Золотые горы за наследие мистера Дилана

Денис БОЧАРОВ









Один из величайших сингеров-сонграйтеров всех времен, Роберт Циммерман (более известный как Боб Дилан) продал права на все свои песни компании Universal Music. Сумма контракта, по разным оценкам — от 200 до 450 миллионов долларов. В популярной песенной культуре Соединенных Штатов существует понятие The Great American Songbook. Это собирательное название лучших американских композиций, созданных в период с 1920-х по 1960-е годы для бродвейских мюзиклов, голливудских кинофильмов и звукозаписывающих студий Tin Pan Alley (обиходное наименование коммерческой музыкальной индустрии США. — Культура). Иными словами, речь идет о своего рода песенной «классике» XX века.



Как такового, канонического списка композиторов и авторов текстов, внесших свою лепту в The Great American Songbook, не существует, поскольку термин весьма условный. Но любому более-менее посвященному понятно, о каких авторах идет речь: Джордж Гершвин, Гарольд Арлен, Ирвинг Берлин, Хоуги Кармайкл, Коул Портер, Джонни Мэндел и другие знаменитые сочинители. Созданные ими произведения, не утрачивающие с течением времени актуальности и притягательности, принято называть «вечнозелеными». Это песни, которые давно уже стали народным достоянием, и слушатели далеко не всегда знают, кто именно является автором.



Если перелистнуть страничку истории, перед нами во всей своей калейдоскопической красе предстанут шестидесятые — возможно, самое любопытное и противоречивое десятилетие ХХ века. По крайней мере, в том, что касается поп-культуры.



И вот тут-то на передний план выходит щуплая и несколько неказистая (с визуальной точки зрения), но мощнейшая и недосягаемая (в плане оказанного влияния на развитие популярной музыки) фигура уроженца штата Миннесота. Если не пускаться в искусствоведческие дебри, можно обобщить: Боб Дилан — это и есть The Great American Songbook последних, без малого, шестидесяти лет.



Количество созданных этим человеком «нетленок» ошеломляет. Одно перечисление вещей, прочно засевших в людской памяти (которые, при этом, никогда оттуда не выветрятся) заняло бы несколько печатных листов. Вспомним, просто для порядка, лишь некоторые: «The Times They Are A-Changin'», «Don't Think Twice, It's Alright», «Like A Rolling Stone», «Mr. Tambourine Man», «Just Like A Woman», «All Along The Watchtower», «Lay Lady Lay», «Knocking On Heaven's Door», «If Not For You», «Not Dark Yet» и так примерно до бесконечности.



Эти произведения известны любому, мало-мальски интересующемуся популярной музыкой и литературой (напомним, в 2016 году Дилан удостоился Нобелевской премии по литературе) человеку. И главное, что выгодно отличает композиции Боба от сочинений других авторов из эпохи Tin Pan Alley, слушателям известно, кто является их создателем. Несмотря на то что многие песни маэстро тоже давно стали «народными», неподражаемый почерк Дилана ни с каким другим не спутаешь.



И вот в конце года стало известно, что компания Universal Music приобрела права на все это богатство: полный песенный архив, включающий в себя более 600 композиций Боба Дилана. Договор охватывает все песни музыканта, от знаменитого созерцательно-философского гимна 1962 года Blowin' In The Wind (текст этой вещицы, кстати, по сей день разучивают в школах на уроках английского языка в разных уголках земного шара) до вышедшего летом 2020-го альбома Rough and Rowdy Ways...



Что же все это означает? Прежде всего то, что отныне фирма будет претендовать на авторские выплаты, которые ранее перечислялись Дилану. Именно «Юниверсал» станет получать доход от обширного каталога песен Роберта Циммермана. То есть каждый раз, когда по радио будут звучать Forever Young, Make You Feel My Love, I Shall Be Released, Things Have Changed (или же эти или другие песни будут использоваться в кино и записываться другими исполнителями), звукозаписывающему гиганту будут начисляться авторские гонорары. Лейбл также сможет решать, какие фильмы или рекламные ролики могут сопровождаться произведениями Дилана. Компания получает полномочия распоряжаться правами на песни, когда-либо выходившими из-под пера маэстро. Правда, только на те, которые выпускались коммерчески: на грампластинках, компакт-дисках и прочих носителях аудиоинформации. Но таких в каталоге мастера Боба большинство: он крайне редко писал, что называется, «в стол».



