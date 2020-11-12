В «Геликоне» прозвучал финальный аккорд фестиваля «Видеть музыку»

Александр МАТУСЕВИЧ









«Чистое безумие — проводить такой гигантский фестиваль в период всемирной пандемии. Но, как сказал волшебник из сказки Шварца, слава безумцам, которые осмеливаются любить, будто они бессмертны!» — приветствовал собравшихся на гала-концерте глава Ассоциации музыкальных театров России Георгий Исаакян. Нынешний фестиваль «Видеть музыку», проводимый Ассоциацией музыкальных театров России при поддержке Министерства культуры и Фонда президентских грантов, — пятый по счету — стало быть, маленький юбилей. Однако полукруглая дата пришлась на странное время, когда пандемия перевернула все вверх дном, и учреждения культуры пострадали в особенности, ведь полгода, а то и больше они не функционировали вовсе. В ряде зарубежных стран (например, в США) музыкальные театры так и не открылись. В России новый сезон в сентябре все же начался, хотя и не без потерь, и вот решились даже на полноценный и весьма продолжительный всероссийский фестиваль.



Президент ассоциации, худрук столичного Театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян, открывая гала-концерт 9 ноября, поделился с собравшимися: «Это чистое безумие — проводить такой гигантский фестиваль в период всемирной пандемии. Когда мы его только задумывали, мы сомневались, сможем ли взять эту планку. Но уже на открытии фестиваля, которое состоялось 1 октября, в Международный день музыки, в волшебных стенах Пушкинского музея, на нашей озорной, смешной, поющей пресс-конференции, увидев не серьезные тоскливые лица, а хохочущую публику, я понял, что, пожалуй, фестиваль состоится. И он состоялся! Какие-то театры не смогли приехать, какие-то спектакли мы заменяли, какие-то коллективы буквально в последние секунды впрыгивали в самолеты и в поезда и показались на столичных площадках. Очень важно, что в это сложное время мы — рука об руку; что мы творим, создаем новые спектакли; что мы вместе со своей публикой. Да, это безумство, но, как сказал волшебник из всеми любимой сказки Евгения Шварца «Обыкновенное чудо», слава безумцам, которые осмеливаются любить, как будто они бессмертны!»



Безумств действительно было немало. Официальное открытие форума состоялось 1 октября, но показы спектаклей-участников уже вовсю шли, начавшись в конце сентября. Финальный гала-концерт 9 ноября так же еще не означает завершения смотра — он продлится еще как минимум дней десять. Фестиваль гибко реагирует на стремительно меняющиеся эпидемиологические реалии, поэтому ряд спектаклей, которые по объективным причинам выпали из его афиши, будут показаны позже, к фестивальному марафону присоединяются новые коллективы, одни названия в афише оперативно меняются на другие и так далее...



«Видеть музыку» — фестиваль необычный. Ассоциация музыкальных театров России возникла в 2004-м и первый свой смотр провела еще в 2006-м, причем в Омске. Уже тогда участникам ассоциации очень понравилась идея творческого обмена, показа разных спектаклей из богатого жанрами гардероба музыкального театра. Но тогда развернуться в полную силу не получилось. Десятилетие спустя, после прихода на руководство ассоциацией Исаакяна, ее жизнь забила с новой интенсивностью, а фестивальную идею, перепридумав и переформатировав, начали реализовывать заново. В 2014-м и 2015-м в столице были проведены пробные мини-фестивали, а в 2016-м появился «Видеть музыку» в своем нынешнем обличье: со своей идеей, логотипом, разнообразными программами (помимо собственно театральной, есть еще и научная, образовательная, методическая и др.).



