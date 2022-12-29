Люди года в сфере культуры: по версии газеты «Культура» 2022

Елена СЕРДЕЧНОВА

Материал опубликован в №12 газеты "Культура" за 2022 год





Люди года в сфере культуры в 2022 году: по версии газеты "Культура"





Сергей ПУСКЕПАЛИС

2022 год выдался непростым. Трагические события, как лакмусовая бумага, выявили настоящих людей — деятельных, радеющих за страну, за русскую культуру. В этом смысле главным человеком года стал заслуженный артист России Сергей Витауто Пускепалис, чья жизнь трагически оборвалась в сентябре 2022 года. Ему было всего 56 лет.Будущий актер и режиссер родился в поселке Олымский Курской области, окончил Саратовское театральное училище, более 10 лет проработал в Саратовском ТЮЗе. Через 16 лет — в 2001 году — окончил режиссерский факультет ГИТИСа, где его учителем был Петр Фоменко. Вскоре у Пускепалиса началась карьера театрального режиссера, а параллельно развивалась актерская — в кино. Сергей Витауто снялся в 60 фильмах. Мы помним его самые известные роли — хирурга Гарина в фильме «Метро» и врача Маслова в ленте «Простые вещи».В одном из интервью Пускепалис рассказал, что отказывается сниматься на Западе: «Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских».У Пускепалиса-режиссера был большой опыт. Так, он был режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, а в 2018 году вошел в руководство МХАТ им. Горького. В августе 2019 года Сергей Витауто стал художественным руководителем ярославского Волковского театра. Жизнь в театре забурлила — появились новые проекты, выручка побила все рекорды.Режиссер помогал ДНР и ЛНР — Волковский театр ездил на гастроли в Донецк, а сам худрук занимался волонтерством. Собирал деньги, общался с ополченцами 109-го батальона. Донбасс он называл «точкой сборки Русского мира». Пускепалис и погиб, перегоняя броневик, купленный за свои средства, в Донецк. Он предназначался подразделению диверсионно-разведывательного отряда.— На передовой солдатам очень важно знать, что они защищают и за что умирают, — считал Пускепалис. — Нет места унынию, это страшный грех. И самая плохая идея — забиться по щелям и выть. Да, о спецоперации мы не можем не думать. Однако во времена Великой Отечественной культура расцвела: кино, театры, фронтовые бригады, — говорил он в одном интервью.В ноябре сквер перед Донецким музыкально-драматическим театром имени М.М. Бровуна переименовали в честь Сергея Пускепалиса.Никита МИХАЛКОВ, кинорежиссер, киноактер, телеведущийНикиту Михалкова представлять не надо. Режиссер чудесных советских фильмов — «Родня», «Свой среди чужих», «Раба любви» и великолепных российских — «Урга — территория любви», за который Михалков получил «Золотого льва», и «Утомленные солнцем», принесший режиссеру «Оскар». Талантливый актер — Паратов из «Жестокого романса» вот уже полвека волнует российских женщин, а проводник Андрей — «Сама, сама, сама» — из фильма «Вокзал для двоих» заставляет их смеяться.Никита Сергеевич сильно влияет и на отечественную киноиндустрию. Вот уже 24 года он возглавляет Союз кинематографистов России и 23 года — Московский международный кинофестиваль. Этот праздник киноискусства — один из старейших в мире, и впервые в этом году сложилась ситуация, когда в основной программе не было ни одного западноевропейского фильма.Зато на международном форуме были представлены картины из других стран мира: «Блокбастеры народов мира» — ленты, ставшие хитами в Китае, Индии и Нигерии, «Персидские мотивы» — иранское кино, «Тигры и драконы» — фильмы из Восточной Азии. Главный приз «Золотой Георгий» получил иранский режиссер Бехруз Шоайби за картину «Без предварительной договоренности».Вскоре после закрытия кинофестиваля стало известно, что в 2022 году киноакадемия не будет выдвигать российские фильмы на премию «Оскар». На фестивале памяти Олега Лундстрема Никита Михалков объяснил, что российские картины не могут быть представлены из-за критериев отбора конкурса, «противоречащих российским ценностям».