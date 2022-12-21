Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная: «Пушкинскую карту» оформили более семи миллионов молодых людей»

Петр ВЛАСОВ

В сентябре новым заместителем министра культуры РФ, отвечающим за реализацию нацпроекта «Культура», стала уроженка Нижнего Новгорода Надежда Преподобная. О первых итогах своей работы она рассказала нашему изданию.

— В конце ноября в Туле прошел Координационный совет по культуре. Можно ли рассказать, что сейчас самое главное с точки зрения Минкультуры для развития культуры в регионах?

— Одно из стратегических направлений развития культуры в регионах — это создание принципиально новых условий для развития отрасли, преобразование учреждений культуры в более современные, привлекательные для людей разных поколений, и прежде всего для молодежи.

Это делается для того, чтобы обеспечить доступ граждан к культурным благам вне зависимости от места их проживания, создать условия для развития их талантов.

В решении этой задачи нам, безусловно, помогают мероприятия нацпроекта «Культура», в том числе модернизация и переоснащение учреждений культуры, развитие цифровых технологий. Кроме того, реализуются стратегические инициативы социально-экономического развития страны в рамках федерального проекта «Придумано в России» и программы «Пушкинская карта». За время действия программы более 7 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оформили «Пушкинскую карту». По «Пушкинским картам» приобретено более 22 миллионов билетов в театры, музеи, на концерты на сумму почти 12 миллиардов рублей. Свыше 9 тысяч организаций культуры уже подключились к программе на данный момент.

Хочу рассказать про малоизвестное пока современное направление для творчества — центры прототипирования. Допустим, вы придумали совершенно новый продукт. Выполнить пробный экземпляр своего продукта можно в таких центрах прототипирования, которые сегодня создаются на базе творческих вузов.

А если стоит вопрос создания собственного производства и вам нужно найти единомышленников, то в этом помогут модельные библиотеки, где создаются точки концентрации талантов «Гений места».

Гений места — так мы назвали россиянина, который хочет развиваться и творить и таким образом помогать своему региону. Попадая в точку концентрации талантов «Гений места», человек получает возможность приобрести новые навыки и ресурсы, создать что-то, опираясь на культурные традиции своего региона, — такие проекты помогут развивать региональную экономику в дальнейшем. В этом году мы создали уже 189 точек «Гений места», в планах открывать еще по 100 ежегодно.

— Какие изменения в региональном «культурном ландшафте» произошли за этот год и какую роль в этом сыграл нацпроект «Культура»?

— Ощутимые изменения произошли! Благодаря национальному проекту «Культура» строятся и преображаются сельские дома культуры, клубы, модельные библиотеки и муниципальные краеведческие музеи, театры в малых городах.

С начала действия нацпроекта «Культура» по всей стране построено, реконструировано и капитально отремонтировано уже 1159 сельских домов культуры — а это значит, что для более чем двух миллионов человек созданы новые условия.

Настоящим центром притяжения в регионах стали модельные библиотеки. Это помещения, оформленные в современном дизайне, со скоростным интернетом, с доступом к современным отечественным информационным ресурсам с художественной и научной литературой, периодикой. В такие библиотеки приводят детей, молодые люди встречаются, чтобы почитать и обсудить книги, послушать лекции, старшее поколение также приходит, чтобы пообщаться. К концу года доступ к сети модельных библиотек будет открыт для более чем 57 миллионов человек.

В отдаленные населенные пункты, где пока нет своего ДК или кинозала, мы поставляем автоклубы. Это многофункциональные дома культуры на колесах, грузовые машины-трансформеры, оснащенные откидной сценой и мультимедийной аппаратурой. На сегодня в регионы страны уже поставлено 365 таких автоклубов.

До конца текущего года мы модернизируем и откроем 103 кинозала в 49 субъектах Российской Федерации. А еще на 80 площадках учреждений культуры мы создаем виртуальные концертные залы, благодаря которым жители отдаленных населенных пунктов получат доступ к музыкальным концертам и театральным постановкам уже в этом году.

К нашим бесспорным приоритетам относится все, что связано с культурой для детей и детским профессиональным образованием. На сегодня новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами обеспечены 1190 детских школ и училищ искусств.

В нацпроекте уделено внимание не только малым городам и селам, но также и средним городам с числом жителей до 300 тысяч человек. Здесь мы строим центры культурного развития. Это достаточно крупные учреждения культуры. Уже завершено строительство двух центров в Республике Татарстан. А всего к 2025 году будет построено 39 центров культурного развития.

Продолжен курс на цифровизацию отрасли, что выводит коммуникацию в сфере культуры на качественно новый уровень, помогает преодолеть региональную диспропорцию в развитии культуры.

У нас хорошие количественные итоги по 2022 году — высокое кассовое освоение и уровень достижения результатов, большое число модернизированных учреждений культуры и проведенных в них мероприятий. Но есть то, что нельзя измерить просто цифрами. Отклики людей, которые видят и чувствуют изменения, и они им рады. Власти на местах уже понимают, что нацпроект — это не просто деньги, а возможности для системного развития культуры на всех уровнях.

— Что принципиально нового было запущено, появилось именно в 2022 году?

