Российские цирки получили оборудование для тифлокомментирования

Татьяна ФИЛИППОВА

Современные технологии и цирковое братство помогают незрячим людям «увидеть» представление и получить от него максимум эмоций.

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась в январе с народной артисткой России Дианой Гурцкая, художественным руководителем «Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая», чтобы обсудить инклюзивные творческие проекты, а также доступность учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями. («Центр» – организация, помогающая в творческой реабилитации людей с инвалидностью в возрасте от 5 лет и старше).

Количество проектов, позволяющих незрячим людям познавать искусство, постоянно растет. Во многих музеях рядом с картинами можно увидеть их рельефные копии: они предназначены для слабовидящих и незрячих посетителей. Прикасаясь к рельефной поверхности, те получают представления о контурах и фактурах изображенных на полотне предметов. В 2025 году для незрячих людей будут адаптированы три выставки в Музее русского импрессионизма. Музей в этом проекте поддержал благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд».





В Воронежском областном художественном музее имени Крамского специально для посетителей с нарушением зрения создана выставка «Трогательная история», которая включает 7 тактильных картин русских и западноевропейских художников и 4 предмета древнеегипетского искусства из коллекции музея.



В Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля действует программа «Со-творчество», разработанная при содействии и методическом сопровождении Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Программа предполагает не только знакомство с коллекциями музея, но и освоение новых творческих техник. Посетителям предлагается продолжить экскурсию в Центре творчества музея, где проходят занятия по рисованию акварелью, лепке и штампованию.

Инклюзивную программу запустила и компания Росгосцирк: при поддержке «Особого взгляда» филиалы компании поочередно оснащали оборудованием для тифлокомментирования. Чтобы понять, что это такое, достаточно представить себе спортивного комментатора, который, сидя в своей кабинке, рассказывает футбольным, баскетбольным или теннисным фанатам, что происходит в данный момент перед его глазами, не скрывая своих эмоций. Примерно так же работает и тифлокомментатор: передает незрячим людям не только картинку происходящего, но и свои впечатления.

Для того, чтобы в воображении незрячего человека картинка ожила, необходим не только профессиональный тифлокомментатор, но и специальное оборудование, которое позволяет невидящим людям услышать голос человека, который нарисует для них картинку происходящего на арене. Сейчас таким оборудованием оснащены все филиалы Росгосцирка.

Программа «Цирк на ощупь», пожалуй, самая яркая из инклюзивных программ, потому что потрогать рельефное изображение картины «Московский дворик», согласитесь, совсем не то, что погладить участвующего в цирковом шоу питона. Гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков считает, что для компании такой проект — не только специальная миссия, но и личная ответственность: каждый человек должен ощутить магию цирка, даже если у него нет возможности увидеть шоу.

Магия складывается из самых разных вещей, поэтому в итоге проект Росгосцирка расширился и превратился в нечто совершенно неожиданное. В Пермском цирке, который открыл третий этап программы «Цирк на ощупь», незрячих зрителей погружают в цирковой мир, открывая перед ними цеховые тайны.

Как рассказал «Культуре» директор Пермского цирка Сергей Блохин, программу пришлось расширять на ходу.

— Мы начали делать это здесь, в Перми, но столкнулись с тем, что человек, который никогда не видел предмет, не может его себе представить. Даже если он приобрел незрячесть со временем, он не может себе представить то, что он никогда не видел. И первоочередной необходимостью стало познакомить незрячих людей, которые приходят «смотреть» представление с тифлокомментированием, с цирком. Они должны были потрогать реквизит, понять масштаб номера. Даже если это клоунская реприза – надо понять, какой в ней реквизит. В итоге мы пришли к программе, которая продолжается полтора часа – с прикосновением к всему тому, о чем будет рассказывать тифлокомментатор.

— То есть посещение цирка для незрячих состоит из двух частей?

— Да, тифлокомментатор сначала приходит на представление, подготавливает текст, который пойдет на шоу, и говорит, что нужно показать «особенным» зрителям. Потом они приходят в цирк на экскурсию, обычно группой около 30 человек, и мы стараемся дать им возможность почувствовать цирк на ощупь.

— Что запомнилось из этих тактильных экскурсий?

— Когда они потрогали «Колесо смелости», на лицах было видно удивление, потому что им рассказывали: колесо смелости – это железная конструкция с двумя кольцами высотой двенадцать с половиной метров, на которой артисты выполняют немыслимые трюки без страховки, потому что она постоянно вращается. Они все это знали, но не представляли себе масштаб этого колеса. Зайдя внутрь, они были сильно впечатлены, мне это запомнилось.

С животными все проще — собачка или кошечка, птичка или змея — всем примерно понятно, как это будет на ощупь, но такой крупный реквизит, как «Колесо смелости», или какой-то специфический реквизит для животных вызывает у них яркие эмоции.

Или лонжа — мы однажды предложили слабовидящему надеть пояс, приподняли и дали понять, что такое лонжа и какую функцию она выполняет. Тут тоже было удивление.

За три года существования программы в цирках прошло более 150 представлений, которые посетили десятки тысяч зрителей с нарушением зрения. В 2025 году Росгосцирк планирует разрабатывать новые форматы, чтобы еще больше приблизить цирк к зрителям. В том числе и таким, которые узнают его на ощупь.

Фотографии: основная фотография предоставлена пресс-службой Росгосцирка; на анонсе фотография из Телеграм-канала Ольги Любимовой.