— Считаю, что «Оскар» умер, и мы пытаемся сейчас создать евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей, аналогом «Оскара». Академия будет рассматривать картины, соответствующие нравственным принципам входящих в нее стран, — сказал режиссер.За принципы Михалков собирается стоять до конца. Делает он это с помощью авторской программы «Бесогон ТВ». Проект является долгожителем Рунета и попал на телевидение. Уходящий год стал для общественного деятеля Никиты Михалкова настоящим моментом истины. Многое из того, о чем он долгие годы предупреждал в «Бесогоне», начинает сбываться. Зрители считают Никиту Сергеевича духовным лидером возрождающейся России. В 2022 году, по данным Mediascope, «Бесогон ТВ» оказывался в списке самых популярных телепередач, а сам Михалков, уже по версии исследовательского холдинга «Ромир», вошел в топ «популярнейших инфлюенсеров России».Вадим ПИСАРЕВ, художественный руководитель «Донбасс Оперы»Как говорил Сергей Пускепалис, «Донбасс — точка сборки Русского мира». Так вот «Донбасс Опера», которая до 1999 года называлась Донецким государственным русским театром оперы и балета, — один из важных ее элементов. Художественный руководитель, народный артист Украины Вадим Писарев возглавляет ее с 1996 года. К этому времени он успел потанцевать на самых престижных театральных площадках мира, а в 1995 году стал лучшим танцором Европы, есть у него и награда ЮНЕСКО «Лучшему танцовщику мира».С 1994 году Писарев начинает проводить Международный фестиваль «Звезды мирового балета». На донецкой сцене выступали артисты из России, Швейцарии, Австрии, Германии, Франции — так высок уровень фестиваля. Хореографические постановки театра оперы и балета тоже находятся на высоте, спектакли ставит Вадим Яковлевич. Например, балет «Пер Гюнт» Эдварда Грига, за который он получил норвежскую награду — «Золотую розу», или феерия «Малыш и Карлсон» на музыку современных композиторов, поставленный уже во время войны.Сейчас двери «Донбасс Оперы» закрыты. Более полусотни артистов ушли в ополчение. В августе погибли педагог Школы хореографического мастерства Вадима Писарева Галина Володина и двенадцатилетняя талантливая балерина Катя Кутубаева. В центре Донецка, где нет военных объектов, а только жилые дома, на них упала ракета, выпущенная ВСУ. Тем не менее труппа работает, репетиции идут почти каждый день, артисты держат себя в форме.— К обстрелам уже привыкли, только девочки боятся репетировать у окон. Отходят, чтобы осколками не посекло. Перед гастролями в Москву было очень тяжело репетировать, обстрелы в центре постоянно, трудно добираться до театра. Думаю, что нам помогает выстоять любовь к профессии, к русской балетной классике. Несмотря на все трудности, у нас в афише 26 спектаклей. В этом году поставили «Спящую красавицу». Какой там золотой фонтан, какие перемены декораций! Триста двадцать костюмов, пачки пошили в Большом театре. Красота действительно помогает нам выстоять, — рассказал в интервью «Российской газете» худрук.Сейчас «Донбасс Опера» активно гастролирует по России. В рамках программы «Большие гастроли» театр побывал в Ростове-на-Дону, Сочи, Ставрополе и многих других городах. В сентябре «Донбасс Опера» приняла участие в Седьмом фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» и на Новой сцене Большого театра представила оперу «Любовные похождения сэра Джона Фальстафа» Верди и балет «Пер Гюнт» Грига.Вадим Писарев уверен, что пришел момент истины, нужно выбрать, по какую сторону ты находишься — светлую или темную.— Оказывается, люди не знают своей истории. Поддались нацистским идеям. Они, можно сказать, предали свою историю, свою культуру. Вот Крым. Ну какое он имеет отношение к Украине? Нас на Донбассе обвиняют: вот, идет война, а вы поддерживаете Путина. В первую очередь мы поддерживаем Русский мир, который защищает свое православное русскоязычное население. На нашей стороне правда, — говорит он.Сергей ЦИВИЛЕВ, губернатор Кемеровской областиОдна из самых важных задач правительства Кузбасса во главе с губернатором Сергеем Цивилевым — реализация проектов в сфере культуры.