, проходит в Кремлевском дворце съездов (состоялась 3 апреля, на следующий день после академической части, в ЦДЛ), для классики — в ГАБТе. Однако смешение жанров присутствует и в самой концепции премии, и в концертной программе, предлагаемой публике. Концептуально премия настаивает на объективности своей оценки достижений тех или иных исполнителей. Как для популярной музыки, так и для академической в ней применяется один и тот же метод, давно используемый в мире шоу-бизнеса, но категорически неприемлемый в мире музыки классической — а именно статистический. Стоит заметить, что и попсе качественная экспертная оценка не помешала бы, но для академической музыки она необходима, как воздух.

Однако создатели Bravo утверждают, что доверяют только статистике. Премия «оценивает популярность и общественный резонанс музыкальных выступлений — по упоминаниям в СМИ, тиражу дисков и трансляций, количеству просмотров на видеохостинге YouТube, количеству проданных билетов на концерты и другим численным показателям». Другими словами, лайки — наше всё. Очевидно, что при таком подходе в лидеры вполне могут выходить исполнители, художественные критерии к каковым в принципе не применимы: популярность и качество слишком часто не совпадают.

Мы можем наблюдать, как это разрушительно уже работает в поп-музыке — критерии утрачены напрочь. Музыкантом года за 2020-й по версии GQ стал суперпопулярный в России рэпер Моргенштерн, явление асоциальное и внекультурное. Кто может гарантировать, что нечто подобное не произойдет в недалеком будущем и в номинациях академической музыки?

Не будем называть имен, но хорошо известно, что впечатляющее количество лайков/дизлайков в том же YouТube уже сегодня собирают известные исполнители, считающие себя принадлежащими к миру академической музыки, но на деле давно утратившие приемлемую творческую форму, а иногда и здравый смысл и часто собирающие миллионные просмотры из-за пародийности происходящего. Зрители и слушатели, «голосующие» за них, или смеются над ними, или не способны разобраться, что хорошо, а что плохо. Но «статистика» у этих музыкантов — превосходная!

Пока на премии Bravo до этого не дошло. Cреди лауреатов и участников церемонии (победителей прошлых лет, либо известных артистов) откровенных фриков не наблюдалось, все было в целом прилично, хотя вопросы все же возникали. Предположу, что все же некоторая экспертиза у премии существует, тем более что количество радиостанций и телеканалов в России, посвященных классике, смехотворно, а упоминание классических музыкантов в СМИ, за исключением узко специализированных, носит главным образом светский характер и касается только лишь самых громких имен, по сути уже вышедших за рамки узкого мира классической музыки.

При всем уважении к награжденным очевидно, что имена солистки Молодежной программы ГАБТа сопрано Марии Бараковой (номинация «Открытие года») или выпускника этой программы тенора Богдана Волкова («Лучший классический мужской вокал»), дирижера Василия Петренко («Дирижер года») или пианиста Ивана Бессонова, равно как и просветительская деятельность Фонда Елены Образцовой или художественные достижения Всемирного оркестра мира, всероссийского, а уж тем более всеевразийского (а у премии претензии именно что на весь материк) информационного резонанса не имеют. Это, среди прочего, было ощутимо и по весьма прохладной, если не вялой реакции публики в зале Большого театра. Публика была практически полностью не меломанской, а светской, для которой объявляемые имена были совершенно неизвестны.

Смешение жанров наблюдалось и в формате самого концерта-церемонии. Несмотря на академический зал, сцена Большого сверкала гигантскими плазмами и больше напоминала нью-йоркскую площадь «Тайм-сквер». На фоне этого сияния исполнители выглядели незначительными и терялись и визуально, и акустически. Последнее было связано с постоянными переключениями церемонии с микрофонной акустики на естественную. Отлажено это все было из рук вон плохо, поэтому многие достойные голоса (особенно акустика сказалась на вокале) в этот вечер прозвучали блекло и невыразительно.

Вели церемонию супруга идеолога премии Владимира Киселева Елена Север и известный шоумен Андрей Малахов, которые постоянно делали ошибки в именах лауреатов и ставили неправильные ударения в музыкальных терминах, красноречиво свидетельствуя, что они явно пребывают на чужом празднике. В саму программу классического концерта непостижимым образом затесалась индонезийская поп-дива Анггун, спевшая дуэтом с компьютерным симулякром покойного Лучано Паваротти известную композицию «Памяти Карузо», а в лауреаты — южнокорейский композитор Ли Рума, чья музыка для релаксации может быть отнесена к стилю неоклассики (как сообщили публике ведущие церемонии) лишь по глубокому незнанию предмета.

Из академических музыкантов, которые, отметим справедливости ради, превалировали в этот вечер, более других приятно удивили японская пианистка Шио Окуи, весьма музыкально исполнившая «Весенние воды» Рахманинова, и прославленный бас Ильдар Абдразаков. Абдразаков спел целых три номера (последний на бис), из которых ему более всего удался драматичный дуэт из «Дона Карлоса» с итальянским баритоном Массимо Кавалетти.