Владивосток как точка культурного притяжения

Андрей СЕРДЕЧНОВ, Владивосток

«Стройтрансгаз» готовит к сдаче объекты культурно-образовательного комплекса на острове Русский. Юные таланты со всех уголков Дальнего Востока переступят порог филиалов ведущих культурных учебных заведений страны уже в 2023 году.

Дальний Восток встретил столичных журналистов ослепительным после Москвы солнцем и ярко-голубым небом. Деревья, казалось, готовые выпустить первые листочки, и полное отсутствие снега создавали ощущение весны и предчувствие праздника. Оно не обмануло. Знакомство с Владивостоком началось с экскурсии в Приморскую сцену Мариинского театра. Филиал открылся в 2014 году и стал не только первым музыкальным театром во Владивостоке, но и большим рывком для всего региона.

Постановки сразу начали пользоваться успехом и у местных жителей, и у туристов из Азии — корейцев, японцев, китайцев. До пандемии во Владивосток приходили лайнеры, привозившие восточных зрителей на спектакли в филиал Мариинки. Вообще в азиатском регионе есть большой интерес к русскому классическому балету, опере. Тем важнее культурный форпост на Дальнем Востоке.

Приморская сцена Мариинского театра — прекрасное современное здание, полное света, не только радует посетителей и вдохновляет актеров. Изначально оно создавалось как гастрольная площадка, а не репертуарный театр. Поэтому нам советуют не удивляться тому, что в фойе идет репетиция оперы «Кармен», — не хватает площадей. Мимо пробегает Дездемона, шелестя платьем, она спешит к Отелло, ну а мы — спешим на экскурсию за кулисы.

Пробираясь между занавесями, журналисты спотыкаются о надгробия — декорации от спектакля «Жизель», а вот с позолоченной повозки «акул пера» просто-напросто прогоняют, испугавшись за ее сохранность. Дальше путь лежал в костюмерную. Жанна — начальник костюмерного цеха — пожаловалась, что места для костюмов не хватает. Часть из них приходится хранить в контейнерах, часть — распределять по совершенно неожиданным закоулкам. В среднем на спектакль требуется 350 костюмов. А постановок много. Жанна заверила, что после каждого использования нательное белье и костюмы исполнителей дезинфицируются спиртом.

Самым активным участникам экскурсии разрешили примерить головной убор фараона из оперы «Аида». Шапка мономаха оказалась тяжела везде, даже в опере Джузеппе Верди. Вернув царский «венец» на место, пришло время отправиться в гримерную.

Удивительно, но все парики у актеров сделаны из волос буйвола, шерстью их язык не повернется назвать. Желающие смогли примерить бороду или усы, оказалось, что борода очень согревает — лайфхак для холодной зимы.

Начальник отдела маркетинга, рекламы, PR Приморской сцены Мариинского театра Елена Сабинина рассказала «Культуре», что филиалу Мариинки не хватает мощностей.

— Коллектив наш составляет около 600 человек, и поскольку театр не строился как репертуарный, то для такого количества артистов и персонала он не подходит. Мы очень ждем, когда построится музейно-концертный комплекс на сопке Орлиное гнездо. Там будет еще одна сцена Мариинского театра, построенная с учетом всех требований. Труппу мы сможем увеличить — новые площади позволяют. Очень важно, что в культурный кластер входит не только новая площадка Мариинки, но и учебный корпус филиала Московской государственной академии хореографии (МГАХ), и филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Это большое подспорье для нас. Потому что во многих спектаклях задействованы дети, например, в балете «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Есть у нас детский хор, который принимает участие в операх. Он состоит в основном из ребят ЦМШ. Чем больше у детей будет возможностей получать музыкальное образование, тем больше кадров мы получим. Ждем мы и выпускников недавно открывшегося во Владивостоке филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Когда у нас будет выстроена система, позволяющая ребенку получать музыкальное или хореографическое образование с самого раннего детства — с музыкальной школы и до и высшего учебного заведения, то мы на выходе будем получать высокопрофессиональных артистов и специалистов, — говорит она.

О чем же идет речь? С 2019 года во Владивостоке по указанию президента Владимира Путина строится масштабный культурный кластер. Кстати, один из четырех. Три других одновременно возводятся в Калининграде, Севастополе и Кемерово. Культурно-образовательные и музейные комплексы будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут показывать свои экспозиции.

В столице Приморского края строительство ведется на двух площадках: на острове Русском и на высочайшей точке исторической части Владивостока — сопке Орлиное гнездо. Стройка грандиозная — почти 160 тысяч квадратных метров.

