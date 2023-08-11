Международный детский культурный форум стартовал в Новой Третьяковке

Татьяна ФИЛИППОВА

Форум проходит в столице России во второй раз и собрал более двух тысяч участников и гостей из всех российских регионов. На него приехали и делегации из тринадцати зарубежных стран.

— Камера, мотор, начали!

Детский международный форум торжественно открылся на главной сцене в парке Музеон — возле сцены, в партере собрались гости и участники, по логотипам на футболках можно определить, кто откуда приехал. Площадкой форума в этом году стало здание Новой Третьяковки на Крымском валу — во всех залах, на всех этажах и даже во внутреннем дворе в течение трех дней будут идти лекции, мастер-классы, арт-школы, квесты и панельные дискуссии. Форум называется детским, но его участникам от 12 до 17 лет, многие из них уже определились в выборе своего жизненного пути, и, знакомясь, говорят о себе: «Я музыкант» или «Я художник».

— Я вас поздравляю, дорогие друзья, — обратилась к собравшимся на площадке перед сценой министр культуры Ольга Любимова. — Казалось бы, первый форум был совсем недавно. За этот год мы не раз обсуждали и то, как он прошел, и каким должен быть детский форум. Мы учимся у вас, вы — у нас, поэтому сегодня мы снова вместе. И те, кто уже многого добился в искусстве, кто преподает, и те, кто учится в школах искусств и творческих вузах и мечтает стать музыкантом, артистом, художником, продюсером. Сегодня здесь делегаты из 89 регионов нашей страны и 13 стран мира, у нас впереди три невероятно интересных дня, и очень хочется, чтобы, познакомившись здесь, на этом прекрасном форуме, вы вместе создавали выставки, спектакли, фильмы, и пригласили нас стать зрителями. Давайте вместе, радостно и осмысленно проведем ближайшие три дня, — призвала молодежь министр.

Программа форума построена так, что преподаватели и слушатели действительно все время рядом.

Светлана Кондратьева, заместитель генерального директора «Росконцерта», сейчас среди зрителей, но скоро будет рассказывать юным талантам о работе продюсера, от которого сегодня зависит успешность любого проекта в сфере культуры, от организации выставки до съемок кинофильма. «Главное для продюсера — выстроить проект таким образом, чтобы он был интересен тем, для кого вы его создаете», — сказала она «Культуре». В рамках секции продюсирования, которую курирует Светлана Кондратьева, перед зрителями выступят представители различных компаний, которые расскажут о тех успешных проектах, которые они реализовывали в своей жизни.

За три дня участникам форума предстоит максимум интересных встреч: первый день практически одновременно в большом зале Новой Третьяковки выступала Надежда Бабкина, двумя этажами ниже — Юрий Башмет рассказывал юным музыкантам, как подготовить себя к выступлению, а во внутреннем дворике, на открытой сцене Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы, литературный критик и журналист, беседовал с собравшимися о русской классике.

Программа форума насыщенная и плотная, кроме лекций и дискуссий, в Новой Третьяковке развернуты выставки разных музеев. От русской литературы и Пушкина —журналиста можно, сделав десяток шагов, перейти к Рахманинову и русской классической музыке.

Директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов представляет выставку, подготовленную к 150-летию Рахманинова, которая уже объехала полмира. В интервью «Культуре» он рассказал, что принимает участие в Детском форуме второй раз:

— В этом году мероприятие, конечно, мощнее, и место лучше, в центре Москвы. Есть ощущение праздника, все счастливы, и дети и взрослые, много известных людей, я уверен, что это настоящее событие на уровне страны. Поздравляю организаторов!

Своей выставкой к 150-летию Сергея Васильевича Рахманинова мы очень гордимся, потому что весь его фонд хранится в Музее музыки, это свыше трех тысяч единиц хранения. Выставка, которая сейчас перед вами, переведена на 15 языков и уже посетила свыше 40 зарубежных стран и свыше 60 регионов России.

Это полнокровная выставка, здесь можно узнать, кто такой Рахманинов, почему им восхищается весь мир, почему много поколений музыкантов исполняют его музыку. Мы говорим о его жизни и в России и за ее пределами, о его триумфах по всему миру, рассказываем, с кем он дружил.

Для нас это беспрецедентный проект, мы таких масштабных проектов раньше не делали, но нам понравилось. В следующем году мы готовимся отмечать юбилей Глинки, круглая дата у Альфреда Шнитке, и мы, уже наученные опытом выставки Рахманинова, будем представлять сокровища музея так же широко и в доступном для молодежи виде. Отличие наших выставок от всех других – их можно не только посмотреть, но и послушать. Видите кьюар-код? Он позволяет прослушать фондовые записи. Такое вы мало где найдете.

— Я вижу, что у вас, как и у многих спикеров, нет скидки на детский возраст, вы с детьми говорите на равных. Вот сейчас Дмитрий Бак читает лекцию про русских классиков, примерно такую же, как нам в свое время читали в университете.

— А я завтра читаю лекцию об истории российских гимнов с допетровских времен до наших дней. Буду рассказывать детям о главном государственном гимне страны. Надеюсь, всем понравится.

Фотографии: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой.