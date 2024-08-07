Объявлена программа III Международного детского культурного форума

Татьяна ФИЛИППОВА

III Международный детский культурный форум пройдет с 22 по 24 августа в обновленном Дворце пионеров на Ленинских горах. Его программу кураторы представили на пресс-конференции в ТАСС.

«В этом году к нам приедет более двух тысяч талантливых ребят в возрасте от 12 до 17 лет, из всех 89 регионов, некоторые из них будут нашими гостями из-за рубежа, — рассказала на пресс-конференции министр культуры РФ Ольга Любимова. — Мы ждем наших маленьких друзей из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Планируют участие ребята из Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии, Туркменистана, Узбекистана, Иордании и Ливии. За три дня мы постараемся все успеть, но на самом деле это 60 мероприятий. Это и мастер-классы, и диалоги с выдающимися деятелями культуры, и лекции, и семинары».

По словам Ольги Любимовой, участников форума ждет насыщенная культурная программа — московские музейные пространства и обзорные экскурсии. «Хочется, чтобы ребята и отдохнули как следует, и нашли новых друзей, и чтобы в этом были элементы просвещения и дополнительного образования», — заметила министр.

В этом году у Детского культурного форума будет шесть творческих направлений, которые курируют признанные мастера: за цирковое искусство отвечает директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, за театральное — худрук Губернского театра Сергей Безруков. Хореографию курирует судья популярных телевизионных шоу «Танцы со звездами» Егор Дружинин, литературу и журналистику — директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак, музеи и изобразительное искусство — директор Третьяковской галереи Елена Проничева, кино и анимацию — продюсер Okkо Кирилл Гордеев, музыкальное искусство — директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

На полях форума пройдет финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства. На конкурс пришло 40 заявок из 35 регионов Российской Федерации, в финал вышли четыре из них. Им предстоит очная форма защиты (министр напомнила, что в кинематографической сфере так проходит питчинг), и лучшие получат финансовую поддержку от Министерства культуры.

Среди специальных форматов форума — хакатон «Цифровизация в культуре». Его участникам предстоит «покреативить» на тему того, как при помощи цифровых технологий учреждения культуры могут измениться в будущем.

«Кроме того, мы проведем международную сессию «Культурная дипломатия» с участием иностранных делегатов, квиз, приуроченный к Году семьи в России, и культурный поединок между кураторами и участниками форума», — рассказала Ольга Любимова.

Куратор литературного направления Дмитрий Петрович Бак, который, видимо, и пролоббировал объединение в одном направлении литературы и журналистики, лестное для журналистов, которых в последнее время все чаще объединяют с мастерами пиара, поделился размышлениями о будущем профессии:

«Мне кажется, что нужно объединить технологии и опыт. Очень технологичный мир вокруг, очень хочется найти короткий путь к успеху, но важно и делиться опытом. И еще очень важно совместить соревновательность и дружбу».

Из самого интересного в этой программе — мастер-класс по инверсивной журналистике. По словам Дмитрия Петровича, человек, попавший на форум, должен, во-первых, научиться создавать продукт, а во-вторых, обдумать свою жизненную траекторию, не только профессиональную, но и личностную.

Конечно, будут и дискуссии о состоянии русского языка, который подвергается ударам с разных сторон: тут и обсценная лексика, и вторжение иноязычных слов. Есть три разные позиции: не надо мешать языку, он сам разберется; надо его охранять либо надо ему помогать. Дмитрий Бак убежден, что нужна умеренная тактика. Еще одна тема для общего разговора: как молодому писателю добиться успеха и что такое литературный успех сегодня — количество подписчиков в блоге, число бумажных книг, проекты, встречи? Все это будет обсуждаться на форуме.

Эдгард Запашный пообещал, что Большой московский цирк на проспекте Вернадского, как ближайший сосед Дворца пионеров, откроет свои двери для участников форума, они смогут побывать на открытых репетициях, посмотреть на содержание животных и пообщаться с цирковыми артистами.

Куратор кинопрограммы Гавриил Гордеев напомнил, как важна для кино, которое делается для семейной аудитории, оценка детского жюри. «Мы хотим в рамках кинопрограммы рассказать все о том, как делается кино, — объяснил президент фестиваля «Медвежонок». — О том, как как правильно формулировать идеи кинопроизведений, сериалов, это тоже очень важно. Не менее важно для молодежи узнать об огромном количестве кинопрофессий. Сейчас очень легко зайти в кино, но нужно учиться». Самое интересное в кино — современные технологии, поэтому планируется большая сессия, посвященная искусственному интеллекту и спецэффектам.

В вечерней программе, подготовленной для участников форума, — концерт Российского государственного симфонического оркестра кинематографии при участии лауреатов Всероссийского детского музыкального фестиваля, посвященного 150-летию со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной, а также «Концерт дружбы», на котором выступят детские коллективы-спутники государственных ансамблей народного искусства и представители зарубежных стран. Торжественную церемонию закрытия форума будет сопровождать интерактивная концертная программа.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва; на анонсе фотография из официального телеграм-канала Ольги Любимовой.