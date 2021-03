Cherchez la femme. Известные хиты, вдохновленные женщинами

Денис БОЧАРОВ

Испокон веков люди пишут песни о чем угодно, но подавляющее их большинство все же посвящено любви. И источником вдохновения служат представительницы прекрасного пола. Часто результат получается на загляденье. С праздником, дорогие дамы!

О величии Боба Дилана, его феномене сказаны миллионы слов, ему посвящены десятки исследований. Однако когда в 1961 году фолк-певица Джоан Баэз познакомилась с юным трубадуром, она на тот момент была куда большей знаменитостью, в послужном списке которой уже имелся диск, вошедший в Тор 20 хит-парада Billboard и номинированный на Grammy в категории «Лучший современный фолк-альбом».Но после встречи с Диланом Джоан поняла, что этот уроженец Миннесоты далеко пойдет. Впоследствии певица вспоминала: «Он словно придавал голос тем социальным идеям, которые я сама хотела выразить в своем творчестве, но не представляла, как именно».Баэз, в известной мере, стала крестной матерью артистической карьеры Боба. А общность во взглядах переросла и в романтические отношения.Но не очень надолго. Ибо мистер Циммерман, в отличие от Джоан, не ставил перед собой задачи изменить мир. Вскоре его лирика дала заметный крен от политизированности в сторону философичности, созерцательности и личных переживаний. Такой Дилан был уже не столь близок творческим воззрениям певицы, но Бобу до того было мало дела. И, словно в ответ на призыв Баэз сосредоточиться на более глобальных проблемах мироустройства, Дилан лукаво, но твердо заявил: «Я не тот, кого ты ищешь, детка». Так оно и вышло: роман не имел бурного развития. Но песня осталась...Богемная субкультура Америки 1960-х неразрывно связана с человеком по имени Энди Уорхол. Этот незаурядный персонаж участвовал в создании многих арт-проектов, самым знаменитым из которых, несомненно, стал ансамбль The Velvet Underground. Как раз в тот момент, когда художник принял на себя функции менеджера группы, его внимание было приковано к девушке по имени Эди Седжвик — актрисе, но, что, пожалуй, даже поважнее будет, светской львице.Такие эксцентричные и независимые дамы, исповедовавшие идеалы беспечной жизни и свободной любви, всегда импонировали Уорхолу. Однако проблема заключалась в том, что сам Энди песен сочинять не умел, а оставить какое-нибудь музыкальное посвящение своей музе очень хотелось.Вот как, в своем фирменном, лаконичном стиле вспоминал историю создания композиции лидер VU Лу Рид: «Энди попросил меня написать песню об Эди Седжвик. «Ну и на что она должна быть похожа?» — спрашиваю. «Ну, ты же понимаешь, Лу, Эди из тех, кого принято называть роковыми женщинами». Так, собственно, «Femme Fatale» и появилась»... На альбоме ее, кстати, исполняет не Рид, а певица Нико, что добавляет композиции отдельной пикантности.Да-да, именно Бардо, а не Джейн Биркин, хотя поистине знаменитой эта вещица действительно стала в исполнении последней. Еще до того, как Брижит и Серж появились в 1967 году на одном французском телешоу, они успели записать несколько песен Генсбура. В конце 50-х артисты сыграли в паре фильмов, а ближе к середине следующего десятилетия стали и любовниками. Бардо попросила Сержа написать для нее «самую красивую песню о любви, которая только вообще возможна».Генсбур не заставил себя долго ждать и вскоре выдал этот шедевр. Однако, когда до ревнивого мужа актрисы дошли слухи о недвусмысленных звуковых эффектах, сопровождавших запись, тот тут же потребовал, чтобы проект был приостановлен. Ну да не было бы счастья, как говорится: юная Джейн Биркин с готовностью заняла место своей именитой предшественницы и неотразимо сексуальным тоненьким голоском исполнила чарующую мелодию, нанизанную на пестрящий провокационными, а порой и вовсе неприличными фразами и вздохами, текст. В итоге на свет появилась композиция, ставшая, возможно, главным британским хитом из тех, что родом из Франции.Согласно проведенному одним из наиболее авторитетных западных журналов опросу на предмет выявления наиболее выдающихся песен Пола Маккартни периода сольного творчества, эта экспрессивная баллада с дебютного альбома экс-битла заняла первое место. Что ж, заявление хоть и весьма спорное, все же не лишенное оснований.Главная историческая ценность «Maybe I'm Amazed» заключается в том, что сочинена песня в самый, возможно, непростой для Пола период. Распад The Beatles, склоки и судебные разбирательства с бывшими коллегами, заигрывания с алкоголем и наркотиками... По неоднократным признаниям Маккартни, не погрузиться в пучину обыденности и вылезти из творческой трясины ему помогла любовь супруги.Слушаем исполненный надрывных сомнений, но и искренних надежд на будущее текст: «Baby, I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand...» «Эта песня про меня и Линду, — отмечал Пол. — А вообще, если быть до конца откровенным, почти каждая моя песня о любви, посвящена ей».