Страсти по Амадею от «Мелодии»

Денис БОЧАРОВ













Фирма «Мелодия» впервые опубликовала цифровой релиз: студийные записи двенадцати концертов Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Владимира Крайнева. Фонограмма датируется 1986 годом, ремастеринг осуществлен совсем недавно — в начале 2021-го. Знаменитый музыкант, пианист с мировым именем, народный артист СССР Владимир Крайнев много и охотно исполнял музыку ХХ столетия, был признанным мастером романтического «фортепианного бельканто». Но именно цикл концертов Моцарта стал, по мнению многих знатоков, поклонников и профессиональных музыковедов, кульминационным пунктом его пианистической карьеры.



«Главное в крайневском таланте — его улыбчивость, какая-то необычайная наполненность жизнью», — писала известная музыкальная журналистка Фарида Фахми. В творческом облике Владимира Крайнева, его особом даре «коммуникабельности» изначально было нечто моцартовское. И записанные им фортепианные концерты необычайно обогатили отечественную и мировую моцартиану.



«Щедрость эмоций, инструментальная красочность, прирожденная музыкальная чуткость, позволяющая мгновенно ощутить реакцию зала», — так писали об исполнительском искусстве Владимира Крайнева в начале 1980-х. Последний ученик великого Генриха Нейгауза («Крайнев — один из любимых моих учеников, это настоящее, большое дарование», — так говорил о нем учитель), Владимир Всеволодович еще в студенческие годы стал лауреатом международных конкурсов в Лидсе и Лиссабоне, а также завоевал I премию на IV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве (1970).



На настоящем релизе исполненные Крайневым концерты Моцарта звучат в сопровождении Литовского камерного оркестра. Дирижер — Саулюс Сондецкис.





Евгений Баранкин, музыковед, музыкальный критик:



Владимир Крайнев был музыкантом ярчайшего масштаба, признанным на мировом уровне. Его репертуар был поистине колоссален, но при этом для себя лично он определял два «маяка»: Шопен и Прокофьев. Говоря проще, это были два любимых композитора. Однако необходимо понимать: без знания Баха, Моцарта, Бетховена ни о каком большом музыканте речи идти не может.



И если говорить именно о Моцарте, то исполнение и запись его концертов — идея, родившаяся почти одновременно в головах двух выдающихся музыкантов: Владимира Крайнева и Саулюса Сондецкиса. И эта очень тонкая, яркая художественная мысль нашла в итоге свое блистательное воплощение. Всем меломанам и специалистам, которые проникнутся данным циклом моцартовских записей, исполненных Крайневым, я могу только позавидовать. Потому что удовольствие от соприкосновения с наследием Амадея в прочтении гениального пианиста ни с чем не сопоставимо.



Не хотелось бы прозвучать высокопарно, но, мне кажется, данная, подготовленная «Мелодией», коллекция — не то что на долгие годы, но и, возможно, на века. Всем известно, что практически каждая нота, вышедшая из-под пера Моцарта, сродни жемчужине, но когда она еще усилена превосходным исполнением, каким в данном случае, несомненно, является прочтение Владимира Крайнева, — это вообще бесценно. Историческую важность подобных фонограмм невозможно переоценить.





Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, вдова Владимира Крайнева:



Вова был очень открытый, веселый человек, прекрасный собеседник. К тому же разносторонне образованный, прочитывал как минимум по книге в день — не мог без этого жить. Как пел Высоцкий, «мы же книги глотали, пьянея от строк». И именно за эту его искренность и интеллект Володю очень любили и ценили.



Его цикл моцартовских концертов — колоссальный труд. Думаю, можно по пальцам одной руки пересчитать музыкантов, записавших и выпустивших концерты Моцарта. Я любила все, что делал Крайнев, и вообще считаю его лучшим пианистом на свете. Я просто интуитивно улавливала и понимала все, что он играл, — общение с ним во многом изменило мою жизнь.





Главное, я всегда понимала, кто мой муж: я жила с гениальным человеком, во многих смыслах этого слова, — ведь он был не только потрясающий музыкант. Хорошо разбирался в спорте — отлично плавал, знал хоккей, баскетбол. Следил за моими программами, и пускай я иногда с ним не соглашалась, но к его мнению всегда внимательно прислушивалась.





Фото на анонсе: www.i1.hdslb.com