Импортозамещение в культуре: первые шаги

Татьяна ФИЛИППОВА

Вопросы импортозамещения в культурной сфере были сформулированы на круглом столе, организованном Комитетом по культуре Госдумы. Его итогом стало решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители департаментов Минкультуры, профильных министерств и компаний-производителей.

Вопрос, который обсуждался на расширенном круглом столе, очень тонкий, как заметила председатель Комитета по культуре Государственной думы Елена Ямпольская. И руководители культурных учреждений, которых пригласили высказать свое мнение на этот счет, деликатность вопроса подтвердили.

Эдгард Запашный, директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, пришел на заседание с короткой справкой, которую и зачитал с разрешения собравшихся. В справке, составленной специалистами, два пункта с перечнем материалов и оборудования, необходимых цирку, которых заменить пока нечем. Первый пункт — это ткани, бифлекс и его аналоги, используемые в цирковой индустрии. В России, по словам Запашного, их не производят. Во втором пункте — световое оборудование, без которого любое шоу, не только цирковое, невозможно.

«Ничего российского по световому оборудованию мы не можем использовать, начиная от замены ламп и заканчивая экранами. У нас установлено хорошее дорогое оборудование — Соединенные Штаты, Канада, Англия, — и сегодня мы сталкиваемся с вопросом, как следить за этим оборудованием, на что менять обыкновенные лампы. То есть оборудование еще может работать несколько лет, а вот лампы требуют регулярной замены. И это тоже серьезный вопрос, которым, как мне кажется, никто не занимается».

Самую волнующую для большинства культурных учреждений тему озвучила Ирина Мастусова, директор Ассоциации анимационного кино. «Головная боль для анимации — программное обеспечение, — поделилась она. – На некоторые лицензии еще есть срок до конца года, с другими разбираются, и мы категорически нуждаемся в разработке собственного программного обеспечения. Мы обратились в Минцифры, где сейчас создаются центры компетенций, которые должны поддержать разработку программного обеспечения в разных отраслях, но получилось так, что такого центра компетенции для анимации, для кино просто нет».

С близким по смыслу сообщением выступил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, который напомнил, что на импортном ПО сидит не только анимация, но и все крупнейшие отечественные музеи и библиотеки. «Самое ценное, что у нас есть, — это наши фонды, и сейчас их сохранность под угрозой. О чем идет речь. В библиотечном фонде примерно 880 миллионов документов, в музейном около 80 миллионов. Большая часть этих документов хранится в электронных каталогах. Навигация, данные о том, как найти, данные о провинансе, об использовании, все, это находится в электронных системах. Есть базы данных, которые хранятся в облаке, и в какой-то момент — опасность именно в этом — мы можем столкнуться с тем, что эти системы станут мертвыми».

Прокомментировать ситуацию с программным оборудованием попросили Андрея Гундарева, советника главы Минцифры РФ Максута Шадаева. Советник подтвердил, что ситуация в этой области критическая.

«Все программное обеспечение, которое у нас есть, это номенклатура около 50 единиц, оно иностранное. Для того чтобы это программное обеспечение сделать, его нужно делать на весь мир, потому что оно никогда не окупится. Сделать его быстро невозможно. Три, пять, десять лет считается коротким сроком на производство. У наших стартапов есть какие-то разработки, но сказать, что они могут стать заменой, будет неверно». В качестве иллюстрации к сказанному Андрей Гундарев вспомнил историю одного из стартапов, который получил грант на разработку игрового движка, но спустя два года вернул деньги и сказал, что сделать конкурентоспособный движок невозможно.

— Сейчас еще немножко понагнетаю, — пообещал советник главы Минцифры, но Елена Ямпольская посоветовала ему переходить к катарсису.

Выяснилось, что прямо сейчас Минцифры совместно с коллегами из Сколкова, которые хорошо знают рынок по направлению мультимедиа, формирует так называемый ландшафт, то есть список ключевых игроков на рынке и список их потребностей. К этому процессу подключат и ассоциацию анимации, «потому что там проблем больше всего», по словам представителя Минцифры. Если они не решатся, то как только срок лицензий закончится, отечественная анимация откатится на два десятилетия назад. Решение проблем, как сказал Андрей Гундарев, будет идти тремя путями. «Сложное программное оборудование пока придется использовать по линии параллельного импорта. Поэтому первая история — это организация параллельного импорта. Вторая — это анализ, от чего можно отказаться и чем пожертвовать. И третья — это большая разработка игровых движков, видеоредакторов и программного обеспечения».

Проблемы, вызванные задачей импортозамещения, накопились у руководителей всех крупных культурных учреждений. Директор Третьяковки Зельфира Трегулова рассказала, что для музея, который сейчас строит три огромных филиала в Калининграде, Самаре и Владивостоке, это прежде всего проблема климатического контроля — оборудование, которое помогает поддерживать в музейных залах и хранилищах нужную температуру, тоже импортное. Заместитель генерального директора концерна «Мосфильм» Светлана Пылева сообщила, что на киностудии используется оборудование, которому нет замены. Директор Московской государственной филармонии, президент Союза концертных организаций России Алексей Шалашов выразил опасение, что замена музыкальных инструментов может привести к потере качества звучания российских оркестров.

Директор Большого театр Владимир Урин выступил с предложением создать рабочую группу из специалистов, которые готовы дать свои рекомендации ведомствам, занимающимся решением проблем импортозамещения.

Задачу создания такой группы и координации ее работы взяла на себя замминистра культуры Надежда Преподобная, подчеркнувшая, что в составе группы обязательно будут представители Минпромторга, поскольку на переходном этапе без параллельного импорта не обойтись.

«В рабочую группу обязательно войдут представители департаментов Министерства культуры, внешних министерств и, безусловно, представители производителей, — сказала Надежда Преподобная «Культуре». — Из внешних министерств — Минпромторг и Минцифры, это те, без кого мы не сможем. Минпромторг — это держатель информационного ресурса «Биржа импортозамещения», которым мы уже активно пользуемся и предлагаем регионам. Ну и, соответственно, Минцифра, учитывая, что нам необходимо разрабатывать собственное программное обеспечение. Задачу Министерства культуры мы видим в том, чтобы собрать проблематику, правильно ее транслировать коллегам и подключить тех, кто нам необходим. Мы должны жить и функционировать, несмотря ни на что, других вариантов у нас нет».