«Я влюблен в твою жену. Что ты собираешься с этим делать?» Устав от любовного томления по объекту своих страстей, Эрик Клэптон решил объясниться со своим другом, Джорджем Харрисоном предельно четко и лаконично.Впрочем, история этого любовного треугольника рассмотрена под микроскопом уже давно; летопись закулисной жизни рок-н-ролла (если таковая когда-нибудь будет написана) без этого сюжета немыслима. Хотя «закулисье» иногда выходит на передний край сцены и, словно обухом по голове, обрушивается на меломанов.Адресат композиции, милейшая Патти Бойд, возможно, с полным основанием может претендовать на роль королевы рок-муз всех времен и народов. Нежная «Wonderful Tonight», того же Клэптона, также посвящена ей. Да и лирический герой чудесной харрисоновской «Something» тоже вполне известен.Мик посвящал песни многим из своих пассий, но крайне редко они были проникнуты нежными, лучезарными и беззаботными эмоциями. Как правило, в них содержалась изрядная доля лукавого цинизма. Что же касается этого прифанкованного рокстеди-бита с пластинки «Black And Blue», то он и вовсе вызывает некоторое удивление: кажется довольно странным петь о собственной жене, рассказывая при этом незамысловатую историю парня, который пытается снять подешевле проститутку.Текст рефрена не блещет изысканностью, а само обращение «negrita» воспринимается как нечто уничижительное. Впрочем, роман Мика с этой никарагуанкой всегда представлялся несколько непонятным. Пара постоянно появлялась на светских раутах, однако впечатления нежно привязанных друг к другу голубков не производила.Несмотря на присущий латиноамериканцам темперамент, Бьянка часто казалась какой-то холодной и отстраненной, а Мик... А что Мик? Этот парень, по его же собственному признанию, никогда не был особо романтичен. Неудивительно, что этот брак, номинально продлившийся шесть лет, «по сути закончился в день свадьбы» — по словам той же Бьянки.От главного хита американских пауэр-попперов конца 70-х, группы The Knack, за милю разит вожделением. Впрочем, один из создателей «My Sharona», вокалист/гитарист Дуг Фигер этого никогда и не скрывал. Песня родилась под ярким впечатлением от встречи Дуга с шестнадцатилетней девушкой, с которой музыканта познакомила его тогдашняя подруга.«У этой Шароны был такой обалденный запах, что буквально сводил меня с ума», — впоследствии делился воспоминаниями Фигер. Наваждение было столь сильным, что певец пригласил девушку в студию для записи бэк-вокала на самой знаменитой композиции коллектива. Впрочем, едва ли новоявленную «певицу» можно там расслышать. Зато — легко увидеть, ибо на обложке сингла «My Sharona» красуется никто иная, как именно Шарона Элперин. По мере того, как успех песни набирал обороты, Дуг выслал своей музе приглашение сопровождать группу в ходе турне по Гавайям.В конце концов, они стали парой и, несмотря на разницу в возрасте, пробыли несколько лет вместе. И даже после того, как взаимоотношения дали трещину, Фигер и Элперин оставались добрыми друзьями. В одном из своих последних интервью, данных в 2009-м (артист ушел из жизни годом позже), Дуг откровенничал, что на протяжении всего творческого пути посвящал Шароне песни. Что ж, согласитесь, красивая история.Трудно сказать однозначно, которой именно из этих актрис, супружниц музыканта, посвящена одна из лучших композиций Стинга. Ведь на момент создания «Каждого твоего вздоха» артист метался между двумя женщинами. В 1982 году мистер Гордон Самнер ушел от своей первой жены к новой подруге Труди, однако официально развелся с Томелти лишь в 1984-м. А альбом, на котором сверкает сия музыкальная жемчужина, появился аккурат между двумя вышеозначенными датами. Словом, как говорил доктор Ватсон, «запутанная история».Скорее всего, Стинг черпал вдохновение из взаимоотношений с обеими музами. В результате на свет появилась эта неотразимая мелодия, которую сопровождает текст, едко охарактеризованный прессой того времени как «зарифмованный словарь». Судите сами: «every breath you take, every move you make... every single day, every word you say... every game you play, every night you stay...» и так далее.Немного нервная, нехитрая лирика исподволь наводит на мысль, что артист, видимо, злился сам на себя, не зная, какой даме в результате отдать предпочтение. Поэтому его еще долгое время после релиза пластинки несколько коробило то обстоятельство, что «Every Breath...» постоянно звучит на свадебных церемониях. «По-моему, это очень злобная, циничная вещь, но людям почему-то кажется, что она является нежной, милой любовной песенкой», — скалозубил автор. Эх, товарищ Стинг, вам просто, говоря словами Жеглова, «надо было вовремя со своими женщинами разбираться». Тогда бы и вопросов лишних не возникало.