В Кузбассе под личным контролем губернатора продолжается строительство Сибирского кластера искусств, где числятся объекты как культурно-образовательные, так и музейно-театральные. Сам же кластер создается по поручению президента Владимира Путина.В образовательную часть комплекса входят: Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств, Школа креативных индустрий, филиал Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Сибирский». Музейно-театральная часть состоит из филиала Государственного Русского музея, филиала Мариинки — Театра оперы и балета, Кузбасского центра искусств и фондохранилища с реставрационным центром. Завершить строительство Сибирского кластера искусств в Кузбассе планируется до конца 2023 года.По мнению Сергея Цивилева, такие проекты необходимы региону: они повышают не только качество образования, но и качество жизни.Решение главы государства о включении Кемерова в программу строительства культурных центров уже сейчас дало мощный толчок для развития сферы культуры Кузбасса. В регион едут работать ведущие столичные специалисты. Все больше спектаклей ставят мастера сцены из Санкт-Петербурга, ведущие театры России приезжают с гастролями.В Кузбассе не просто строятся музейно-театральный и культурно-образовательный комплексы, по инициативе Сергея Цивилева они интегрируются в общую архитектуру города. Для этого проводится масштабная реконструкция и благоустройство прилегающих кварталов. Кроме того, все новые объекты связаны пешеходными маршрутами и велодорожками, то есть стали частью городской инфраструктуры.По инициативе Сергея Цивилева этой осенью в Кузбассе состоялся первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». Его уникальность в том, что он объединил все жанры театрального искусства: драматическое, музыкальное, кукольное, инклюзивное, искусство балета. Он продлился 50 дней и стал одним из самых продолжительных в России.Спектакли, мастер-классы, лекции посетили более 30 тысяч человек. Еще одна задумка главы региона — создание в Новокузнецке филиала московской Академии джаза. Это будет первое отделение академии в России.Тамара ПУРТОВА, директор Дома народного творчества имени В.Д. Поленова2022 год — Год культурного наследия народов России. Проводился он не просто так, а по указу президента Владимира Путина. Более 200 мероприятий, проектов и концертов украсили год-двоечник. Большую часть из них готовил Поленовский дом, а его глава — директор Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова, профессор Тамара Пуртова, входила в оргкомитет Года.Готовиться к грандиозному мероприятию стали заранее — идея тематического Года родилась несколько лет назад. Во многом появлению такого замечательного праздника мы обязаны Министерству культуры и лично его главе Ольге Любимовой, изыскавшей средства на грандиозную программу.Праздник открылся V Всероссийским конгрессом фольклористов. Своеобразную олимпиаду — форум проходит раз в четыре года — принимала Рязань, куда приехали 250 участников из 50 регионов. Конгресс подвел итоги прошедшего четырехлетия и презентовал научные открытия, а самое главное — определил, как дальше будет развиваться научная и практическая мысль.Достижение Года — впервые прошедшая Всероссийская детская фольклориада. Еще один новый и крупный проект — четыре декады народного творчества: народного танца, народных праздников и обрядов, народной песни и последняя — народной музыки. Все они проходили в нескольких точках, привлекая большое количество исполнителей и зрителей.Ну и наконец, Российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова представил результат многолетней работы — «Золотую антологию народной культуры». В ней собрано 100 шедевров нематериального культурного наследия.Еще один результат Года — законотворческий. Был принят закон «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», который направлен на сохранение культурного достояния народов нашей многонациональной страны.— Сейчас наша общая задача, чтобы на всех уровнях власти осознали, как важно сохранять и развивать этнокультурное многообразие нашей страны. Руководители регионов, главы муниципалитетов должны понимать, что традиционная народная культура — основа и духовно-нравственного, и гражданско-патриотического воспитания, играющего огромную роль в формировании национальной идентичности и единого культурного пространства, — говорит Тамара Пуртова «Культуре».