Возник фестиваль во многом как альтернатива «Золотой маске»: музыкальный театр со своей спецификой, многообразием жанровых особенностей и определенной дистанцией к ультрасовременным веяниям до сих пор чувствует себя пасынком на старейшем отечественном театральном форуме. Многое из того, чем жив музыкальный театр, за что его любит широкая публика, плохо вписывается в эстетическое кредо и принципы «Маски» — не случайно ее музыкальная афиша из года в год все беднее и элитарнее и все более явно демонстрирует снобистское презрение к традициям таких классических искусств, как опера, балет и оперетта.



Концепция фестиваля «Видеть музыку» в корне отличается от «золотомасочной». Здесь нет экспертного отбора спектаклей — каждый театр сам решает, что ему привезти, что лучше на данный момент отражает его кредо и эстетические устремления. Здесь нет жюри, номинаций и раздачи призов; главное содержание фестиваля не в конкурсе, а в самом празднике музыкального театра — возможности показать работы, обменяться опытом и творческой энергией с коллегами, с любимой публикой. Единственная награда — премия «Легенда» — вручается не новаторам, только вчера взорвавшим инфопространство, а тем, кто давно заслужил почет и уважение коллег.



Несмотря на юный возраст, фестиваль обладает широчайшей палитрой и дает возможность составить представление о состоянии отечественного музыкального театра. И нынешний смотр, вопреки сложностям этого года, такую свою роль выполнил: на него приехали более двадцати театров — от Калининграда до Хабаровска, было показано более тридцати спектаклей, две с половиной тысячи артистов вышли на сцену. Опера (большая и камерная), оперетта, классический и современный балет, мюзикл и музыкальные спектакли для детей разного формата, сценическая кантата — на фестивале цвели все цветы.



Заявленную на открытии в Пушкинском музее шуточную интонацию, когда солисты возглавляемого Исаакяном Театра Сац доносили до собравшихся журналистов актуальную информацию в вокальных речитативах-импровизациях, решили продолжить и на торжественном гала. Публика услышала свежесочиненные монологи великих композиторов Монтеверди, Баха, Чайковского и Прокофьева с жалобами на карантинные неудобства и иные ограничения из их эпох. Алексей Парин нафантазировал порой удачные, а порой неповоротливые тексты, а стилистически безупречный аккомпанемент обеспечил концертмейстер Владимир Белунцов. Исполнили речитативы сацевцы Константин Ивин, Олег Банковский, Борис Щербаков и Александр Хананин. Перекличка с днем сегодняшним вышла уместной и забавной.



Капустниковые импровизации перемежали полноценными вокальными номерами. Солистки Башкирской оперы Лариса Ахметова и Любовь Буторина филигранно спели дуэт Лизы и Полины из «Пиковой дамы». Эмоционально, но весьма неровно прозвучала разделенная на четырех солистов — Андрей Ковалев из Коми, Валентин Кравчук из Хабаровска, Джени Окропиридзе из Омска и Руслан Сигбатулин из Волгограда — хитовая ария Мистера Икс. Сложность номера была обусловлена и его онлайн-перекличкой с Уралом, поскольку «запевала» номер Свердловская музкомедия.



Сцена из монтевердиевского «Орфея», представленная Театром Сац, в котором опера решена камерно (его играют в ротонде фойе), неожиданно расцвела на большой сцене — появился дополнительный воздух и масштаб. В финале апофеозом прозвучала заключительная сцена из «Иоланты» в исполнении солистов, хора и оркестра «Геликон-оперы» под управлением Евгения Бражника.



Легендами фестиваль провозгласил великого танцовщика Михаила Лавровского (Большой театр), саратовского дирижера Юрия Кочнева, опереточную диву из Иваново Ирину Ситнову и челябинскую балерину Галину Борейко, а также худрука «Санктъ-Петербургъ Оперы» Юрия Александрова — единственного, кто лично присутствовал на церемонии. Поддержав шутливую интонацию вечера, режиссер пообещал в ближайшем будущем доказать, что он вовсе не легенда, а активно действующая творческая единица: скоро в его родном театре должна состояться премьера сложнейшей оперы Рихарда Штрауса «Электра».







Фото Елены Лапиной.