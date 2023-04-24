Чтобы помнили: акция «Культура памяти» в Москве

Татьяна ФИЛИППОВА

Сегодня в главных московских некрополях прошла акция «Культура памяти», инициатором которой стала министр культуры Ольга Любимова. Сотрудники федеральных музеев, театров и Минкультуры РФ посетили захоронения деятелей культуры, возложили цветы, где необходимо — провели уборку памятников и участков.

Самая большая делегация мастеров культуры, музейщиков и журналистов прибыла на Новодевичье кладбище, где покоятся люди, без преувеличения, легендарные. Кто-то привез с собой все необходимое для уборки: весной всегда нужно вымыть памятники, убрать истлевшие листья, а кое-где и выполоть успевшие пробиться к солнцу сорняки.

Сотрудники Музея архитектуры приступили к работе одними из первых. Наталья Шашкова, директор музея, сказала журналистам и телерепортерам, что акция замечательная, не присоединиться к ней было невозможно, и коллектив музея откликнулся на инициативу министра культуры с энтузиазмом.

— Мы, естественно, начали день с приведения в порядок захоронения Алексея Викторовича Щусева, великого архитектора, имя которого носит наш музей. Сейчас наши коллеги работают также на Ваганьковском кладбище, они начали с приведения в порядок могилы Павла Викторовича — это брат основателя нашего музея, инженер, который занимался проектированием мостов. Поскольку в 2021 году умер внук Алексея Викторовича и после его смерти прямых наследников не осталось, забота о сохранении надгробий ложится на плечи музея. Для нас это большая честь, — рассказала она.

Сотрудники музея имени Щусева решили расширить взятую на себя обязанность — при подготовке акции «Культура памяти» они прошли по дорожкам кладбищ, выявили захоронения, которые выглядят неухоженными, и запланировали уборку еще шести участков на Новодевичьем кладбище и пяти — на Ваганьковском.

Пройдя через ворота на Новодевичье кладбище, попадаешь в его новую часть, присоединенную в 1950-х годах. Здесь много захоронений людей, составивших славу российской и советской культуры. Памятник балерине Екатерине Максимовой — круглый камень с маленькими бронзовыми балетками — находится рядом с памятником ее учителю, Галине Улановой. Галина Сергеевна завершила свою балетную карьеру в 1960 году и последние десятилетия своей жизни посвятила преподавательской деятельности, вырастив множество артистов балета. Авторы белоснежного мраморного памятника, скульпторы Федор Фивейский и Александр Тихонов, запечатлели великую балерину в роли Одетты: Фивейский в 1950-е годы работал в Большом театре и имел возможность видеть Уланову в зените ее творческого пути.

Памятники балеринам приводить в порядок не было необходимости, поэтому делегация Большого театра ограничилась возложением цветов. Директор Большого Владимир Урин не только поддержал акцию «Культура памяти», но и предложил сделать ее постоянной.

— Это очень важно для всех нас, потому что люди, не помнящие своего родства, не могут быть нацией. Деятели культуры — это те, кто, по сути, является скрепами общества, это имена, которые знает вся страна, и мне кажется, что забота об их могилах — это уважение к своей истории, к своему прошлому. Мне кажется, что эта прекрасная акция должна стать нашей повседневной жизнью, и тогда все у нас будет хорошо, — сказал Владимир Урин.

Замминистра культуры Надежда Преподобная возложила цветы к памятнику советского министра культуры Екатерины Фурцевой и подтвердила, что «Культура памяти» не останется разовым мероприятием.

— С первыми теплыми днями мы приводим в порядок могилы деятелей культуры, в акции принимает участие большое количество молодежи, волонтеров, за моей спиной вы можете видеть тех деятелей культуры и искусства, которые сейчас в строю. Безусловно, эта акция будет регулярной, — заверила она.

На старой территории Новодевичьего кладбища образовался небольшой некрополь, связанный с Московским Художественным театром. Здесь покоятся Антон Павлович Чехов, любимый автор МХТ, основатели театра Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко, актер Художественного театра Василий Иванович Качалов и художественный руководитель уже нового, советского МХАТа — Олег Николаевич Ефремов. Неподалеку находится могила еще одного человека, который вошел в историю театра, — Михаила Афанасьевича Булгакова.

Отвечая на вопрос о своем отношении к акции «Культура памяти», нынешний худрук Художественного театра Константин Хабенский сказал, что для него это продолжение дела, которым театр занимается уже не первый год.

— Когда Олег Павлович Табаков руководил театром, акцией памяти занимался Авангард Николаевич Леонтьев. Он следил за восстановлением, поддержанием в надлежащем виде всех мхатовских могил, и режиссеров, и актеров, которых, может быть, уже и не помнит никто, но Художественный театр — помнит, — уточнил он.

Авангард Леонтьев в свою очередь поделился с собравшимися хорошей новостью: как только начнется сезон полевых работ, департамент культурного наследия Москвы начнет долгожданную работу по реставрации памятника Константину Сергеевичу Станиславскому. Реставрация коснется и соседних памятников, которым вернут исторический облик.