Музейный и театральный комплекс будут находиться на сопке. В кластер войдут и филиалы музеев — Эрмитажа, Третьяковки, Музея Востока, и филиал РГИСИ, школа креативных индустрий, и еще одна сцена Мариинского театра. Проект футуристического и по-северному лаконичного задания разрабатывало норвежское архитектурное бюро Snøhetta. После 24 февраля им занимается российское архитектурное бюро «Горка». Дело это непростое. Планы менялись уже несколько раз: учитывались местные особенности, например, ветровая нагрузка — а она, по словам местных жителей, такая, что собак уносит ветром.

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«Культура» посетила школу креативных индустрий (ШКИ). Пока здание на сопке Орлиное гнездо не построено, ШКИ арендует очень современное помещение в городе. Сегодня в ней занимаются 192 ребенка. Обучение рассчитано на два года

— Школа креативных индустрий отчасти выполняет профориентационную задачу, помогает детям самоопределиться. Если ребята захотят, то они смогут в культурном кластере получить получить и среднее специальное образование, и высшее — в РГИСИ. Всего у нас представлено шесть направлений, исследовать которые может молодой человек. Это дизайн, vr, анимация, театральная студия, звукорежиссура, фото-и видеопроизводство, — делится с изданием директор филиала РГИСИ во Владивостоке Нина Шульгина.

Заглядываем в студию дизайна — подростки увлеченно работают за графическим планшетом. Глава студии дизайна Ольга Данилова рассказывает «Культуре», что сейчас ребята готовят проект, по которому во Владивостоке будут расписывать стены на улицах.

— Мы не просто рисуем, а работаем с дизайном, работаем с теми проблемами, которые затрагивают современное общество и интересны детям. Например, для ребят с ограничениями по здоровью мы сделали ролик с сурдопереводом «О чем мечтаешь ты?». Дети и ребятки с ОВЗ вместе работали над проектом. Мы сделали контент, а ребята-сурдопереводчики перевели его на язык для глухих, — делится она.

И вот наконец мы едем через пролив Босфор по Русскому мосту на остров Русский. Туда, где расположена образовательная часть кластера. На фоне синего неба чернеют короткие ветви деревьев, словно обрезанные гигантским садовником. Оказывается это последствия ледяного шторма, обрушившегося на Приморье ровно два года назад.

На острове уже построены девять, как говорят строители, объектов. Учебные корпуса филиалов ЦМШ и МГАХ, два интерната для учащихся, образовательный центр, общежития и многоквартирные дома для преподавателей.

Дизайн интернатов выполнен в скандинавском стиле. Цвета и элементы интерьера выбирали будущие пользователи — администрация ЦМШ и МГАХ. Светлые и современные комнаты с окнами, выходящими на море, помогут отдохнуть от учебы, а ноутбук для каждого ученика добавит комфорта в процесс обучения. Здесь будут жить и заниматься ребята со всего Дальнего Востока. 250 детей будут познавать тонкости хореографии, 300 — премудрости музыкального образования.

Директор филиала «Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства» «Приморский» Наталья Мальцева рассказала о том, как будет устроена музыкальная школа.

— Ребята, которые поступают в филиал ЦМШ в первый класс, будут изучать и общеобразовательные предметы, и музыкальные дисциплины. В пятый класс нужно будет снова поступать — получать они будут уже среднее профессиональное образование. Заканчивая одиннадцатый класс, наши выпускники уже будут иметь среднее профессиональное образование. У них будет квалификация артист-инструменталист и преподаватель. Образование будет высокого уровня. У нас уже работают преподаватели, работающие в оркестре Приморской сцены Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов. А сейчас штат стал прирастать специалистами из других регионов. Например, недавно у нам переехал из Минска лауреат многих международных конкурсов пианист Андрей Иванов и скрипач Леонид Грауман, много лет преподававший в ДМШ Санкт-Петербурга. Это как раз реализация цели создания кластеров — привлечение и закрепление специалистов на Дальнем Востоке, привлечения населения, — уверяет собеседница.

Сейчас все здания на острове Русский получают заключения Госстройнадзора о готовности объектов ко вводу в эксплуатацию. Генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Восток» Игорь Волкунович уверяет, что «процесс получения заключений о соответствии проходит в рабочем режиме, без каких-либо неожиданностей. Заключительный шаг — получить разрешение на ввод в эксплуатацию, рассчитываем закончить эту работу в ближайшее время».

Фотографии предоставлены "Стройтрансгазом"