Ольга Любимова рассказала о развитии инфраструктуры в сфере культуры

Татьяна ФИЛИППОВА

В среду президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами кабинета министров. Встреча была посвящена инфраструктурным проектам. Ольга Любимова выступила на совещании с докладом «О развитии в текущем году инфраструктуры в сфере культуры».

По ее словам, работа, которая идет в рамках нацпроекта «Культура», меняет облик культурной сферы. Во всех регионах строятся и преображаются дома культуры, клубы, библиотеки и краеведческие музеи, создаются условия для творческой реализации любого человека вне зависимости от того, живет ли он в городе или в селе.

«С 2022 года мы получили возможность оказывать через нацпроект поддержку муниципальным, прежде всего краеведческим, музеям, — сообщила министр. — Их еще называют «музеями у дома». Они будут оснащены новым, самым современным оборудованием».

Ольга Любимова заверила президента, что к 2025 году будут реконструированы и капитально отремонтированы 100 муниципальных музеев, а технически оснащены – 487.

С 2023 года федеральную поддержку начнут получать и региональные музеи и театры. Министр привела еще несколько цифр: к 2025 году 127 театров и 675 музеев получат новое оборудование; реконструкция и капитальный ремонт пройдут в 24 театрах. Масштабная реновация ждет, в частности, Новгородский академический театр драмы имени Достоевского.

Министр напомнила, что благодаря нацпроекту в стране появились учреждения нового типа — модельные библиотеки. Скоростной интернет, который обеспечивает доступ к информационным ресурсам с художественной и научной литературой, современное оборудование, интересный дизайн, — все это делает модельные библиотеки центрами притяжения. Молодые люди приходят сюда, чтобы почитать и обсудить прочитанное, люди старшего поколения — просто пообщаться.

Сельские дома культуры, по словам министра, тоже обновляются — за четыре года реконструировано, капитально отремонтировано или вновь построено 1089 сельских ДК. В отдаленные населенные пункты отправляются автоклубы — многофункциональные дома культуры на колесах, грузовые машины-трансформеры, оснащенные откидной сценой и мультимедийной аппаратурой. К сегодняшнему дню в регионы страны поставлено 362 автоклуба.

Важное направление в рамках нацпроекта «Культура» — поддержка и развитие сети детских школ искусств. За четыре года новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами обеспечены 1156 детских школ и училищ искусств в 83 субъектах Российской Федерации, за два последних года капитально отремонтировано и реконструировано 621 здание ДШИ.

Министр культуры рассказала и о работе с объектами культурного наследия. Среди наиболее заметных памятников, которые уже отреставрированы, — павильон «Катальная горка» в Петергофе, памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, здание Литературного института имени А.М. Горького, Самарская фабрика-кухня. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре завершены первоочередные работы по реставрации фасадов Троицкого собора, Надвратной церкви, Просфорного и Духовского корпусов.

В этом году реставраторы приступили к восстановлению уникального памятника деревянного зодчества — Успенской деревянной церкви в карельском городе Кондопога, сгоревшей в 2018 году. До конца года будут завершены работы по реставрации и консервации 107 объектов культурного наследия.

Завершающая тема доклада министра культуры — интеграция учреждений новых субъектов Российской Федерации и их сотрудников в культурную жизнь страны. Состоялись масштабные гастроли коллективов Донбасса по городам России. В учреждениях Луганской Народной Республики экспонируется свыше 30 выставок.

Одно из ключевых направлений последних двух месяцев — модернизация кинотеатров и кинозалов и обеспечение их кинофильмами. «Репертуар подключенных кинозалов уже сегодня ничем не отличается от столичного, — подчеркнула Ольга Любимова, — местные жители с нетерпением ждут еще и оцифрованные золотые коллекции «Ленфильма», «Мосфильма», киностудии Горького и «Союзмультфильма».

Выслушав министра культуры, президент поинтересовался, хватает ли средств на реализацию планов и замыслов Министерства культуры, выделяются ли денежные ресурсы, которые были предусмотрены для всех направлений, в полном объеме, и есть ли какие-то проблемы и сбои.

— На данный момент нет, — ответила Ольга Любимова и объяснила, что нацпроект вызвал в регионах огромный интерес, губернаторы поддерживают запуск новых клубов и библиотек и порой вкладывают в их создание собственные средства. — Поэтому пока реализуем программу в полном объеме, и план у нас намечен на будущее, до конца 2024 года точно, — добавила министр.

Фотографии: Телеграм-канал Ольги Любимовой