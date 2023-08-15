«Диалог на равных» на Детском культурном форуме

Татьяна ФИЛИППОВА

Ярким событием Детского культурного форума стал «Диалог на равных» с министром культуры Ольгой Любимовой. Дети задавали вопросы из зала, министр отвечала. Желающих принять участие в диалоге было много, а время ограничено 40 минутами, но удалось обсудить широкий круг тем, вполне интересных и взрослым.

Первый вопрос, заданный модератором диалога, касался современного искусства: как понять, что останется и станет классикой, а что уйдет?

— Мне кажется, это зависит от всех нас, от зрителей, — ответила министр. — Мы все знаем, что многие великие художники и писатели не воспринимались своими ровесниками как гении. Мне кажется, важно бережно и с особой заботой относиться к людям, которые занимаются творчеством, стараться не оскорблять их своими резкими высказываниями. Потому что есть тонкая грань между конструктивной критикой и оскорблениями. Мы знаем, что любой автор к своей картине, своему анимационному фильму относится как к безумно важному и родному, и, если пишешь комментарий, очень остроумный, классно сформулированный, все-таки нужно держать в голове, что человека, про которого ты пишешь, это может ранить. И не исключено, что про твой комментарий все завтра забудут, а этого человека будут помнить долгие годы.

Следующий вопрос был задан уже не со сцены, а из зала.

— Здравствуйте, Ольга Борисовна, — обратился к министру молодой человек из Симферополя. — Я музыкант. Как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект может оставить без работы творческих людей?

Министр ответила, что она в это не верит и вспомнила фильм «Москва слезам не верит», в котором один из героев уверял всех, что телевидение скоро вытеснит из нашей жизни кино и все остальные зрелища.

— Конкурсы, которые мы проводим в министерстве культуры вместе с Союзом композиторов, и конкурс имени Сергея Васильевича Рахманинова, 150-летие которого мы сейчас отмечаем, доказывают, что во всем мире ребята, ваши ровесники, продолжают писать, вдохновляясь творчеством замечательных композиторов, и я верю, что это будет продолжаться. Я знаю, что так будет.

Дальше микрофон перешел в руки Киры из Республики Марий Эл. Девушка попросила Ольгу Любимову назвать документальные фильмы, которые должен посмотреть каждый, но когда министр уточнила, интересует ли ее только документальное кино, решила расширить вопрос:

— Вообще любые. Которые вам нравятся.

В категории документального кино Ольга Борисовна назвала фильм Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР».

— Он снимал эту картину все жизнь, брал ребят, которые были еще малышами в тот момент, когда страна менялась, и наблюдал за тем, как они взрослели, как менялись их судьбы. Это очень большой труд и художественное высказывание классика документалистики. Но есть еще и потрясающие картины советского кинематографа, анимационные фильмы Федора Хитрука, картины Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Владимира Меньшова. Я уверена, что вы следите и за молодыми режиссерами, которые немного старше вас, но со временем и они могут стать классиками.

Несколько человек решились задать министру вопросы личного характера. Девушка из Чеченской Республики попросила Ольгу Любимову вспомнить, чем она увлекалась в детстве и как это помогло ей стать успешной.

— В мое детство, в 1990-х, у нас не было таких возможностей, которые есть у вас и у ваших ровесников. Мы как раз обсуждали с коллегами, что бы мы делали на таком форуме, как этот. Но я всегда занималась спортом, с детства, большим теннисом, я играю до сих пор, это отдушина. А что касается творчества — у нас в школе было очень здорово, мы делали большие праздники, театральные постановки, и потом, наверное, я просто не смогла остановиться.

Нескладных, неправильных или бестактных вопросов в «Диалоге на равных» не было: все участники хорошо подготовились и действовали как опытный интервьюер. Ростислав из Саратова спросил министра:

— Если бы вам еще подростком сказали, что вы станете министром культуры, как бы вы отреагировали? И могли бы вы представить себе такой профессиональный путь для себя?

— Нет, конечно, не могла я себе такой путь представить. Услышав такое, я подумала бы, что меня разыгрывают. И еще, помня себя девочкой, я думаю, что испугалась бы, узнав, что впереди у меня такая тяжелая работа и такая ответственная, и я буду так мало бывать дома, — ответила Ольга Любимова.

Владислав из Калужской области поделился проблемой, с которой часто встречаются молодые люди, выбравшие творческий путь. Как отстоять свою точку зрения в диалоге с родителями, которые не одобряют выбор ребенка?

— Это вопрос очень хороший, — сказала министр, — потому что мои родители, например, хмурились, когда речь заходила о том, что я могу стать актрисой. Но вы знаете, я совершенно убеждена, и биографии многих творческих деятелей доказывают, что, если ты не можешь жить без искусства, ты все равно к нему придешь. Ребята, которые ради родителей стали юристами и экономистами, перепоступают в творческий вуз и все равно занимаются любимым делом. Мне кажется, главное сохранять диалог с мамой и папой. Если человек будет идти до конца, то в конце концов и родители поддержат его в намерении идти в творческий вуз.

Мария из Новгородской области задала вопрос на актуальную для министерства культуры тему — про современные библиотеки. Для чего они нужны, когда есть интернет, и какие функции должны выполнять? Ольга Борисовна отвечала долго и обстоятельно.

— Большое тебе спасибо за вопрос. Мы тоже думали, какой должна быть современная библиотека, когда обсуждали Национальный проект «Культура». Вот стоит здание библиотеки, все его знают. Там есть читальный зал, книжки, цветочки на подоконнике и потрясающие сотрудники, которые горят желанием собрать и увлечь молодежь или людей старшего возраста. Мы советовались с профессионалами, которые работают в крупнейших библиотеках, детских, взрослых, научных, библиотеке иностранной литературы. Мы долго обсуждали, как она должна выглядеть, современная библиотека, чтобы в нее хотелось приходить и было чем заняться. Конечно, в первую очередь она должна быть удобная, там должно быть много новых книг. Это значит, мы должны их часто менять. Сейчас более полумиллиона книг в год отправляется в российские библиотеки. Вот это все в сочетании с хорошей инфраструктурой, когда отремонтированный зал становится уютным, модным, комфортным. В библиотеке появляются кружки, секции, где-то приглашают бабушек, которые раз в неделю могут посидеть за чаем, пообсуждать книжки. Где-то приходят родители с трех- четырехлетними детьми, которых ребята из педучилищ учат читать. Где-то собирают подростков, которых буллят в школе. И тогда библиотека начинает играть новыми красками, сохраняя свое предназначение — чтобы в нужный момент вы могли туда забежать, взять книжку из школьной программы и поехать к бабушке в деревню отдыхать.

Фотографии: телеграм-канал Ольги Любимовой, официальный сайт Минкульутры (на анонсе).