Анна ДОЛГАРЕВА, поэтВ таком уже далеком 2016 году писатель Захар Прилепин так писал об Анне Долгаревой: «Она — событие долгожданное в поэзии. На фоне тоскливых верлибристов и дамских штучек, вдруг явилось настоящее, мучительное, тревожащее. Бесстыдное, в каком-то смысле. Но это не бесстыдство нарцисса — такого добра нынче навалом, а бесстыдство горя», — написал он у себя в «Живом Журнале».Горе и правда коснулись этой молодой женщины. Уроженка Харькова, живущая сразу на два «дома» — Украину и Россию — на севере Белгородской области у нее бабушка и дедушка, Анна ощущала себя человеком русской культуры, но жить и писать стихи продолжала на Украине. После окончания Харьковского национального университета переехала в Киев. Там-то и началась ее карьера журналиста. Вскоре началась война на Донбассе, которая забрала ее любимого человека, воевавшего в ЛНР. Он погиб. Анна переехала в Луганск, где с 2015 года работала военным корреспондентом. Тогда же Долгарева была внесена в список сайта «Миротворец», занимающегося сбором персональных данных лиц, которые, по мнению администрации ресурса, совершили преступления против украинского государства.Лечение от депрессии, свадьба со снайпером из ДНР, развод, статьи для «Ридуса» и «Взгляда» — все это уместилось в период с 2016 по 2018 год. Затем молодая женщина переехала из Донецка в Москву. Женская психика просто не могла больше выдерживать смерти мирных жителей. Но с началом СВО Долгарева вернулась на фронт. Она не только работает корреспондентом. Анна вместе с писателями Артемом Ляшенко и Александром Пелевиным, поэтом Егором Сергеевым создала Организованную писательскую группировку «Смертельная русская речь».— Мы поставляем на фронт аптечки, рации, коптеры — то, что нужно, то, что вообще-то туда должно поставлять Министерство обороны, но почему-то этим занимаются энтузиасты. Принимаю на своих выступлениях иконки, молитвословы, крестики. Солдаты, офицеры в этом нуждаются, — говорит она «Культуре».Мы же нуждаемся в ее поэзии — по словам писателя Дмитрия Филиппова, поэзии «самого христианского поэта нашего паленого времени… нет у нас другого поэта, которого бы Христос по щеке погладил. Бог-отец все отнял сначала — а потом Христос сам спустился к этой девочке — и погладил ее по щеке».В 2019 году Долгарева получила Григорьевскую премию за стихотворение «Бог говорит Гагарину…», далее были премии Всемирного дня поэзии и поэтического конкурса «45-й калибр». В 2021 году Анна стала победительницей Всероссийской литературной премии имени Левитова в номинации авторов до 40 лет, а в мае 2022 года — Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест», в июне этого года получила приз читательских симпатий Пушкинской премии «Лицей».В Москве она издала три сборника стихов — «Лес и девочка», «Русский космос» и «Сегодня».Евгений ПАШКИН, профессор Российского государственного геологоразведочного университетаРегалий у Евгения Меркурьевича много — доктор геолого-минералогических наук, академик Академии архитектурного наследия, заслуженный работник высшей школы.Пашкин — один из самых известных ученых в области инженерной геологии. Но для «Культуры» самое важное, что он создатель инженерно-геологической диагностики деформации памятников архитектуры.К большому сожалению, многочисленные памятники отечественной культуры и истории под угрозой разрушения. По данным Российской академии наук, 80 процентов памятников, находящихся под государственной охраной, пребывают в неудовлетворительном состоянии. Иногда причиной этому является человеческая деятельность. Иногда — пагубное воздействие климатических процессов.А ведь архитектурная среда — это потенциал государства, на нем основывается мировое признание и национальное самоуважение. Поэтому труд Евгения Пашкина — монография «Инженерно-геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры» — был очень высоко оценен. В 2022 году 88-летнему профессору был присвоен диплом первой степени Союза архитекторов России за лучшую книгу в области реставрации памятников архитектуры.