Глава Universal Music Group Люсьен Грейндж, говоря о «сделке века» (а именно так эту историю подают сейчас профильные СМИ), в частности, отмечает: «Искусство сочинения песен — основа всей великой музыки. А Боб — один из величайших мастеров этого искусства. Его песни — трогательные, вдохновляющие, вдумчивые и дерзкие — давно уже находятся вне времени. Причем совершенно неважно, когда именно они были написаны — вчера или полвека назад»...



Что касается поклонников творчества Боба Дилана, то для них, по итогам данной «операции», не поменяется ничего: музыка артиста будет по-прежнему доступна на виниле, CD и различных стриминговых платформах. Думается, многомиллионной армии поклонников, по большому счету, не важно, что «за кулисами» денежные потоки будут направлены в другую сторону.



Сам же старина Бобби в результате сделки получит единовременную выплату, точный размер которой не разглашается. Некоторые источники называют сумму, приближающуюся к половине миллиарда долларов. Цифра представляется вполне реалистичной. Например, совсем недавно вокалистка и автор песен знаменитой группы Fleetwood Mac Стиви Никс продала каталог своих песен за 80 млн долларов. При всем уважении к Стиви, ее заслуги перед мировой популярной музыкой, по сравнению с колоссальным наследием Боба, в разы скромнее. Не сложно предположить, что сумма дилановской сделки может быть астрономической...



Надо отметить, что во время пандемии продажа прав на песни стала выходить на новый экономический уровень, поскольку инвесторы считают популярную музыку относительно стабильным активом на стремительно меняющемся рынке массового искусства. Хотя и до коронавируса рынок купли/продажи песен не дремал: за несколько последних лет права на собственные произведения продали, в том числе группа Blondie, Брюс Спрингстин, Барри Манилоу, а также наследники Джона Леннона и Курта Кобейна. Только один из инвестиционных фондов (Hipgnosis SongsFund, расположенный в Лондоне) потратил на музыкальные права более миллиарда долларов: в числе его недавних приобретений композиции таких исполнителей, как Джастин Тимберлейк, Рианна, Бейонсе и некоторые другие именитые артисты.



Но вернемся к Дилану. Что могло побудить пророка американской поп-рок-культуры продать права на свои песни и продать именно Universal Music? Ведь почти все свои альбомы мэтр записал на лейбле Columbia Records, находящемся под патронажем конкурирующей фирмы, компании Sony Music Entertainment (ранее Sony/BMG)? Казалось бы, было логичным со стороны Боба сделать благодарственный реверанс в сторону компании, продвигавшей его записи на протяжении без малого шести десятилетий.



Можно предположить, что причина в том, что мэйджор Universal сегодня держится на ногах поувереннее, чем его конкуренты по бизнесу. А Бобу отнюдь не все равно, кому он вверяет свое бесценное наследие.



Но зачем это Дилану вообще понадобилось? Пожалуй, здесь сыграл роль человеческий фактор. В следующем году мастеру стукнет 80. Деньги, которые выручит певец от сделки, немалые, но и наследников у Боба предостаточно. Однако, представляется, что финансовая сторона здесь все же не является определяющей — даже с учетом того, что этот артист всегда умел считать копеечку и обеспечил своих близких как минимум на три поколения вперед.



Скорее всего, человек такого масштаба, как Боб Дилан, отдает себе отчет в том, какое место он займет в истории и ему не все равно, кто будет отвечать за оставленное им творческое наследие. И уж лучше пусть это будет та «контора», в будущности которой музыкант более-менее уверен. По крайней мере, на данный момент. Впрочем, о мотивах мы можем только гадать. Зная загадочность этого феномена нашей современности, вспоминается строчка из его песни: The answer, my friend, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind... Ответ витает где-то в воздухе, приятель...











Фото: www.s.yimg.com, www.images.thestar.com.