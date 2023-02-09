Новым директором Третьяковской галереи стала Елена Проничева

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Сегодня Министерство культуры России сообщило, что Зельфира Трегулова покинула пост в связи с завершением срока трудового контракта.

Возглавившая Третьяковскую галерею Елена Проничева имеет опыт руководящей работы в музейных институциях: с 2013-го по 2020-й она была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. В декабре 2020 года стала генеральным директором Политехнического музея, который находится на длительной реконструкции: его открытие запланировано на 2025 год. На официальном сайте Министерства культуры в новости по поводу назначения нового генерального директора Третьяковской галереи приводятся такие слова: «Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов».

Зельфира Трегулова руководила Третьяковкой на протяжении восьми лет: она возглавила музей в 2015 году и сразу затеяла преобразования. В недавнем интервью «Культуре» она вспоминала: «Еще в конце 2015-го — начале 2016-го мы разработали программу развития, где выдвинули главный принцип — повернуться лицом к зрителю. А заодно осуществить три трансформации: самих себя, своих пространств и публики. В итоге нам удалось и первое, и второе, и третье, но, пожалуй, первое все равно оказалось самым сложным».

Какой ценой музею дались внутренние изменения, с каким скрипом поворачивались шестеренки огромного механизма — зрители могут только гадать. И все же за восемь лет оказалось сделано немало: прошли масштабные выставки — Серова, Айвазовского, Врубеля, Куинджи, Верещагина — заставившие критиков заговорить о «выставках-блокбастерах»: как с восхищением, так и с осуждением. Очередь на Серова стала интернет-мемом, но в итоге заставила музей усовершенствовать систему продажи билетов: ввести предварительную продажу, вход по сеансам. Впоследствии пандемия закрепила этот опыт, и теперь любая очередь воспринимается уже не как повод для гордости, а, скорее, как недоработка.

Активно шло сотрудничество с зарубежными музеями. Зельфира Трегулова прославилась как организатор международных проектов еще до Третьяковки. У нее за плечами — громкие выставки, вроде экспозиции «Россия!» в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке (2005). Благодаря Трегуловой в Третьяковке проходили такие выставки, как «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» и «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Настоящим хитом должна была стать выставка «Искусство и мода. Русская нить», посвященная влиянию русской культуры на мировую моду — она была запланирована на конец 2022 года. Среди научных консультантов числился Джефри Марш, автор выставки о Дэвиде Боуи в Музее Виктории и Альберта, а музыку собирался написать внук Сергея Прокофьева Габриэль. Увы, геополитика перечеркнула амбициозные планы: их отголоском стал интересный, но более скромный проект «Дягилев. Генеральная репетиция», посвященный гениальному импресарио, привившему Европе моду на все русское.

При Трегуловой в ведение Третьяковки перешло Западное крыло ЦДХ. Предполагалось, что здание — образец советского модернизма — реконструируют по проекту звездного архитектора Рема Колхаса. Однако на данный момент ситуация замерла, и о сроках реконструкции ничего неизвестно. Зато почти завершено строительство нового корпуса галереи на Кадашевской набережной — он должен открыться в 2024 году. А нынешней весной распахнет двери филиал галереи в Самаре, который разместится в памятнике конструктивизма — Фабрике-кухне в форме серпа и молота.

В 2019 году у Третьяковской галереи появился эндаумент-фонд, основанный при поддержке Благотворительного фонда Потанина. Этот инструмент только осваивают российские музеи: фонды целевого капитала есть у «Гаража», Эрмитажа и Еврейского музея и центра толерантности. Правда, не обошлось без скандала: на первый доход от эндаумент-фонда Третьяковка купила «Ветку» Андрея Монастырского. Арт-объект в духе московского концептуализма не оценила более консервативная часть зрителей.

Вообще на годы руководства Трегуловой выпало немало сложных и даже скандальных историй — вроде атаки на полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (реставрация произведения заняла несколько лет) и быстро раскрытой кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Или ситуации, когда смотрительница потребовала, чтобы мать, кормившая грудью младенца, покинула зал. Впрочем, команда музея справлялась с эксцессами достаточно успешно, оперативно выпуская пресс-релизы и заявления. Причем, действия не ограничивались словесными интервенциями. Зельфира Трегулова рассказывала «Культуре»: «Мы учимся на своих ошибках и стараемся реагировать на критику, которую получаем в свой адрес, — если она объективна. Поэтому у нас появились специальные укромные уголки, где можно покормить ребенка».

Ориентация на открытость и выстраивание дружеской коммуникации со зрителем — так можно описать направление работы Зельфиры Трегуловой. За годы ее руководства музей оброс ресурсами и сервисами — как онлайн, так и офлайн: начиная с образовательного портала «Лаврус» и заканчивая кинопоказами. Третьяковская галерея шагала в ногу со временем, она превратилась в место, где можно провести целый день — не только посмотреть картины, но и почитать книгу (в Западном крыле Новой Третьяковки открылась книжная гостиная), посетить киносеанс или лекторий, выпить кофе.

Теперь в жизни одного из главных российских музеев начался новый этап. Пожелаем Третьяковке и ее новому генеральному директору удачи.

Фотографии: Сергей Ведяшкин / АГН Москва.