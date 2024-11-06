Ольга Любимова: «Хотим открыть полторы тысячи детских культурных центров на базе организаций культуры»

Татьяна ФИЛИППОВА

Первая в Ставрополе школа креативных индустрий открылась в сентябре нынешнего года на базе Ставропольского краевого колледжа искусств — одного из старейших учебных заведений Северного Кавказа. ШКИ объединяет пять студий, в которых школьники будут получать навыки практической работы по таким направлениям, как современная электронная музыка, звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, анимация и цифровые технологии VR и AR. Ольга Любимова посетила ШКИ в рамках деловой поездки по Ставрополью. Она напомнила, что в стране уже работают 83 таких школы, и ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Культуры».

— Ольга Борисовна, какое впечатление на вас произвела ставропольская Школа креативных индустрий?

— Я рада здесь побывать, приятно видеть современные, оборудованные по последнему слову техники пространства, которые открываются на базе состоявшихся, известных творческих учебных заведений.

Когда мы открывали первые школы креативных индустрий, некоторые директоры относились к этому с недоверием: стоит ли в колледж, где учатся дети, приводить еще детей, чтобы дать им дополнительное образование? Во-первых, это дополнительная нагрузка, во-вторых, направление, которое связано с суперсовременной техникой и аппаратурой. Для руководства любого колледжа или института это вызов — собрать такую команду, которая на высшем уровне сможет преподавать звукорежиссуру, анимацию, дизайн. В том числе и пятиклассникам. Вы видели, даже маленькие диджеи сидят на третьем этаже.

Конечно, это вызов и ответственность, но это и дополнительные возможности. Часто педагогами становятся выпускники того же колледжа, на базе которого открылась школа креативных индустрий. Они доучились, остались в родных стенах и с удовольствием передают полученные знания. Они такие же молодые, такие же веселые, как их ученики, порой кажется, что они ровесники, и это прекрасно. Для таких преподавателей это и прекрасная возможность самореализации, и возможность поделиться своим опытом.

В 2025 году школ креативных индустрий по всей стране будет уже более 100, к 2030-му — более 240. И мы видим растущий интерес к этому направлению во всех регионах нашей страны.

Дети получили возможность заниматься творчеством, записывать свои музыкальные произведения, снимать кино и мультфильмы. И даже если эти ребята в дальнейшем не станут дизайнерами, музыкантами или аниматорами, они выйдут отсюда с бесценными знаниями, смогут ярко представить свой проект, сделать классную презентацию, качественные фотографиии, видеоролики и анимацию.

— Как вы оцениваете перспективы Пушкинской карты?

— Пушкинская карта тоже стала серьезным вызовом для Министерства культуры и для всех моих коллег — региональных министров культуры, потому что буквально за три месяца нам надо было научиться тому, чего мы никогда не делали. Как вы знаете, Пушкинская карта — сложный процесс, который мы реализуем вместе с банковской сферой.

Кроме того, каждое учреждение культуры должно было отстоять право участвовать в программе. Сейчас к Пушкинской карте подключены порядка 12 тысяч организаций культуры. Представьте, какой это масштаб! И каждому учреждению нужно было сначала пройти через региональных экспертов, доказать, что у них есть качественный, яркий проект, постановка, выставка, достойные высокого звания участника Пушкинской карты. Многие муниципалитеты получили уникальную возможность, о которой годами мечтали учителя литературы и истории, — привести детей в театр, не собирая с родителей деньги на билеты.

Вы знаете, молодые люди быстро ко всему привыкают, для многих это уже обыденность, но мы гордимся теми изменениями, которые произошли благодаря Пушкинской карте. Артисты региональных театров говорят: «Мы выходим на авансцену, смотрим в зал — а там молодые ребята. А раньше к нам ходили в основном люди старшего возраста».

— Нацпроект «Культура» в этом году завершается. Что из сделанного в его рамках вы могли бы отметить?

— Одна из самых ярких строчек нацпроекта «Культура» — это дома культуры, которые годами не получали поддержки. С 2019 года по всей стране отремонтировано и построено 1800 домов культуры. До конца года будет модернизировано еще 200 ДК. Если говорить о посетителях – вы знаете, что такое дом культуры или библиотека в муниципалитете? Туда приходят как малыши — родители приводят трехлетних детей за ручку на первый кружок, на первые елки — так и люди старшего поколения, для которых это место, где можно поговорить со своими ровесниками, обсудить книгу. Сейчас мы отмечаем юбилей Александра Сергеевича Пушкина, и дома культуры соревнуются между собой по количеству мероприятий. Приходят артисты из местных театров, читают стихи, люди собираются, вспоминают любимые произведения, пьют чай, наслаждаются выступлениями.

Не менее важные для нас пространства – модельные библиотеки, которых к концу 2024 года будет около 1300. Когда начинался нацпроект «Культура», все думали, как должна выглядеть современная библиотека. Зачем книжки на полках, когда все есть в телефоне? Вместе с профессиональным сообществом мы приняли решение о создании модельных библиотек, которые немного напоминают интернет-кафе. Убрали неудобные, академичные читальные залы, разложили пуфики, расставили кресла и торшеры, поставили удобные круглые столы, чтобы ребята могли поиграть в настольные игры, которые сейчас очень популярны. Поставили кофемашины, чтобы люди могли за чтением книги выпить кофе. Книжка не обязательно должна быть художественной — можно готовиться к докладу или к работе в спокойной обстановке, с надежным интернетом.

Для нас очень ценно и дорого, что меняется состав людей, которые работают в этих учреждениях. Годами казалось, что в библиотеках и домах культуры могут работать только подвижники старшего возраста, которые прикипели сердцем к этому месту. Сейчас здесь трудятся и молодые ребята.

— Появятся ли у министерства культуры с нацпроектом «Семья» новые направления работы?

— У нас впереди много работы с краеведческими музеями. Очень хочется, чтобы это были большие культурные центры, современные, с прекрасным мультимедийным оборудованием. Конечно, установить в музее современную аппаратуру недостаточно, дальше будут нужны новые экскурсии, новые экспозиции, новые подходы к работе с людьми. Нам важно привлечь молодых людей, для которых поход в музей и с Пушкинской картой, и без нее должен стать не обязаловкой, как говорили в школе, а хорошей привычкой.

В моем детстве был только один уникальный Клуб юного искусствоведа в Пушкинском музее, и я знаю, каких усилий стоило туда попасть. Мы изучали историю мировых художественных культур, мы дружили, мы знали своих преподавателей. А сейчас нам хочется, чтобы эта практика была не только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Татарстане, но и в муниципалитетах, чтобы в такие центры могли приходить совсем маленькие дети и подростки из разных уголков страны. Не все умеют социализироваться, а такого рода институция позволяет ребятам найти друзей и единомышленников. Уже сегодня при поддержке федеральных музеев открыто 36 детских центров в новых регионах, и нам это очень важно. Начиная со следующего года в рамках нацпроекта «Семья» к 2030 году мы планируем открыть полторы тысячи детских культурно-просветительских центров на базе наших федеральных музеев, а также региональных, муниципальных музеев, домов культуры, библиотек.

Фотографии: официальный ТГ-канал Ольги Любимовой.

