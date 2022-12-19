Министерство культуры РФ отметило лауреатов премии «Душа России» за вклад в развитие народного творчества

Татьяна ФИЛИППОВА

Награждение лауреатов состоялось на итоговом заседании организационного комитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России.

Открыла заседание заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«В прошлом году, когда президент нашей страны принимал решение объявить 2022 год — Годом культурного наследия народов России, мы еще не могли себе представить, с какими трудностями столкнется наша страна», — отметила вице-премьер и напомнила собравшимся в зале Московской филармонии, где проходило заседание оргкомитета, что, несмотря на политику отмены, русская культура во весь голос заявляет о себе.

В программу основных мероприятий Года культурного наследия вошли 136 крупных культурных проектов и 180 мероприятий в самых разных областях культуры. Это крупные событийные мероприятия, творческие, научные, издательские проекты, поддержка народных художественных промыслов, сохранение объектов культурного и материального наследия, системные комплексные меры по совершенствованию законодательной базы. Активное участие в этих мероприятиях принимали все, начиная от законодателей и заканчивая федеральными органами исполнительной власти — не только Минкультуры, но и Министерство просвещения, Минпромторг, Минобрнауки, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росмолодежь. Список, как заметила вице-премьер, очень длинный.

Татьяна Голикова назвала самые знаковые события уходящего года — среди них Международный конкурс артистов балета и впервые прошедший Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Оба форума прошли с международным участием.

«Уже сейчас мы начинаем готовиться к проведению Международного конкурса имени Чайковского, который пройдет в 2023 году, — сказала Татьяна Голикова. — Я не сомневаюсь, что он пройдет так же успешно».

Еще одно знаковое событие Года культурного наследия — Детский культурный форум, участниками которого стали 1500 талантливых детей из всех регионов России, а также дружественных нам государств. Впервые была проведена Детская фольклориада, в которой участвовали более 1400 детских коллективов из 76 регионов страны. Она стала уникальной площадкой для приобщения детей к народной культуре.

Завершая свою вступительную речь, вице-премьер рассказала, что, несмотря на все сложности с формированием бюджета на 2023-й и последующие годы, было принято решение ежегодно направлять по 100 миллионов рублей на поддержку от 15 до 30 творческих проектов в сфере народной культуры. Эти гранты можно будет использовать и на фольклорные экспедиции.

Более подробно о мероприятиях уходящего Года культурного наследия народов России рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Чтобы презентовать все события года, мы создали на портале Культура.РФ единую афишу мероприятий», — сообщила министр. По ее словам, интерактивная карта содержит более 78 тысяч событий по всей стране. Важным наследием года стал федеральный закон о нематериальном этно-культурном наследии Российской Федерации. Для реализации этого документа министерство культуры подготовило соответствующую концепцию.

Весомую долю всех мероприятий года составили фестивали, выставки, конкурсы и праздники народного творчества. Одним из самых масштабных проектов стал Всероссийский конгресс фольклористов, собравший в Рязани 250 ученых из 50 регионов и 14 стран мира. В этом году впервые в рамках нацпроекта «Культура» был проведен цикл фольклорных экспедиций, они состоялись в 15 регионах страны. Ученые, работники культуры федеральных и региональных учреждений провели экспедиции на Алтае, в Бурятии, в Крыму, В Мари-Эл, Северной Осетии и Алании, Ставропольском и Пермском краях, Калининградской, Томской, Орловской, Брянской, Челябинской и Курганской областях. Выявлено 52 объекта нематериального культурного наследия, это календарные семейные обряды. Это исполнительские традиции и традиционные технологии, например, национальная кухня и народный костюм.

Дом народного творчества имени Поленова после года сбора материалов в ноябре презентовал «Золотую антологию народной культуры», включающую 100 шедевров нематериального наследия народов России.

В Ассоциацию этнографических музеев, созданную в уходящем году, уже вступили 78 музеев и музейных объединении из всех регионов Российской Федерации.

Кинематограф, по словам Ольги Любимовой, тоже не остался в стороне от темы года. Тематика народного культурного наследия был включена в число приоритетных тем. По итогах конкурсного отбора было поддержано восемь неигровых фильмов, рассказывающих об уникальных культурных явлениях народов России.

Среди проектов, рожденных Годом культурного народного наследия, — Всероссийский туристический маршрут «Многоликая Россия». Он будет включен в программу детского туризма в рамках нацпроекта «Культура» уже в следующем году. Маршрут включает центры бытования народных традиций, промыслов и ремесел, этнографические экспозиции, народные праздники и реконструкции исторических событий.

Министр культуры особо отметила уникальный гастрольный проект «Мы — Россия», который реализуется по линии Росконцерта. В рамках гастрольного марафона 40 национальных коллективов выступили в 71 регионе страны, всего состоялось 284 концерта в 250 городах. В этой программе принял участие и ансамбль песни и танца «Донбасс», посетивший с концертами 56 регионов России от Северного Кавказа до Уральских гор.

«Мы подходим к завершению поистине всенародного года, - резюмировала Ольга Любимова. — Он был отмечен колоссальным количеством народных инициатив, которые вышли за пределы плана и программы года. Откликаясь на народные инициативы, мы приняли решение аккумулировать весь этот невероятный творческий потенциал в единый онлайн-марафон «Родное, народное». Организатором марафона стал ансамбль «Россия». Марафон — это открытый конкурс видеороликов в номинации «песня», «танец» и «поэзия», в нем тысяча участников из 75 регионов».

По оценке министра, одним из главных достижений года является решение учредить гранты правительства РФ на поддержку творческих проектов национальных фольклорных коллективов. «Это делается впервые», — подчеркнула Ольга Любимова и поблагодарила вице-премьера за решение поддержать талантливых людей, которые служат искусству. «Нам есть что сохранять и что передавать будущим поколениям», — сказала министр культуры в заключение.

На заседании также выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который назвал наиболее ожидаемым российским обществом Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей».

О мероприятиях уходящего года рассказали заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, руководитель проекта «Арт-кластер «Таврида» Сергей Першин, директор Омской филармонии Ирина Лапшина, директор Рязанского областного центра народного творчества Елена Шаповская, директор Заслуженного государственного ансамбля песни и пляски «Донбасс» Ольга Горячева, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

На заседании состоялось и вручение премий «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. Лауреаты получили награды из рук заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

В категории «Народное пение» обладателем премии стал хормейстер хора русской песни «Радуница» Виктор Бакке. Награду в номинации «Народная музыка» получил руководитель ансамбля русских народных инструментов «Орловские узоры» Алексей Аксенов, в номинации «Народный танец» — художественный руководитель ансамбля танца «Баркад» Елизавета Хосроева. В номинации «Народный мастер» призером стал Артем Чичкарев, в номинации «Традиционная народная культура» — руководитель фольклорного ансамбля «Волюшка» Александра Семенова.

Руководитель брянского ансамбля «Горошины» Иван Булаткин получил от Ольги Любимовой подарок — тульскую гармонь. Как объяснила министр, она сделала это по просьбе Валентины Матвиенко — на встрече председателя Совета Федерации с руководителями региональных центров и домов культуры прозвучала просьба помочь им с музыкальными инструментами.

Программу завершил гала-концерт с участием детских коллективов-спутников Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Государственного академического ансамбля танца «Вайнах», Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Кубанского казачьего хора, адыгейского ансамбля «Нальмэс» и других известных коллективов.

Фотографии: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой