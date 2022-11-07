Русский балет готовится к 250-летнему юбилею

Татьяна ФИЛИППОВА

В Большом театре состоялось заседание оргкомитета под председательством министра культуры РФ Ольги Любимовой по подготовке празднования в 2022 – 2023 годах 250-летия Московской государственной академии хореографии.



МГАХ — не просто известное во всем мире балетное училище, но и одно из старейших образовательных учреждений России. Свою историю оно ведет с 23 декабря 1773 года, когда в учрежденном по указу императрицы Екатерины II Московском Воспитательном доме были открыты первые «классы танцования» — так тогда называли занятия балетом. Императрица, как известно, была покровительницей искусств, особенно выделяла оперу и сама написала девять оперных либретто.



Московская балетная школа родилась именно здесь, в закрытом учебном заведении для сирот, подкидышей и незаконнорожденных. Здание, специально построенное для призреваемых императрицей детей, можно увидеть и сейчас — своим классическим фасадом оно выходит на Москворецкую набережную.

Строительство велось на личные средства императрицы, а куратором проекта был Иван Иванович Бецкой, человек чрезвычайно интересный, которого некоторые историки считают настоящим отцом Екатерины II — он познакомился с ее матерью, принцессой Голштинского дома, в Париже, где прожил пятнадцать лет. Во Франции Бецкой увлекся идеями Руссо, с которым был также знаком, и, вернувшись на родину, решил посвятить себя воспитанию в России «новой породы» людей. Воспитательный дом должен был стать одним из учреждений, из которых выйдут люди с просвещенным разумом и «облагороженными сердцами». В опекунский совет Бецкой ввел не только богатейших людей России, но и французского философа Дени Дидро.



Вдохновленный идеями европейских просветителей, Бецкой ратовал за обучение «легкое и естественное». Детей учили разным ремесленным профессиям, вскоре заводчики Демидовы открыли при Воспитательном доме коммерческий класс, а следом появился и класс «изящных искусств», который готовил актеров для императорской сцены.



Первым преподавателем балетного отделения стал Филиппо Бекари, итальянский танцовщик и хореограф, приехавший в Москву с женой, тоже танцовщицей. Бекари возглавлял балетные классы с 1773 по 1778 год, причем поначалу работал бесплатно — видимо, не будучи уверенным в том, что ему удастся научить набранных в класс детей искусству «театрального танца».



Угадать, выйдет ли из будущего танцовщика толк, не всегда удается и нынешним балетным педагогом. Николай Цискаридзе, нынешний ректор петербургского Вагановского училища, а в прошлом прославленный премьер Большого театра и выпускник Московского хореографического училища, признает, что это почти невозможно. «Мы берем кота в мешке. Любой ребенок, которого принимают в музыкальное училище, или в спорт, или в балет, принимают много детей для того, чтобы из огромного количества людей выбрать наиболее способного в данной профессии. В пубертатный период кошечка превращается в слона. И очень часто самая высокая девочка или самый высокий нескладный мальчик превращается в лебедя и в принца. Бывает такое, к сожалению, и как сыграет генетика, не может спрогнозировать никто».



Филиппо Бекари согласился получить свой гонорар, что называется, «по факту»: совет воспитательного дома по заключенному договору обещал заплатить ему по 250 рублей за каждого танцора-солиста и по 150 рублей за артиста кордебалета. В первом классе было 26 мальчиков и 28 девочек, которые занимались танцем четыре раза в неделю по четыре часа. Результат удовлетворил попечителей: спустя три года из 62 учеников балетного класса 24 стали солистами императорского театра, а остальные вошли в кордебалет.



В длинном списке преподавателей Московского хореографического училища имя Бекари стоит первым. Почему он прекратил свою работу с детьми, неизвестно, но в 1978 году его сменил Леопольд Парадиз из Вены, танцовщик с европейской известностью, оказавшийся талантливым педагогом. В театре Воспитательного дома он поставил множество балетных миниатюр, резко сократил размер класса (10 девочек и 10 мальчиков), отсеивая недостаточно способных, и внедрил в обучение собственную систему, в которой будущие танцовщики разделялись на амплуа.

Первый выпуск танцовщиков, имена которых вошли в историю русского балета, состоялся в 1780 году. Одновременно произошло еще одно событие, повлиявшее на становление русской балетной школы. Англичанин Михаил Меддокс открыл в Москве Петровский театр, будущий Большой. Спустя четыре года балетный класс Воспитательного дома полностью перешел в его ведение. Так завершился первый этап в истории Московской государственной академии хореографии, которая готовится отметить 250-летний юбилей.



Круглой дате будут посвящены выставки, фестиваль, форум «Балетная школа и балетный театр», гала-концерты и юбилейный вечер, который по традиции пройдет в Большом театре России. К празднованию готовятся юбилейные издания и выпуск памятных знаков и значков. Будут оцифрованы видеозаписи уроков выдающихся балетных педагогов, подготовлены видеоролики спектаклей, лучших концертных номеров и гала-концертов академии.

В рамках форума «Балетная школа и балетный театр» и фестиваля «Московской государственной академии хореографии – 250» будут организованы научно-практические конференции в офлайн- и онлайн-форматах, тематические круглые столы по вопросам развития искусства балета и хореографического образования, мастер-классы преподавателей МГАХ и показ творческих работ ученико. В январе 2023 года академия выступит с концертами в Кемерове, Калининграде и Владивостоке.



Юбилейные мероприятия пройдут в Большом театре России, Театральном музее имени Бахрушина и филиалах академии в Кемерове, Калининграде и Владивостоке. В Париже планируется провести выставку, посвященную творчеству выдающегося балетмейстера и педагога академии Юрия Григоровича, а в Брюсселе, Белграде, Будапеште и других европейских городах, - выставки, рассказывающие об истории и сегодняшнем дне Московской Государственной академии хореографии.



Фото: сайт Минкультуры РФ



«Московская академия хореографии — признанный во всем мире образовательный центр в сфере балетного искусства. В стенах академии сложился уникальный педагогический коллектив, традиции исполнительской культуры и профессионального мастерства поколениями передаются молодым артистам, — отметила Ольга Любимова. — Только за последние 20 лет студенты и выпускники МГАХ были удостоены свыше 450 премий и дипломов престижных балетных конкурсов и фестивалей. Выпускники академии — уникальные кадры, востребованные в театрах и балетных труппах».