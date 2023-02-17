Директор Института наследия Владимир Аристархов: «Культурный суверенитет означает наш самостоятельный выбор, что считать лучшим»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Президент РФ Владимир Путин 25 января подписал указ, который внес изменения в Основы государственной культурной политики. Директор Института наследия Владимир Аристархов рассказал «Культуре», что нового появилось в главном культурном документе России.

В 2019 году Минкультуры России дало поручение Институту наследия разработать новую редакцию Основ государственной культурной политики. Поэтому все поправки соответствуют и обновленной Конституции, и новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ, и Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые были приняты в ноябре прошлого года. Учли разработчики и десятки предложений деятелей культуры, экспертов, представителей творческих союзов и различных ведомств.

— Владимир Владимирович, 25 января Владимир Путин внес изменения в Основы государственной культурной политики. Я слышала два народных названия этого документа — указ о суверенитете и указ о госзаказе. Какое из них верное?

— Первый вариант — указ о культурном суверенитете. Я напомню определение из текста: «культурный суверенитет — это совокупность социально-культурных факторов, позволяющих народу и государству формировать свою идентичность, избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешнего влияния, быть защищенными от деструктивного идеологического и информационного воздействия, сохранять историческую память, придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Что означают эти слова? То, что мы заявляем свое право самостоятельно, без всяких советов извне принимать любые меры, необходимые для сохранения нашего образа жизни, наших идеалов, нашей морали. И если кто-то надеется, действуя из-за рубежа, «переформатировать» наше сознание, заставить нас перестать быть россиянами, превратить в «человеческую массу» под контролем транснациональных корпораций — сделать это не удастся.

Напомню, что одной из черт нашего национального характера считается умение перенимать от других культур самое лучшее. Культурный суверенитет означает наш самостоятельный выбор: что считать лучшим с точки зрения наших представлений о правильном и неправильном, а что нам навязывают в чьих-то небескорыстных целях. На Западе могут сколько угодно объявлять идеалом «черный квадрат» и моду на ЛГБТ — однако это совершенно не означает, что мы обязаны с этим соглашаться.

— Почему задача обеспечения культурного суверенитета стала так актуальна именно сейчас?

— Впервые понятие культурного суверенитета прозвучало в официальных документах в 2015 году, когда была принята очередная редакция Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Именно после К рымской весны 2014 года стало ясно, что так называемый «коллективный Запад» не только никогда не признает воссоединение Крыма с Россией, но и приложит все усилия для развала нашего государства. В современную эпоху против нас ведется не обычная и не холодная, а гибридная война, главная составляющая которой — воздействие на умы людей, формирование прозападной агентуры в обществе, манипуляция сознанием граждан. Достигается это прежде всего через сферы культуры и массовой информации. Поэтому именно в последние годы государство начало уделять такое внимание вопросам обеспечения культурного суверенитета. В сущности, это один из ключевых вопросов национальной безопасности России.

— Готовя этот документ в части госзаказа на создание произведений литературы и искусства, опирались ли вы на опыт СССР, где госзаказ был?

— Сравнивать советское прошлое и современные реалии будет некорректно. До распада СССР государство фактически было единственным работодателем в стране. Если кто-то из деятелей культуры пытался делать нечто, не соответствующее коммунистическим представлениям о прекрасном, то эти люди сразу оказывались без средств к существованию, а в иных случаях могли даже подвергнуться уголовному наказанию. Сейчас такого нет. Принцип свободы творчества, заложенный в Конституции, предполагает, что государство не осуществляет цензуру, не пытается руководить творческой общественностью. Разумеется, в тех пределах, которые установлены Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

Однако свобода творчества никоим образом не означает обязанности государства финансировать вс е подряд. Как говорится: «Почему нельзя дать вс е всем? Потому что всех много, а всего мало». Граждан, желающих творить за государственный сч е т, всегда будет больше, чем государство и общество в состоянии профинансировать. Поэтому необходим критерий отбора из всей массы претендентов на государственную поддержку. Этот критерий, как я уже сказал, — соответствие целям и задачам государственной культурной политики. Но, в отличие от СССР, если в государственной поддержке отказано — это не означает «гражданской смерти», не означает запрета на профессию. Никто не запрещает каждому продолжать заниматься тем, чем хочется , — но только за свой сч е т. Или при поддержке частных благотворителей. Но не за счет общества.

— Как будет работать механизм госзаказа? Он же коснется кино, печатной продукции, интернет-контента?

— Эти механизмы уже работают и в сфере культуры, и в сфере печатной продукции, и при создании цифровых проектов. У каждого из соответствующих ведомств есть специализированные подразделения, которые принимают заявки, формируют экспертные советы, принимают решения о распределении государственных средств. Вся эта система остается, однако Основы государственной культурной политики предоставляют государственным служащим понятный критерий для принятия таких решений. В документе подробно расписаны цели, принципы и задачи государственной культурной политики. Если представленный проект им соответствует — то он имеет право претендовать на получение государственной поддержки, и лучшие из таких проектов ее получат. Если проект не соответствует этим целям, принципам и задачам — то просить денег у государства бесполезно.

