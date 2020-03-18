Столичный зал «Зарядье» провел первый концерт без зрителей

Александр МАТУСЕВИЧ

Из-за карантина актриса Дарья Мороз и пианист Иван Рудин выступили 17 марта в пустом зале, но зато перед огромной интернет-аудиторией: по данным организаторов, трансляцию посмотрело более семнадцати тысяч человек. Как рассказала «Культуре» пресс-секретарь концертного зала Ольга Кузьмина, количество интернет-просмотров было многократно больше, чем обычно. «Людям необходимо это окно в мир культуры», — прокомментировала она. Во сколько «Зарядью» обойдется этот концерт, онлайн трансляция которого была, конечно же, бесплатной, собеседница «Культуры» не ответила.



В условиях Как рассказала «Культуре» пресс-секретарь концертного зала Ольга Кузьмина, количество интернет-просмотров было многократно больше, чем обычно. «Людям необходимо это окно в мир культуры», — прокомментировала она. Во сколько «Зарядью» обойдется этот концерт, онлайн трансляция которого была, конечно же, бесплатной, собеседница «Культуры» не ответила.В условиях карантинных мер, введенных московскими властями и чуть позже на государственном уровне, культурные площадки перестраиваются. Одно из самых очевидных решений — организация интернет-трансляций: заработать на этом невозможно, но удержать зрительский интерес — вполне, а кроме того, жест в условиях разыгравшегося эпидемиологического ненастья весьма благородный. Таким путем уже идут многие зарубежные культурные институции в странах, где карантин начался раньше.



Зарубежные театры предлагают высококачественные записи недавних премьер или старых спектаклей. Так, нью-йоркская «Метрополитен-опера» анонсировала бесплатные стримы Live in HD. С понедельника там уже показали «Кармен» и «Богему», в последующие дни продемонстрируют «Трубадура», «Травиату», «Дочь полка», «Лючию ди Ламмермур» и «Евгения Онегина». Бесплатные трансляции анонсировала на период карантина и Венская государственная опера, предложив вниманию меломанов в первые недели четыре оперы «Кольца нибелунга», а также оперы «Фальстаф», «Три сестры», «Тоска», «Золушка», «Любовный напиток», «Свадьба Фигаро» и пр.

Большой театр России в конце марта покажет балет Прокофьева «Ромео и Джульетта» (запись спектакля сделана в январе 2018 года). Правда, трансляция является частью долгоиграющей программы театра по популяризации своего искусства и никак с коронавирусом не связана, но пришлась сейчас, когда театр закрыт почти на месяц, очень кстати.



Однако концертный зал «Зарядье» предпринял поистине революционный шаг. Хотя всего лишь за два сезона работы у него накопился значительный фонд записей концертов, руководство приняло решение не «кормить старьем» публику, а предложить новую программу — настоящий живой концерт. Артисты выступили в пустом зале, но зато перед многомиллионной аудиторией в интернете.



В первый «день тишины» — день закрытия всех театров и залов, «Зарядье» решило эту тишину решительно нарушить. Первоначально камерный музыкально-поэтический вечер актрисы Дарьи Мороз и пианиста Ивана Рудина планировался в Малом зале «Зарядья» — его формат, конечно, в гораздо большей степени соответствует интимному пространству, где контакт со зрителем должен быть максимальным, а дистанция — стремящейся к нулю. Однако в виду особых обстоятельств руководство зала приняло решение перенести вечер в Большой зал и вести трансляцию оттуда — технически это, видимо, было сделать проще, а публики в зале все равно не было. Камера сосредоточенно разглядывала затемненную сцену, превалировали крупные планы, и зритель у экранов мониторов мог разглядывать в подробности мимику актрисы и парение рук пианиста над клавиатурой.



Знаменитая актриса МХТ имени А. П. Чехова, заслуженная артистка России Дарья Мороз и художественный руководитель фестиваля «Арс Лонга» Иван Рудин гармонично перемешали великий цикл Чайковского «Времена года» и жемчужины русской словесности — стихи Пушкина, Жуковского и Фета, прозу Пастернака и Зощенко. Гармония не была лишена и контрастов: не всегда настроение того или иного вербального «комментария» прямо вытекало из характера музыки или предваряло ее, порой входило с ней в противоречие, однако в целом ощущение уместности и непротиворечивости синтетического проекта было достигнуто. Ироничная манера Мороз и изящный пианизм Рудина то спорили друг с другом, то вдруг «ложились» на одну волну, давая одновременно новые краски и объем и звучащему слову, и музыкальным иллюстрациям. Порой слово шло поверх музыки, словно вокальная строчка, вплетаясь в акустическую ткань музыкальных опусов, и тогда это сотворчество рождало новую реальность — в чем-то странную, противоречивую, где-то удивительно логичную и естественную.



Мужественное исполнение на камеру, без живой отдачи зала, столь непривычное для артистов, прошло весьма успешно. На поклонах гендиректор «Зарядья» Ольга Жукова лично подарила артистам роскошные букеты, поблагодарив за столь необычное выступление, наверняка первое в карьере каждого из них.



24 марта «Зарядье» планирует провести еще один онлайн-концерт — органный. Солистка Лада Лабзина исполнит Керля, Баха, Листа, Таривердиева и Римского-Корсакова.







Фото на анонсе: Лилия Ольховская