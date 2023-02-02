Депутат Госдумы Екатерина Стенякина: «Сейчас есть очевидный запрос на справедливость»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина рассказала «Культуре» о своем предложении — создать стоп-лист для деятелей культуры, нарушающих закон.

Прошлый год выдался тяжелым. Гибридная война, которую на протяжении длительного времени вел с Россией Запад, переросла в горячую. Тут же медиасреда заполнилась фейками о вооруженных силах, причем зачастую авторами этих сообщений выступали публичные люди — артисты, журналисты, певцы. В марте 2022 года была введена уголовная и административная ответственность за ложные сведения о действиях Вооруженных Сил РФ, умаление их авторитета и призывы к введению антироссийских санкций.

По новой статье — 207.3 УК РФ — ответственность наступает за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. За такое преступление может последовать наказание до 15 лет лишения свободы.

Изменения в законодательстве — 280.3 УК РФ — предусматривают ответственность и за действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Уголовная ответственность наступает, если человек ранее привлекался за такие действия к административной ответственности. За такое преступление можно получить до 5 лет лишения свободы. А вот статья 284.2 УК РФ говорит о том, что призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации, совершенные «лицом, ранее привлеченным за такие действия к административной ответственности», могут караться лишением свободы до трех лет.

Приговоров по новым статьям немного, а медийных персон, делающих подобные заявления куда больше. Например, летом 2022 года иностранный агент и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин заявил, что Россия намеренно обстреляла жилой дом в Одессе, занималась зверствами в Буче и сбила малазийский «Боинг», а уже в 2023 на концерте в Дубае со сцены озвучил украинскую нацистскую речевку. Подобным «перфомансом» отметился и певец Валерий Меладзе. Музыкант Борис Гребенщиков в интервью израильскому YouTube-каналу Channel 9 назвал поддерживающих СВО жителей России «психически больными и фашистами» и признался в том, что сборы от его концерта у Бранденбургских ворот, 12 млн евро, направил в качестве помощи Украине.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина считает, что для медийных лиц, нарушивших законодательство, должны существовать некие дополнительные санкции, например, попадание в стоп-лист и лишение государственных наград.

— Я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград. И нужно вводить стоп-лист для медийных личностей за высказывания против государства. Этот список должен быть абсолютно публичным по аналогии со списком иностранных агентов, который формирует Минюст. Нужно это, прежде всего, для того, чтобы обезопасить театры любого вида и уровня, коммерческие организации, связанные с культурной деятельностью. Люди должны знать, кого они приглашают. Мы не собираемся наказывать за инакомыслие. Речь идет конкретно о людях, нарушивших закон, — делится она с «Культурой».

Кстати, все персоны, о которых мы написали выше, имеют госнаграды. Борис Гребенщиков — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, иноагент Максим Галкин — Орден Дружбы, Валерий Меладзе — почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» и почетное звание «Народный артист Чеченской Республики».

Однако сейчас «отнять» государственную награду или почетное звание можно в соответствии со статьей 48 УК РФ только у тех, кто совершил тяжкое уголовное преступление. А официального стоп-листа и вовсе не существует. Почти год назад — в марте 2022 года Екатерина Стенякина обращалась с письмом в соответствующие органы. В нем она предложила внести изменения в статью 48 УК РФ и расширить перечень причин, по которым возможно лишение госнаград. Принимать такие решения должен будет суд. «Эта статья должна применяться отдельно, а не только идти дополнением к наказанию за особо тяжкие преступления», — говорит депутат.

Что касается пока еще не существующего стоп-листа, то «выдвигать» творческую личность в «хамоагенты» предлагается общественным организациям, например, Союзу журналистов России, Союзу композиторов и т.д. Модерировать же этот список по замыслу депутата должно Министерство Культуры РФ. Ведь именно оно является главным распорядителем бюджетных средств в сфере культуры, ему и принимать соответствующие решения совместно с гражданским обществом.

Екатерина Стенякина считает, что должен быть принят четкий перечень причин, по которым публичный человек может быть внесен в стоп-лист.

— Никаких манипуляций быть не должно. Сейчас требуется создать четкий и понятный алгоритм применения такой санкции. Длится это обременение — попадание в стоп-лист — лет 20-25. Такой срок получает преступник за измену Родине. Мне кажется, раз человек ведет себя как предатель, то и санкции у него должны быть как у изменника. Заниматься введением таких обременений надо. У общества сейчас есть очевидный запрос на справедливость. Я депутат, представляющая интересы избирателей Ростовской области. Этот район граничит с Луганской Народной Республикой, которая наконец-то стала частью нашей страны, и я — неравнодушный гражданин Российской Федерации. Ко мне обращаются мои избиратели, в том числе, родные и близкие наших воинов, которые сейчас защищают Россию, жизнь и права российских граждан на жизнь. Они спрашивают у меня, почему эти звезды позволяют себе оскорблять нас и нашу страну?! Поэтому, предлагая ввести некие санкции в отношении деятелей культуры, я выражаю позицию своих избирателей, требующих от государства симметричной реакции. Понимаю их справедливое возмущение и всячески поддерживаю его, — говорит Екатерина Стенякина.

Депутат особо подчеркивает, что театр или концертная площадка, пригласившая артиста из стоп-листа, под санкции не попадет. Список же нужен для того, чтобы государственные или коммерческие площадки знали, с кем имеют дело. Могли посмотреть, не нарушал ли конкретный актер, певец, композитор закон, негативно высказываясь о вооруженных силах или нашей стране. Если такая ситуация имела место, то учреждение культуры с полным правом может отказаться от его услуг и не платить ему. «Наша задача перекрыть для таких деятелей культуры любые возможности заработка в России», — заключает Стенякина.

Юрист Юридической фирмы «Гурьев и Партнеры» Евгений Гурьев помог оценить «Культуре» данную инициативу с правовой точки зрения.

— Для того, чтобы инициатива депутата Госдумы РФ Екатерины Стенякиной стала законом, ей необходимо пройти соответствующую процедуру. К примеру, нужно утвердить законопроект, в котором будет установлен статус и ограничения для таких стоп-листов артистов в виде запрета выступать на культурных площадках и участвовать в проектах, финансируемых государством. В нем должны быть изложены основания, по которым такие артисты не будут допускаться к участию в соответствующих мероприятиях. Законопроект должен быть направлен в профильный комитет депутатов Госдумы для проверки, затем — поступить в Совет Госдумы, потом — рассматриваться в трех чтениях Государственной думой. Потом наступает очередь Совета Федерации, где он его рассматривает и уже потом его подписывает президент. Будет ли соответствующий закон принят, пока что большой вопрос.

Фотографии: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС.