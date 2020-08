Певица Валерия: «Если бы каждое новое поколение делало то, что говорят родители, мир не знал бы прогресса»

Денис БОЧАРОВ









Валерия — не только выдающаяся певица и красивая женщина. Она еще и замечательная мать. Воспитать троих детей, будучи при этом крайне востребованной артисткой на протяжении как минимум тридцати лет, — колоссальное достижение. Не только профессиональное, но и личное. Сегодня неоднократный лауреат фестиваля «Песня года», обладательница многих премий и наград, народная артистка Российской Федерации — собеседница «Культуры». — Каждый раз, когда речь заходит о материнстве и вопрос адресуется известной артистке, мне приходит на ум опыт Агнеты Фельтског, блондинки из группы ABBA. Она постоянно сетовала на то, что с трудом находит золотую середину между сценой и общением с детьми. Как вам кажется, хорошими матерями рождаются или становятся? Особенно если мы говорим о такой непростой сфере деятельности, коей является музыкальный шоу-бизнес?



— Хороший вопрос. Едва ли выскажу оригинальную мысль, если предположу: то, во что мы в конечном итоге вырастаем, во что превращаемся, почти на сто процентов зависит от того воспитания, которое получаем. В нашей семье было очень ярко выражено именно женское начало: я многим обязана маме и бабушке. Несмотря на то, что я была единственным ребенком в семье, у бабушки моей (которая, кстати, прожила сто лет) было трое детей, а у прабабушки — одиннадцать. Можете себе представить?



В детские и отроческие годы я, честно говоря, мало задумывалась о материнстве — все мои помыслы были так или иначе связаны с музыкой. Я ею жила с младых ногтей и ни о чем другом не думала. Помните, как у того же упомянутого вами коллектива АBBА: «I began to sing long before I could talk». Абсолютно моя история. Но, возможно, в этом и кроется главный плюс. Процесс взросления — ясли, учеба, поиски себя в этом мире — проходил для меня естественно и радостно. Скорее всего, именно потому, что рядом со мной всегда была музыка.



Я всегда знала, что жизнь моя будет так или иначе связана с ней. Правда, не сразу поняла, в каком именно качестве. Сначала из меня хотели сделать пианистку, затем балерину, но все же пение взяло верх. В музыкальную школу пошла в возрасте пяти лет, тогда же записалась в библиотеку — в общем, была ранняя, самостоятельная, активная девочка.



А каков «рецепт приготовления» хорошей матери... Трудно сказать. Знаю лишь одно: залог счастливой и самодостаточной взрослой жизни кроется в тех эмоциях и впечатлениях, которые окружали тебя в юном возрасте. Я, например, очень благодарна своей маме за то, что она никогда не препятствовала мне в выборе профессии, напротив — постоянно и во всем поддерживала.



— И даже не возникало сомнений, когда вы, дочь матери с академическим музыкальным образованием, решили стать на эстрадную стезю?



— Напротив. И это особенно ценно. Ведь я окончила школу с золотой медалью, между прочим. А в те годы, обладая подобным «трофеем», можно было поступить практически в любое высшее учебное заведение — выбирай на вкус, как говорится. Но мама, узнав о моем твердом намерении поступать на эстрадное отделение музыкального училища, даже не думала в чем-то меня разубеждать, сеять в отроческой голове сомнения в духе «а вдруг не получится, а если не поступишь» и так далее. Нет, она верила в меня, была со мной заодно. А ведь когда мы для осуществления моих грандиозных планов уезжали в Москву, все вокруг говорили: да это чистой воды авантюризм, ничего у вас не выйдет, это нереально... Но, к счастью, все у нас получилось.



Это я говорю к тому, что, возможно, невольно переняла у мамы эту черту — верить в своих детей, доверять им. Я с их младенческих ногтей научилась прислушиваться к мнению ребятишек, мне импонировала их самостоятельность. Конечно, я, как и любая заботливая мать, в чем-то направляла, где-то подсказывала, порой и наказывала. А как иначе? Но всегда старалась относиться с вниманием и пониманием к предпринимаемым моими детьми шагам и решениям. Ведь зачастую как бывает: родители — возможно, из лучших побуждений, — сами того не ведая, подавляют личности своих чад, принуждают делать то, к чему их душа вовсе не лежит. Заставляют поступать в институты, получать дипломы, ну а дальше, во взрослой жизни, не пропадешь, рассуждают они.