В ней автор рассматривает комплекс важных вопросов в области инженерно-геологической диагностики деформирования памятников архитектуры, объясняет, как повысить их устойчивость и увеличить сохранность в условиях неизбежных природно-техногенных изменений.Книга служит примером синтеза в области инженерной геологии, русского зодчества, инженерной реставрации. Объединение этих направлений привело к созданию нового междисциплинарного направления — инженерно-геологической диагностики деформаций памятников архитектуры.— Я преподаю специализацию «Инженерная геология исторических территорий», читаю лекции на курсах повышения квалификации по инженерно-геологической диагностике деформации памятников в Институте искусства реставрации. Считаю, что идеи и ученики — это то, что должно остаться после ухода преподавателя из жизни. Все остальное шелуха. Я надеюсь, что Россия дождется того времени, когда в ней появится много умных и талантливых людей, — уверяет Евгений Меркурьевич в интервью Союзу реставраторов России.Ярослав ДРОНОВ (Shaman), музыкантОсенью 2021 года Shaman ворвался в медиапространство TikTok с песней «Улетай». Ее куплеты написал сам исполнитель, а вот припев — это текст хора половецких невольниц из оперы «Князь Игорь» композитора Александра Бородина. За полгода с выхода «Улетай» на соцсети певца подписалось более полутора миллиона человек, а число просмотров видео превысило 150 миллионов.В феврале 2022 года артист выпустил сингл «Встанем». Песня посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. К декабрю клип на нее собрал более 33 миллионов просмотров на YouTube. А 22 июля 2022 года Shaman записал видео на песню «Я русский», которое за первые сутки собрало миллион просмотров на YouTube, а по состоянию на декабрь 2022 года — более 21 миллиона. Эту композицию певец называет рок-манифестом, который он сделал, чтобы заявить о своей национальной принадлежности. 30 сентября 2022 года Shaman принял участие в концерте «Выбор людей. Вместе навсегда», посвященном принятию в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Ярослав Дронов имеет три музыкальных образования: музшкола по классу «народное пение», Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки, специальность «руководитель народного хора», и факультет эстрадно-джазового пения Российской академии музыки имени Гнесиных. Toлькo лишь этoт фaкт зacтaвляeт oбpaтить нa Шамана внимaниe, мы привыкли, чтo нa отечественной эcтpaдe oчeнь мaлo apтиcтoв c профессиональным музыкальным oбpaзoвaниeм. Сильный гoлoc — певец обладает голосом диапазоном в пять октав, — интepecный cцeничecкий oбpaз и кoлopитная внешность не оставляют шансов остаться к нему равнодушным. Кстати, Ярослав Дронов не курит, не употребляет алкоголь, следит за питанием и здоровьем, подавая пример поклонникам.— Есть на эстраде ребята, на которых стоит обратить внимание. Да тот же Шаман. Он воспитан на хорошей музыке. У него классическое образование. Поэтому на фоне остальных он выделяется, и выглядит он на голову выше остальных, — заявил Общественной службе новостей продюсер Юрий Лоза.Дмитрий КУЗНЕЦОВ, депутат Госдумы, фракция «Справедливая Россия — За правду»В августе депутаты Госдумы и сенаторы Федерального Собрания объявили о создании рабочей группы по расследованию антигосударственной деятельности в культуре (ГРАД). Мало того, в интернете появились некие списки деятелей культуры, из которых видно, кто из писателей, критиков, режиссеров и актеров выступает против СВО. Правда, наличие таких списков в Госдуме опровергли, но испуганные антигосударственники позакрывали аккаунты в соцсетях или засунули виртуальную фигу поглубже в карман.Что же из себя представляет ГРАД? На сайте рабочей группы указано, что целью ее деятельности является «выявление механизмов иностранного влияния в сфере культуры и разработка мер для реализации государственной культурной политики».