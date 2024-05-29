Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: «Мы формируем единое социокультурное пространство, объединяя людей»

Татьяна ФИЛИППОВА

Елена Майер, в ведении которой находится развитие культуры огромного сибирского региона, делится опытом, как создавать яркие события и привлекать больше туристов.

— Когда я в 2019 году возглавила департамент культуры Тюменской области, моей главной целью было создание единого социокультурного пространства. На тот момент так сложилось в регионе, что центром была наша столица — город Тюмень, здесь расположились самые крупные областные учреждения, а муниципальные образования, которых в Тюменской области 26, были в гораздо меньшей степени охвачены единой стратегией, поэтому было важно подтянуть их культурный уровень. И национальный проект «Культура» нам в этом очень помог. Благодаря ему мы развиваем муниципальные модельные библиотеки, культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, музеи, открываем кинозалы.





Так, следуя этой стратегии, мы двигались шаг за шагом, пока не почувствовали, что наши проекты настолько сильны, что нам пора выходить за пределы собственного региона и осуществлять их вместе с федеральными партнерами.





Пять лет при департаменте культуры работает совет по культуре муниципальных образований области, мы его проводим четыре раза в год. Как минимум один из них выездной, мы организуем его в муниципальном образовании, которое может представить результаты своего труда. Мы уже съездили в Тобольск, в Ишим и в Ялуторовск — это наши основные туристические города. Одно из главных достижений — то, что культура становится значимой частью жизни жителей региона.





В Сибири никогда не было крепостного права, сюда приезжали люди, которые хотели чувствовать себя свободными. Здесь живут 140 национальностей, и все мы очень дружны. Отсюда и праздники — те же самые Сабантуи, например, или есть у нас такой необычный фестиваль, как «Сибирский баурсак», он проходит в Тобольском районе, этим летом состоится уже в четвертый раз. Мало того что организаторы представляют национальное блюдо — баурсак, так они еще поставили перед собой амбициозную цель и достигли ее — приготовили самый большой баурсак, который вошел в Книгу рекордов России!





Еще одно событие, о котором хочется рассказать, — Масленица в городе Ялуторовске, который называют блинной столицей России. Почему? Его жители испекли самый большой блин, который когда-либо выпекался. Шли они к этому несколько лет. Гигантский блин никак не удавалось перевернуть. С каждым годом эта интрига привлекала все больше — сотни, а потом тысячи людей. Блин наматывали на огромные скалки, чтобы перевернуть, но он рвался. Его накрывали сверху огромной трехметровой сковородой, переворачивали, но, когда убирали сковороду, он опять рвался. И только в 2022 году все получилось и наконец-то испекли тот самый знаменитый трехметровый блин.





Сегодня на Ялуторовскую Масленицу съезжаются десятки тысяч туристов. Всех угощают блином, делают разные начинки, проводят мастер-классы, концертные программы, представления. Проходят батлы между командами, которые соревнуются и в количестве, и в качестве, и в размерах блинов, а также в начинках. Это событие теперь уже приняло федеральный масштаб.





В апреле 2024 года Ялуторовск и Тобольск стали лауреатами Первой всероссийской премии «Туристические города». Тобольск удостоен Гран-при в номинации «Город культурно-познавательного туризма», а Ялуторовск занял второе место в категории «Город событийного туризма». И не только благодаря Ялуторовской Масленице. Ялуторовск — город декабристов, здесь на поселении жили девять участников восстания. В городе сохранились дома декабристов Муравьева-Апостола и Якушкина, они вошли в Историко-мемориальный музей и составляют часть Ялуторовского музейного комплекса.

Рядом стоит домик жен декабристов, теперь это тоже камерный музей, который показывает, как здесь жили жены декабристов, которые по зову сердца отправлялись в такой далекий и плохо обжитый край. Музей привлекает огромное количество туристов.





Третья туристическая достопримечательность — Ялуторовский острог, к сожалению, не сохранившийся в первозданном виде, но его восстановили по оставшимся чертежам. Туристов он привлекает ремесленными мастерскими и фестивалями, которые проходят каждую неделю: гуляния «Красная горка», этно-праздник «Зеленые святки», фестиваль-ярмарка «Квасной пир», народные праздники «Августовские Спасы» и «Капуста-барыня».





Самый посещаемый туристами город — Тобольск, жемчужина Сибири. Здесь находится единственный белокаменный кремль за Уралом, который, кстати, никогда не выполнял свою прямую миссию, защитную, и сохранен именно таким, каким был построен в XVIII веке по чертежам картографа и архитектора Семена Ремезова. В нем одиннадцать объектов музейного показа, в том числе дворец наместника с огромным количеством залов, рассказывающих об освоении Сибири и о знаменитых людях, которых дали Сибирь и Тобольская губерния нашему государству и миру. Среди них Дмитрий Иванович Менделеев (в этом году празднуется 190-летие со дня его рождения) и Петр Павлович Ершов (родился в Ишиме, но длительное время проживал и работал в Тобольске, поэтому Ишим и Тобольск конкурируют за звание города Ершова).