Но мне кажется, это не совсем верно. Если бы каждое последующее поколение делало в точности то, что говорили им родители, мир не знал бы прогресса. На каждом витке развития истории все стараются, в меру своих сил, способностей, образования и воспитания, поступать несколько иначе. И это замечательно, на мой взгляд. В противном случае человечество бы стагнировало, остановилось в своем развитии.



— С этим трудно спорить. Но невозможно также и отрицать того факта, что человек, не мыслящий себя без сцены, в определенный момент осознает, что пение — пением, а дети всегда требуют внимания. Как разрешить эту дилемму?



— Непросто. Особенно на первых порах. Но тут вот какая история. Взросление человека ведь идет поступательно, верно? Накапливается опыт, появляются новые знания, постоянно подпитываешься свежими эмоциями. И, конечно же, когда я была девочкой-студенткой, то не думала всерьез о том, что у меня будут дети. Каждому овощу — свой сезон, понимаете?



Но когда наступает время «Ч», появляются дети, а ты к этому моменту уже обладаешь определенной профессией, ты же не можешь ее в одночасье поменять? Приходится мириться с обстоятельствами. Да, возникает некая «развилка», поначалу с трудом понимаешь, как совмещать два главных предназначения собственной жизни: быть успешным артистом и одновременно хорошей матерью.



Когда детишки маленькие, это действительно очень сложно. Особенно в моем случае: ведь первые два моих ребенка — погодки. Но я старалась это самое время посвящать преимущественно студийной деятельности, готовила альбом, крайне редко появлялась в эфире, почти не ездила с концертами и так далее. Работала над диском даже тогда, когда мое «интересное положение» было уже совсем очевидным — вплоть до седьмого месяца. Это с одной стороны. С другой — я всегда старалась оставаться в активной жизненной фазе. Никогда не воспринимала период ожидания ребенка как некий повод для отдыха, никакой немощности не испытывала — просто продолжала жить и работать.



Дальше, разумеется, было чуть сложнее. Но мне опять же повезло. Мы нашли няню, актрису по образованию, выпускницу Щукинского училища. Это близкий, фактически родной для нашей семьи человек. Она прожила с нами двадцать лет, мы до сих пор с ней общаемся, по многим вопросам советуемся. Да и может ли быть иначе: ведь она не только кормила наших детей — она их воспитывала. То есть я доверяла ей собственных детишек, как самой себе. Найти такого человека — большая удача для каждого человека, кто волею судьбы вынужден разрываться на части.



— Да, это справедливо. Но, разрываясь на части, невозможно ведь оторвать себя от детей, даже при наличии столь замечательной няни? Совместные праздники, даты, важные события?



— Совершенно верно. Я всегда старалась планировать свой рабочий график с учетом детских каникул. Конечно, у меня порой были предусмотрены летние маршруты, но все детские праздники, дни рождения и прочее всегда оставались для меня святыми датами. Никто и никогда, ни за какие деньги не мог меня заставить в эти дни выступать.



Горжусь тем, что и по сей день ни один из моих детей не может меня упрекнуть в том, что, дескать, он когда-то был обделен материнским вниманием. Никогда никто не видел меня собирающейся с чемоданами в руках в далекую поездку в тот момент, когда мое присутствие было принципиально важно для детей.



— Семья — семьей, няня — няней... Но ведь и школа — школой, согласитесь...



— Однозначно. Но я контролировала все процессы по телефону, была постоянно на связи со всеми педагогами, всегда была в курсе, кто из моих детей и как сдал экзамены. И, поскольку я хорошо училась, всегда могла помочь своим детям успешно сдавать зачеты и экзамены почти по каждому предмету. Математика, физика, логарифмические уравнения... Казалось бы, певица, к тому же блондинка, подобными знаниями обладать не должна — так ведь обыватели привыкли рассуждать? Но нет, это не мой случай.