— В документе упоминаются органы публичной власти, которые будут контролировать финансируемые государством мероприятия. Как это будет выглядеть на практике?

— Органы публичной власти — это вся система органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней. У каждого такого органа власти есть структуры, отвечающие, например, за культуру, за другие отрасли, участвующие в реализации государственной культурной политики — образование, просвещение, межнациональные отношения, работа с молодежью и так далее. Так, на федеральном уровне — это Министерство культуры Российской Федерации. На уровне субъектов РФ — региональные министерства или департаменты культуры. Аналогичные подразделения есть и на муниципальном уровне. Вот задача, стоящая перед этими органами, — так построить свою работу, чтобы государственные деньги не шли на финансирование антигосударственной, антиобщественной культурной деятельности. На практике это означает, что внутренние регламенты, по которым строится работа всех органов публичной власти, должны быть доработаны, в них должны быть внесены требования, определенные Основами государственной культурной политики. То есть чтобы выделение бюджетных средств кому бы то ни было жестко увязывалось с соответствием целям и задачам, установленным Основами.

— В указе говорится о «совершенствовании информационно-поисковых систем как средства интеллектуального и культурного развития». Что это означает?

— Пользуясь Google, Яндекс ом или другими поисковыми системами, люди почему-то думают, что компьютеры делают свою работу абсолютно непредвзято и беспристрастно. Увы, нельзя так сказать о тех, кто программирует и настраивает эти поисковые системы. Всегда ведь стоит задача получения не просто информации, а достоверной информации. Но что значит «достоверная»? Хотя бы на примере того, как сейчас освещается специальная военная операция на Украине , видно, что Google и «Википедия» считают правдой совсем не то, что происходит на самом деле. Поэтому очень важно, чтобы те поисковые системы, которыми мы пользуемся в России, были независимы от наших геополитических противников. Иначе мы рискуем получать в качестве результатов поисков не достоверную информацию, а тенденциозно подобранные факты и откровенные фейки.

— Почему в обновленном документе особо упомянуты креативные индустрии?

— Мне ближе выражение «творческие индустрии», именно оно изначально было предложено нами для новой редакции Основ. Дело в том, что в современной экономике большим потенциалом обладают те виды деятельности, которые не просто представляют потребителю какой-то полезный продукт, но где полезность как бы «упакована» в стиле местных культурных традиций. Простой пример: блюдо, сделанное в традициях Гжели или Хохломы, стоит дороже, чем простое блюдо. Людям нравится, когда вещи не просто полезны, но и красивы, — а понятие о красивом здесь тесно связано с культурой.

Культура — это не только важнейший механизм передачи накопленного обществом опыта от поколения к поколению. Через творческие индустрии культура способна дать мощный импульс для экономического развития. Не случайно в прошлом году правительство утвердило Концепцию развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях на период до 2030 года. Главные положения этого документа закреплены теперь в Основах государственной культурной политики.

— В документе говорится о создании координационного органа с широкими полномочиями в деле реализации госполитики в сфере культуры. При каком ведомстве будет этот орган?

— В указе говорится о необходимости координации между ведомствами. Поэтому идеальным было бы создание такого органа непосредственно при президенте.

Надо сказать, что еще в прежней редакции Основ государственной культурной политики, принятой в 2014 году, говорилось о необходимости создания такого органа межведомственной координации. Но только через три года, в 2017 году, была создана Правительственная комиссия по государственной культурной политике. А собиралась эта комиссия за прошедшие годы… всего дважды! Причем оба раза обсуждались достаточно частные проблемы.

На мой взгляд, Правительственная комиссия изначально не была наделена полномочиями, необходимыми для межведомственной координации. Учитывая такой не очень позитивный опыт, при разработке новой редакции Основ государственной культурной политики мы попытались заложить в них тезисы о том, что межведомственный координационный орган должен будет обеспечить решение ряда конкретных задач. Таких, как мониторинг достижения целей государственной культурной политики, разработку показателей для оценки эффективности этой политики, оценку разного рода мероприятий и документов на предмет их соответствия целям и задачам государственной культурной политики, а также анализ деятельности тех организаций, российских и зарубежных, которые наносят ущерб нашим национальным интересам в сфере культуры, и так далее.

На сегодня необходимых полномочий для решения этих задач нет ни у одного ведомства. Таким образом, реализация Основ государственной культурной политики оказывается невозможной без создания реально работающего межведомственного координационного органа и наделения его достаточными полномочиями.

— Когда, как вы думаете, мы увидим закон о культуре и повлияет ли на него новая редакция Основ государственной культурной политики?

— В последние годы был принят целый ряд важнейших документов стратегического планирования. В 2021 году — Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В 2022 году — Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И, наконец, в 2023 -м — новая редакция Основ государственной культурной политики. Вместе они задают определенный вектор госполитики — курс на сбережение и приумножение российского народа, на обеспечение культурного суверенитета и сохранение традиционных ценностей. Эти смыслы неизбежно будут заложены и в закон о культуре. А вот когда он будет принят — зависит от законодательной власти. То есть от депутатов Государственной думы.