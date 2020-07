Ринго Старру – 80 лет

Денис БОЧАРОВ











80 лет назад, 7 июля 1940 года, в Ливерпуле родился человек по имени Ричард Старки. С этого момента начинается отсчет истории The Beatles, величайшего феномена в истории музыкальной поп-культуры. Битловская легенда (а их, как известно, тысячи) гласит: когда Джон Леннон услышал, как кто-то назвал Ринго Старра величайшим ударником в мире, то отреагировал так: «Ринго? Да он не то что в мире — он даже в The Beatles не лучший барабанщик». Сегодня, увы, не проверить, говорил ли Леннон нечто подобное на самом деле. Но в том, что касается сугубо человеческих качеств, битл №1 всегда подчеркивал: из всех четверых Ринго — самый славный малый.



Сейчас уже не столь важно оценивать степень музыкальной одаренности Ринго Старра и значение его вклада в мировую культуру — когда человеку исполняется 80 лет, а его имя известно каждому в мире, подобные сентенции звучат наивно и даже несолидно. Но то, что Ричи можно назвать главным везунчиком в истории рок-н-ролла, человеком, получившим самую приятную и непыльную работу в мире, — бесспорно. По подобию того, как Пита Беста, человека, которого Старр заменил за ударной установкой аккурат накануне прорыва The Beatles к массовому слушателю, принято считать главным неудачником в шоу-бизнесе.



The Beatles посвящено огромное количество литературы — сотни книг, десятки тысяч статей, несметное множество рецензий, обзоров, анонсов и репортажей. Их историю можно рассматривать под самыми разными ракурсами, делая акценты на тех или иных аспектах жизненного пути. Но, думается, главная заслуга квартета состоит в следующем: если Элвис и остальные герои музыкальной сцены 1950-х обозначили пришествие рок-н-ролла на Землю, то The Beatles несколькими годами позднее принесли его в каждый дом, сделав поистине достоянием общественности. И в этом смысле уже совершенно неважно, как именно вы относитесь к этому ансамблю с берегов реки Мерси. Победителей, как известно, не судят.



Секрет феномена под названием «Битлз» кроется не только в музыкальной одаренности каждого из четверки — просто каждый из них в группе оказался на своем месте, ни больше ни меньше. Это был удивительно гармоничный «организм» с четким распределением обязанностей, с пониманием собственной роли в ансамбле и вкладом каждого в общее дело. Именно поэтому коллектив никогда не стоял на месте и, невзирая на возникавшие порой передряги и периодические «перетягивания одеяла на свою сторону» (без чего немыслим ни один уважающий себя творческий проект), The Beatles никогда не меняли состав – по крайней мере, с того момента, как в него влился Ринго.



Став последним участником группы, Старр словно дополнил собой пазл, в котором до тех пор чего-то не хватало. В команде уже было три сверходаренных участника, и если бы в нее вошел еще один амбициозный гений, то «Битлз» не продержались бы и двух лет. А, возможно, мир вообще бы не узнал об этом ансамбле. История рок-музыки знает немало примеров, когда уровень запредельного эго и бьющих через край амбиций угробили не один талантливый коллектив. К счастью, Ринго не являлся ни эгоцентричным артистом, ни выдающимся сонграйтером, ни самовлюбленным парнем — он был просто хорошим барабанщиком с покладистым характером. Лучшую комбинацию профессиональных и человеческих качеств сложно было придумать для того, чтобы все кубики головоломки под названием «Битлз» сложились воедино.



В истории ливерпульского квартета всегда было предостаточно турбулентных моментов (особенно на позднем этапе их творческого пути), и «славный малый» Ринго в подобных случаях почти всегда выполнял функцию эдакого огнетушителя, «сглаживателя» острых углов и «уравновешивателя» эмоций. В этом смысле его роль в команде трудно переоценить, а все поклонники The Beatles, сами того не осознавая, находятся в какой-то степени в долгу перед сэром Ричардом Старки.



Его бесконфликтность и спокойствие (качества, повторимся, крайне редкие для мира шоубиза) красноречиво продолжали давать о себе знать и после того, как коллектив распался. Песня Джона и Пола «With a Little Help from My Friends», исполненная Ринго на альбоме «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», естественным образом перекочевала для Старра и в постбитловскую эру, став его негласным девизом. С помощью своих друзей он записал более двадцати сольных пластинок, и хотя большой коммерческий и чартовый успех сопутствовал лишь некоторым из них, почти каждый альбом ударника (обладающего к тому же очаровательным тембром голоса, пусть и не самого мощного) производит приятное впечатление.



Ринго сохранил со всеми экс-битлами хорошие отношения и был единственным из «жуков», в записи сольного альбома которого Джон, Пол и Джордж приняли участие. И в этом плане одноименный диск 1973 года «Ringo» (несомненно, самый удачный в сольной дискографии музыканта) можно рассматривать как своего рода реюнион величайшей группы всех времен. Которому, как известно, так и не суждено было случиться (проект «Антология» середины 1990-х, когда Джона уже давно не было в живых, не в счет).



Ринго дважды был с концертами в России — излишне говорить, что проходили они в переполненных залах. Сегодня некогда уроженец неблагополучного квартала докерского города Британии, единственный ребенок из семьи, едва сводившей концы с концами, — достопочтенный буржуа, обладатель рыцарского титула, а также многомиллионного состояния (согласно недавно проведенному опросу, Старки входит в первую десятку богатейших музыкантов Туманного Альбиона).



Помимо всего прочего, Ринго — известный пропагандист миролюбивых месседжей. Ну, или, по крайней мере, ему нравится так считать. Несколько лет назад музыкант придумал себе «фишку» — каждое свое появление перед камерами он сопровождает неизменной фразой «Peace and Love!». А коллекционерам поздних фотографий Старра придется изрядно постараться, дабы найти снимок, где бы он позировал без демонстрирования пальцами знака «V». Порой это выглядит несколько комично и даже набивает оскомину, но у звезд из высшей лиги мирового музыкального бизнеса свои причуды. И пусть уж лучше они будут такими трогательными, добродушными и безобидными.



Свое 80-летие самый состоятельный и уважаемый барабанщик планеты отметил при помощи крупной онлайн-акции. Представил новую песню, вышел на связь с поклонниками и принимал поздравления. В специальном концерте, посвященном юбиляру, выступили Пол Маккартни, Джо Уолш, Шерил Кроу и другие знаменитости. Присоединяемся и мы к поздравлениям в адрес одного из самых симпатичных представителей мира популярной музыки.





Фото на анонсах: Www.krot.ru и www.tonnel.ru