Это необходимо для того, чтобы понять причину, почему у нас существуют и поддерживаются прозападные институты и нередко создаются русофобские творческие продукты. А поняв причину — исправить сложившуюся ситуацию. Если отодвинуть в сторону всю эмоциональную составляющую, которую при появлении ГРАД выплеснули в соцсетях либеральные сограждане («Репрессии! 1937 год!»), идея расчистки отечественной культуры от монополизма окопавшихся там с 1990-х годов персоналий важна сейчас точно так же, как и победа в СВО.Депутаты исходят из того, что свобода творчества — священна, а вот создавать антироссийские произведения культуры и искусства за государственный счет — неприемлемо. Кстати, ГРАД уже проанализировал отношение к СВО участников экспертного совета Фонда кино и жюри «Большой книги».— Выяснилось, что большинство из них молчат по поводу происходящих событий, некоторые публично высказываются против. Не нашлось ни одного человека, кто бы публично поддержал Вооруженные силы России. Это те, кто решает, кому выделять финансы, кого ставить в пример и так далее. Сфера культуры работала против государства, — рассказал депутат Госдумы от партии СРЗП, член комитета Госдумы по культуре Дмитрий Кузнецов на сайте группы.Кузнецов фактически стал лицом группы, а для этого надо иметь мужество — множество влиятельных деятелей в нашей стране до сих пор ассоциируют себя с западным проектом.В 1997 году Дмитрий Кузнецов окончил биофак МГУ. Много где работал, в том числе занимался проектами в сфере культуры: градозащитная мастерская и творческое пространство «Есенин-центр», фестиваль «Русское лето», литературная мастерская Захара Прилепина. С октября 2020 года — руководитель общественной инициативы «Культурный фронт». Ну и наконец, секретарь рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.Одна из последних инициатив Кузнецова в этой должности — помощь театрам в обеспечении пьесами об СВО и Донбассе. Как следует из текста на сайте группы, ключевые российские театры не сделали и не планируют ни одной постановки, посвященной защите Донбасса и проведению СВО. Но многие готовы поставить такие спектакли, как только появится драматургический материал. Об этом они сообщили в ответ на депутатские запросы. Поэтому депутатом также отправлены обращения в Минобороны, Минкультуры, Минобрнауки и регионы с предложением провести конкурс на создание необходимых пьес.Алексей РЫБНИКОВ, композиторКомпозитора, народного артиста Алексея Рыбникова знают и любят в нашей стране все. Еще бы — именно он написал музыку к фильму «Приключения Буратино» и «Про Красную шапочку». Рыбников — автор музыки к огромному количеству кинокартин, музыкальным спектаклям, а также рок-опер — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось». С 2001 года композитор — член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, а с 2010 года — член Патриаршего совета по культуре РПЦ.В 2010–2011 годах Рыбников написал современную оперу «Война и мир» по роману Льва Толстого. Ее премьера состоялась в 2013 году. А в 2021 году обновленная опера, которая уже носит название «Le Prince André. Князь Андрей Болконский», пережила второе рождение. Сейчас грандиозная постановка в сопровождении живого оркестра и хора идет в театре «Градский Холл». Помимо положенного на музыку текста Льва Толстого, в опере-драме звучат подлинные указы Александра I, фрагменты из дневников Наполеона и православные молитвы. В спектакле использованы десятки световых и лазерных сцен, управление которыми происходит с помощью компьютера. В ближайших планах Алексея Рыбникова — премьера в театре «Градский Холл» весной 2023 года театрально-музыкального цикла Sequentia Ultima, состоящего из четырех частей.«Градский Холл» — площадка не чужая. В конце 2021-го, после безвременной кончины Александра Градского, композитор возглавил МТКМО «Градский Холл». За прошедшее время он поставил здесь на постоянную основу концерты и провел масштабную реконструкцию сцены, приспособив ее для масштабных театрально-музыкальных постановок. Уже сейчас на сцене театра «Градский Холл» можно увидеть постановки Творческой мастерской Алексея Рыбникова, среди которых — авторская версия рок-оперы «Юнона и Авось» и музыкальная сказка «Волк и семеро козлят».