Вообще, мне кажется, в голову ребенка не следует закладывать некую формулу, направлять в определенное политическое русло — дети должны сами во всем рано или поздно разобраться. Самое главное, чтобы они были неравнодушными и совестливыми.



Сегодня много говорят об отношении молодого поколения к истории: дескать, нынче дети видят все в ином свете — по крайней мере, не так, как нас, советских детей, учили. Но это естественно. Ведь история переписывалась неоднократно. Главное здесь, как мне кажется, просто оставаться восприимчивыми к тому, что происходит в твоей стране. И тогда все будет нормально.



— А как воспитывать детей так, чтобы им казалась кощунственной сама мысль жарить сосиски на Вечном огне? Ведь сегодня подобные случаи, увы, не единичны...



— Такие дети, как правило, предоставлены сами себе. Их пубертатный возраст, можно сказать, пришелся на бесшабашные девяностые, когда их родители, к сожалению, не успели впитать в себя то важное и ценное, что могли бы передать своим детям. Далеко не каждому ребенку удается противостоять улице, пагубным влияниям иных сверстников. А подобные нюансы изгоняют из ребенка дух лидерства. Что, как мне кажется, является определяющим в становлении любой личности. Не помню, чтобы я что-то за кем-то повторяла, да и мои мальчишки тоже, слава Богу, унаследовали это качество: они всегда все делают по-своему. Но, смею надеяться, правильно.



В детях надо стараться развивать их правильные стороны, следить за тем, чтобы их таланты, по возможности, воплощались в жизнь. И ни в коем случае не потворствовать их нехорошим началам, скажем так. Я, например, наблюдая во времена своей юности за некоторыми подругами, никогда не пыталась им подражать в чем-то, казавшемся мне неправильным. Например, никогда не курила — мне это претило, но не чувствовала себя из-за этого в чем-то ущербной.



Самое важное — постараться найти собственную золотую середину: не быть чужим среди сверстников, но при этом не идти порочным путем. А также следовать заветам классиков: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо?» Для нашего поколения такого вопроса не возникало в принципе, все было понятно. А сегодня четкого понимания у юного поколения в данном отношении, по-моему, нет. Каждый человек ответ на извечный вопрос Маяковского находит для себя сам. И первостепенная задача родителей — направить детей по верному пути, но при этом сделать все возможное, чтобы не надломить их личность. Помните, как в фильме «Карнавальная ночь»: «Нужно, чтобы песня тебя брала. Чтобы она тебя вела... Но в то же время и не уводила».



— Но от иных вещей в сегодняшнем мире уйти и увести все равно не получится, как ни старайся...



— Верно. Тот же распад великого государства привел к некоторым вещам, которые сегодня кажутся едва ли поправимыми. Такие некогда незыблемые понятия, как честь, совесть, принципы, сегодня приобретают несколько иные оттенки. «Все на продажу понеслось», — как пел Юрий Визбор. И это абсолютно верно, в особенности сейчас. Наступило какое-то «фастфудовое» время.



И музыка здесь не исключение. Посмотришь на иных артистов, послушаешь, и кажется, что подход у них такой: поджарил по-быстренькому, на скорую руку, и съел. А чему удивляться, если нынче любой при желании может состряпать псевдомузыкальный продукт буквально на коленке, запустить его в Сеть. А если повезет, еще и заработать на этом.



Я не говорю, что все так уж безнадежно — нет, у нас много талантливой молодежи. Но все же противостоять информационному мусору, который выбрасывается на твою голову буквально отовсюду, порой непросто.



Однако я верю в лучшее, поскольку по жизни являюсь оптимистом. Так ведь всегда было: пустота, пустота, а потом вдруг «бах!», и – Бах! (Смеется.)





Материал опубликован в № 6 газеты «Культура» от 24 июня 2020 года.

Фото: Игорь Иванко и Андрей Никеричев / АНГ Москва.