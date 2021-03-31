Александра Пермякова: «Мы ратуем за сохранение певческих традиций России»

Денис БОЧАРОВ

31 марта в Московском международном Доме музыки состоится концерт знаменитого Хора имени Пятницкого, отмечающего в этом году свое 110-летие. Корреспондент «Культуры» задал художественному руководителю коллектива Александре Пермяковой несколько вопросов.

— Концертная жизнь постепенно, будем надеяться, входит в свое привычное русло. У Хора имени Пятницкого тоже запланировано долгожданное выступление. С какими чувствами подходите к мероприятию? Уверен, за истекший год коллектив успел соскучиться по живому общению с публикой...

— Вы знаете, скучать нам некогда. Никаких указаний «сверху» относительно ограничений творческой деятельности нам не поступало. Государство предписало в период пандемии сидеть по домам, но это не значит, что мы ничего не делали. Каждый день находились на видеосвязи, были в курсе того, кто и как работает на дому. Потом все сводили, приводили, как говорится, к общему знаменателю.

Вообще, это весьма любопытно. Как люди поют на «удаленке» — это одно, а наблюдать за тем, как они танцуют на лестничных площадках и на асфальте, — совсем другое. Но такая работа была необходима просто для того, чтобы не потерять творческую форму, скажем так. Возможно, благодаря этому коллектив вернулся в строй после карантина в таком состоянии, будто никакой пандемии и в помине не было.

И слава тебе, Господи. Эпидемия обошла ансамбль, у нас никто не заболел. Маски, перчатки — все как положено. Единственное, что петь приходилось в реальном формате, ибо, как известно, в масках петь несколько неудобно (улыбается). Самое главное — оптимизм. Я каждый день накачивала своих подопечных: «Ребята, девчата, бережемся, бережемся, но все же работаем».

— Если попытаться взглянуть на себя со стороны, Александра Пермякова — жесткий руководитель?

— Очень. Но иначе, с учетом того, каким большим коллективом приходится управлять, и быть не может, верно? Когда на тебя каждый Божий день смотрят около двухсот пар глаз, которые от тебя чего-то ждут, расслабляться негоже. В противном случае коллектив начнет расползаться, как рваная бумага.

Хор имени Пятницкого — первый профессиональный ансамбль, в творческую основу которого было положено продвижение русского народного песенного искусства. И поначалу артистам приходилось ой как непросто. Сегодня же мы приезжаем в хорошие отели, где все обеспечено и обустроено по высшему классу. И я не устаю говорить своим ребятам: «Цените это!»

— В этом году Хору имени Пятницкого исполняется 110 лет. Может быть, пришла пора написать подробную историю ансамбля, издать ее? Уверен, нашим неравнодушным читателям, коих немало, это было бы интересно...

— Я веду переговоры с различными издательствами, но все, как всегда, упирается в одну пресловутую проблему — деньги. Если выпускать подобного рода книгу, то выглядеть она должна достойно, качественно. А сейчас, в столь непростой период, первостатейной задачей мне представляется не выпуск литературных произведений, а удержание Хора имени Пятницкого на плаву.

Не то чтобы у меня были опасения, что кто-то уйдет, но поддержать, мотивировать коллектив — моя главная обязанность. А в подчинении у меня — с учетом бухгалтерии, сапожников, костюмеров — примерно сто человек.

И это, разумеется, мы не говорим о певцах, танцорах и инструменталистах. Я, кстати, не сторонник количественного увеличения состава. Посудите сами: в ансамбле могут быть двадцать человек, могут быть и тридцать. Но к чему это, если у меня одна домра может решить все вопросы за двоих? Музыканты в Хоре Пятницкого — высочайшего технического уровня.

— Несмотря на то, что развлекательная индустрия постепенно возвращается к жизни, долгосрочные перспективы, наверное, строить сложно. Но все же, вероятно, есть определенные планы?

— Планов, как однажды написал классик, «громадьё». Но эти самые планы я не рискую озвучивать. Потому что многое из запланированного по понятным причинам сорвалось. Я не боюсь пресловутого «сглаза», чепуха это все. Просто не хотелось бы что-либо афишировать, а потом вдруг обнаружить, что все слетело. Зачем это надо?

Что в конечном итоге останется, мне сейчас сказать сложно. На данный момент могу сообщить, что подтверждены концерты в Санкт-Петербурге, Подмосковье, гастроли по Уралу. Надеемся, все это состоится, планы не сорвутся...

— Как выстроена репертуарная политика в коллективе? Ведь, наверное, несмотря на то, что русская народная фольклорная культура поистине бездонна, песенный «багаж» необходимо время от времени пополнять?

— Я бесконечно благодарна всем предшествовавшим мне руководителям Хора имени Пятницкого за то, что они неустанно занимались изыскательной деятельностью. Они были, назовем это так, неутомимыми собирателями, записывали песни, и тот багаж, который они оставили нам в наследство, поистине бесценен. Его можно еще лет эдак пятьсот петь и все равно не перепеть. Мы не отметаем никаких новаций. Что подходит — берем на вооружение, что неприемлемо — отметаем.

— И что же именно неприемлемо для Хора имени Пятницкого?

— Прежде всего качество тех музыкальных произведений, которые нам присылают. И композиторы, и поэты, и исполнители. Как правило, уровень композиций оставляет желать лучшего. И дело даже не в том, что он низок с чисто художественной точки зрения — просто создатели новых творений не понимают специфики Хора имени Пятницкого.

Из ста присылаемых нам песен, дай Бог, если мы возьмем в репертуар одну. В лучах славы хора желают погреться многие, чего уж тут скрывать. Но вопрос лишь в том, что соответствовать уровню коллектива способен отнюдь не каждый, понимаете?

Почему-то многим кажется, что Хор Пятницкого — это эстрада какая-то. Нет, увольте. Мы ратуем за сохранение певческих традиций разных областей России. Стараемся сохранять как диалектические особенности в текстовой составляющей песни, так и музыкальные, мелодические нюансы, характерные для того или иного региона нашей Родины.