Есть здесь и музей, рассказывающий о распространении православия в Сибири, начавшемся именно в Тобольске. Филофей Лещинский был первым просветителем, который приобщал к православию малочисленные народы Севера. Тобольская губерния когда-то была самой большой в Российской империи, охватывала земли от Северного Ледовитого океана до самой крайней восточной точки. Можете себе представить, какая была огромная протяженность!





Еще один интересный музей на территории Тобольского кремля — каторжная тюрьма, в которой сидели Федор Достоевский, Николай Чернышевский, Владимир Короленко; она сохранена со всеми приметами времени, старого и нового, потому что в советскую эпоху, до 1985 года, здесь тоже была тюрьма. «Тюремный замок» пользуется огромной популярностью у туристов. Для тех, кто хочет испытать острые ощущения, на его территории есть небольшая гостиница, и желающие могут переночевать в тюремных камерах.





Но самым привлекательным объектом музейного показа в Тобольске является Музей семьи императора Николая II, расположенный в доме, где семья императора пребывала до того, как ее отправили в Екатеринбург. Это дом генерал-губернатора, в нем сделан ремонт, но все комнаты выглядят именно так, как в те времена, когда в них жила царская семья: столовая, комната цесаревича Алексея, молельня...

Мы делали этот проект совместно с Елизаветинско-Сергиевским просветительским обществом, под личным кураторством его руководителя Анны Витальевны Громовой. Открыли музей в 2018 году, к столетию пребывания в доме семьи Романовых, и он вызвал приток в Тобольск людей, интересующихся этой темой. В рамках программы «Императорские маршруты» создан железнодорожный маршрут между Тюменью и Тобольском — два брендированных вагона, которые присоединяются к общему составу. Поезд идет 3 часа 44 минуты, за это время можно погрузиться в историю города Тобольска и посмотреть фильм о семье Романовых. Привлекают путешественников и наши монастыри — Абалакский Свято-Знаменский мужской и Иоанно-Введенский женский, оба расположены под Тобольском.





Еще одна ветвь направления туризма — торговые ряды. Как мы знаем, Великий шелковый путь проходил через Тобольск, город стоял прямо на тракте, на территории кремля шла оживленная торговля. Если кто-то хочет представить, как это было, можно посмотреть фильм «Тобол», снятый в 2017–2018 годах, для него был специально построен тематический парк «Тобол», где сейчас проходят интерактивы и культурные мероприятия.





Торговля способствовала тому, что в Тобольске оседало большое количество купцов, торговых людей. Так что Тобольская губерния, а соответственно, и Тюмень — это регион купечества. Но было здесь и свое производство: под Тобольском, в деревне Верхние Аремзяны, работал стекольный завод, которым управляла мама Дмитрия Ивановича Менделеева. Этот небольшой заводик на берегу Иртыша поставлял посуду по всей России и даже выходил на мировой рынок. Сегодня в Гостином дворе работает музей, рассказывающий, как это происходило, и более широко — о тех торговых путях, которые проходили через Тобольск.

Я хочу рассказать и о нашем фестивальном движении. Живописные виды Тобольска подсказали идею создания фестиваля «Лето в Тобольском кремле», в этом году он пройдет в пятнадцатый раз. Когда-то на фестивале выступали и Дмитрий Хворостовский, и оперные певцы из Мариинского и Большого театров. В прошлом году мы добавили к академической музыке современные направления, и в результате этот фестиваль получил Гран-при на конкурсе Russian Event Awards как культурно-туристическое событие. Посещение музеев в период проведения фестиваля выросло в шесть раз.





Фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» тоже привлекает в регион огромное количество зрителей. В Абалаке есть туристический комплекс, который расположен на изгибе реки Иртыш, и, хотя село отделяют от Тобольска 23 километра, отсюда можно видеть Тобольский кремль. В Абалак съезжаются реконструкторы со всей России, разбивают палаточный лагерь и проводят сражения, битвы в исторических костюмах.





Благодаря таким фестивалям в 2023 году туристический поток в области достиг 3,2 миллиона посетителей, на 10 процентов больше, чем в 2022 году. И совокупный оборот отрасли составил 34 миллиарда рублей. Если раньше среднее пребывание туриста в регионе составляло один-два дня, сегодня эта продолжительность увеличилась вдвое.





Чтобы как можно больше людей смогли стать зрителями главных культурных событий, мы создали в 2020 году систему виртуальных концертных залов (ВКЗ). В каждом муниципалитете есть минимум один такой зал, а всего их 34, мы открываем их по федеральной программе и по нашей региональной. Сейчас практически все концерты из Тюменской филармонии транслируются в виртуальные залы, и жители отдаленных районов могут увидеть их в режиме реального времени на большом экране. В прошлом году мы проводили большой фестиваль-конкурс «Гармония», посвященный народному искусству. Конкурсные испытания и концерты именитых гармонистов прошли во всех муниципалитетах, а лучшие исполнители выступили на гала-концерте в Тюмени. Так вот, все концерты фестиваля транслировались в ВКЗ. Просмотры были стотысячные! Так мы формируем единое социокультурное пространство, объединяя людей, выравнивая культурный уровень в муниципальных образованиях.





Фотографии предоставлены департаментом культуры Тюменской области.