Нацпроект «Культура» — один из наиболее эффективных

Татьяна ФИЛИППОВА

Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с докладом на «правительственном часе» в Государственной думе, рассказала о ходе реализации нацпроекта «Культура», интеграции новых российских регионов в культурную жизнь страны и ответила на вопросы депутатов.

Национальный проект «Культура» начал реализовываться в 2019 году и стал самым результативным из всех нацпроектов. По словам Ольги Любимовой, результативность нацпроекта составляет 99,9%.

За четыре года свыше 1140 детских школ и училищ искусств получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В 2022 году поддержку получат 309 таких учреждений в 41 регионе страны; реконструкцию и капитальный ремонт завершат в 188 учреждениях в 78 регионах. К 2025 году отремонтируют 775 ДШИ и училищ искусств; оснастят новым оборудованием 1842 учреждения.

Минкультуры также демонстрирует один из лучших результатов управления финансами, что подтвердил аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин:

«Мы оцениваем качество управления финансами Министерства культуры, — сказал он на «правительственном часе». — За последние годы это 35 баллов — один из лучших показателей для министерств и ведомств».

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила слаженность взаимодействия Министерства культуры и депутатов.

Ольга Любимова подчеркнула, что нацпроект — это возможность системного развития культуры на всех уровнях. С 2019 года удалось создать принципиально новые условия для развития сферы не только в больших, но и в малых городах и поселениях. Министр подробно рассказала об этом во время «правительственного часа». Вот главные цифры. До конца года планируется реконструировать и капитально отремонтировать 31 муниципальный музей; 9 детских и кукольных театров получат новый облик; новое оборудование получат 17 музеев; планируется построить и обновить 317 сельских клубов и домов культуры; 239 библиотек будут переоборудованы по модельному стандарту; регионы получат 79 автоклубов — многофункциональных домов культуры на колесах; новые инструменты, оборудование и учебные материалы получат 309 детских школ и училищ искусств; капитальный ремонт и реконструкция завершатся в 188 детских школах и училищах искусств; в регионах создадут 80 виртуальных концертных залов.

Помимо нацпроекта «Культура», Ольга Любимова обсудила с депутатами вопросы интеграции новых российских регионов в культурную жизнь страны. По словам министра, более 170 тысяч человек посетили выставки масштабного проекта «Наши традиции», который реализует Музей Победы при поддержке Министерства культуры РФ на территории Луганской Народной Республики.

В прифронтовой зоне планируется организовать выступления агитбригад.

«Работа с агитбригадами сформирована в полном объеме, подчеркнула Ольга Любимова. — Мы просчитываем вместе с Министерством обороны все возможности участия творческих деятелей: где-то приедут три человека, а где-то — 150, где-то надо помочь в реабилитации бойцов, а где-то деятели культуры выступают практически на новых территориях».

По результатам проведенной оценки эффективности реализации национального проекта «Культура» комитет Государственной думы по контролю оценил реализацию нацпроекта как эффективную. По словам первого заместителя председателя комитета по контролю Михаила Романова, положительные итоги подтверждают в том числе предоставленные Счетной палатой сведения о высоком уровне кассового исполнения расходов федерального бюджета и достижения запланированных показателей.

«Учитывая эффективность реализации нацпроекта «Культура», а также приближающиеся сроки его завершения (2024), на сегодняшний день крайне актуальным остается вопрос пролонгации нацпроекта», — подчеркнул Михаил Романов.

Вместе с тем комитет отмечает необходимость повышения качества проработки национального проекта на этапе его планирования с учетом недостатков, выявленных в рамках анализа его эффективности. «В частности, это неиспользованные средства», — резюмировал депутат.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность права министров перераспределять неизрасходованные средства на другой объект в рамках национального проекта.

«Понятно, что полномочия лежат в плоскости Министерства культуры, но, с другой стороны, возможно, необходимо изменение законодательства или подзаконных актов правительства, — отметил председатель Госдумы. — По итогам выступления министра надо настаивать и предлагать Правительству РФ переходить к другим подходам».

По мнению Володина, такой подход к перераспределению средств можно в пилотном режиме попробовать использовать в рамках работы Министерства культуры.

В рамках «правительственного часа» вопросы министру задали представители всех фракций Госдумы: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, «Новые люди». Депутатов интересовали темы, связанные с сохранением объектов культурного наследия, работой творческих союзов, поддержкой детского кино, международным культурным сотрудничеством, условиями труда работников культуры, выставочными проектами.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с другими странами, Ольга Любимова напомнила о нескольких международных проектах, которые состоялись в России в текущем году: Конкурс артистов балета под руководством Юрия Григоровича, Конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова, фестиваль циркового искусства «Без границ».

Первый заместитель председателя комитета по культуре, депутат фракции КПРФ Сергей Шаргунов высказал мнение, что самая большая беда отечественной культуры — недофинансирование. «По информации моих коллег из фракции, затраты на культуру к 2025 году предложено урезать на 16,5 % относительно расходов 2022 года», — отметил он.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Елена Драпеко в своем выступлении отметила хорошую работу министерства, обновление аппарата ведомства и предложила обратить внимание на закон «О культуре». Этот документ, по ее оценке, требует обновления. Депутат также предложила вернуться к рассмотрению законопроекта о ввозе и вывозе культурных ценностей.

Член фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов заявил, что считает необходимым вернуть в государственную политику идеологию, основанную на традиционных нравственных ценностях, и предложил включить в состав экспертных советов при Минкультуры России не только профессионалов, но и родителей, педагогов, детских психологов, представителей традиционных конфессий, силовых ведомств, а также специалистов по информационной безопасности. Ольга Любимова поддержала это предложение.

Кроме того, Дмитрий Певцов выступил с инициативой дать возможность участникам специальной военной операции после возвращения с фронта бесплатно получить первое и второе высшее творческое образование.

На заседании также выступили заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, депутаты Владимир Сипягин, Александр Шолохов.

«Активное реагирование на те предложения, которые в том числе поступили сегодня, — это наша задача на ближайшее время», — отметила по итогам «правительственного часа» Ольга Любимова.

Фотографии: Телеграм-канал Ольги Любимовой