— С 1 января 2022 года стартовала реализация федерального проекта «Придумано в России», благодаря чему в регионах открываются школы креативных индустрий, где учат работать на стыке искусства и цифровых технологий по направлениям: кино, анимация, звукорежиссура, фото, видео, дизайн. Сегодня открыто уже 29 таких школ, в которых обучаются свыше 3 тысяч детей. До конца года заработают еще три, и в 2023 году за счет средств федерального бюджета мы надеемся открыть новые 32 школы креативных индустрий. Важным направлением проекта «Придумано в России» является создание условий для творческой самореализации людей с инвалидностью. Для этого Минкультуры России проведена работа по созданию сети инклюзивных творческих лабораторий на базе организаций культуры. В 2022 году на базе 91 организации культуры в 85 субъектах РФ уже созданы такие лаборатории.

С 2022 года мы получили возможность оказывать через нацпроект поддержку муниципальным, прежде всего краеведческим музеям. Их еще называют «музеями у дома». До конца 2022 года будет реконструирован и капитально отремонтирован 31 музей, 117 музеев будут оснащены новым, самым современным оборудованием. Сенсорные, лазерные, мультимедийные технологии создают новые возможности для презентации их коллекций на принципиально ином уровне. К 2025 году мы планируем реконструировать и капитально отремонтировать 100 муниципальных музеев и около 500 оснастить технически.

В 2022 году завершится реконструкция и капитальный ремонт в 188 детских школах искусств и училищах в 76 регионах страны.

— Какие ключевые направления работы, помимо нацпроекта «Культура», можно назвать за прошедший год и каковы были результаты?

— Вопросам развития инфраструктуры, кроме нацпроекта «Культура», уделяет большое внимание Федеральная адресная инвестиционная программа.

В 2022 году будут завершены работы по реставрации и консервации 107 объектов культурного наследия. Уже завершена реставрация павильона «Катальная горка» в Петергофе, памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, зданий Литературного института имени А.М. Горького, Фабрики-кухни в Самаре, Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника в Ростовской области. В Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре завершены первоочередные работы по реставрации фасадов Троицкого собора, Надвратной церкви, Просфорного и Духовского корпусов. В этом году приступили к работам по восстановлению уникального памятника деревянного зодчества — Успенской деревянной церкви в городе Кондопоге Республики Карелия, которая в 2018 году была уничтожена пожаром.

Министерство культуры сейчас ведет большую работу по интеграции учреждений новых субъектов Российской Федерации и их сотрудников в культурную жизнь страны.

Состоялись масштабные гастроли коллективов Донбасса по городам России. В учреждениях Луганской Народной Республики экспонируется свыше 30 выставок.

Одно из ключевых направлений последних двух месяцев — модернизация кинотеатров и кинозалов. Обеспечиваем контентом девять действующих кинозалов в ЛНР и продолжаем работу по подключению к проекту других кинотеатров новых территорий. Репертуар подключенных уже кинозалов сегодня ничем не отличается от столичного. Местные жители с нетерпением ждут также оцифрованную классику отечественного кинематографа — «Ленфильма», «Мосфильма», Киностудии имени Горького и «Союзмультфильма».

В этом году мы провели отдельный конкурс на кинопроекты по сюжетам о нашей новейшей истории, дав возможность авторам заявиться с проектами о спецоперации, истории Донбасса и героизме его защитников. Первые такие проекты уже запущены в производство.

— В прошлом было немало нареканий к качеству образования в региональных творческих вузах. Можно ли исправить эту ситуацию?

— Основные проблемы функционирования системы высшего и среднего профессионального образования связаны с неравномерным закреплением специалистов в регионах, что создает большие трудности в подборе кадров для учреждений культуры и дополнительного образования — детских школ искусств. Ежегодный мониторинг показывает, что только для детских школ искусств потребность в выпускниках творческих образовательных организаций составляет свыше двух тысяч человек.

По программам среднего профессионального образования наиболее востребованы музыкальное искусство, изобразительное и прикладные виды искусств, культуроведение и социокультурные проекты. По программам высшего образования традиционно популярны актерское мастерство и режиссура театра, кино и телевидения. Это вполне объяснимо: по этим специальностям рынок труда предлагает больше вариантов трудоустройства. Однако здесь возникают системные вопросы, когда выпускники по специальности остро нужны, а конкурс на специальность в большинстве учебных заведений весьма низок. Это обстоятельство может привести к снижению качества подготовки выпускников, что абсолютно недопустимо. Нам предстоит провести масштабную профориентационную работу с привлечением методических служб в регионах для исправления положения.

2023 год объявлен в Российской Федерации Годом педагога и наставника. Это обращение ко всему педагогическому корпусу с признанием особой роли Учителя, Педагога, Воспитателя в современном мире. Из рук преподавателей выпускники получают не только профессию, но и основы мировоззрения, способы взаимодействия с окружающим миром. Только в специальностях сферы культуры и искусства, в связи со спецификой деятельности, традиционно сохраняется высокий процент (до 40 процентов) индивидуальных занятий, что делает связь учитель — ученик еще более тесной, а значит, повышает и ответственность преподавателя за воспитательную миссию.



Фотографии: предоставлено Министерством культуры; на анонсе - предоставлено организаторами Форума креативных территорий.