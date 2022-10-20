Замминистра культуры посетила Татарстан

Татьяна ФИЛИППОВА, Казань

Надежда Преподобная побывала в Казанском техникуме народных художественных промыслов, Казанском художественном училище имени Н.И. Фешина и Детской школе искусств в городе Арске.

Техникум народных художественных промыслов покорил не только замминистра культуры, но и всех остальных участников этой рабочей поездки. Этому учебному заведению через год исполнится шестьдесят лет, оно выпускает мастеров резьбы по дереву, керамистов, художников-оформителей и ювелиров. Гостям показали выставку ювелирных работ студентов, которые работают в сотрудничестве с музеями, изучают национальные традиции и копируют признанные шедевры. Большая часть работ на выставке являются репликами произведений искусства, хранящихся в Национальном музее и Музее булгарской цивилизации.

— Здесь чувствуются национальные мотивы, — отметила Надежда Преподобная.

В группе приехавших из Москвы журналистов немедленно объявились желающие купить студенческие работы. Оказалось, что это, к сожалению, пока невозможно, но в республике уже разрабатывается проект, который позволит талантливым художникам-прикладникам выходить на покупателя. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подтвердила, что создание такого специализированного маркетплейса — важная задача, и пилот нового проекта должен появиться в ближайшее время.

Следующим пунктом рабочего визита Надежды Преподобной стало Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина, где в этот день состоялось торжественное открытие Школы креативных индустрий.

Здание училища – одна из достопримечательностей Казани, оно было спроектировано архитектором Карлом Людвиговичем Мюфке, известным как архитектор-строитель Саратовского университета и нескольких казанских архитектурных памятников, включая Национальную библиотеку. В 1895 году в этом здании открылась Казанская художественная школа, которая должна была стать образцом для таких же школ в разных городах России. С 1895 по 1900 год здесь учился Николай Фешин, один из самых ярких художников первой половины двадцатого века. Через десять лет, после окончания Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, он вернулся в родную школу преподавателем. В Казани хранится самое крупное собрание его произведений, созданных до эмиграции в США в 1923 году. В 2006 году Казанскому художественному училищу, которое за столетие с лишним несколько раз меняло название, побывало и мастерскими, и институтом, и техникумом, было присвоено имя Фешина, самого известного его выпускника.

Прологом к церемонии открытия Школы креативных индустрий стала небольшая экскурсия по зданию, которое сохранило исторические архитектурные детали лишь в части аудиторий, но великолепные витражи, лестницы и парадный зал с редкой акустикой дают представление о той жизни, которая была здесь когда-то. Николай Фешин навсегда запомнил обстановку в двусветной мастерской, в которой занимались студенты в Казанской художественной школе, и в своем доме в Таосе, в штате Нью-Мексико, воспроизвел эту мастерскую.

Школа креативных индустрий — это четыре студии, в которых девяносто учащихся будут изучать фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, дизайн и анимацию. Она открыта в рамках проекта «Придумано в России», из федерального бюджета на ее создание выделено более 53 миллионов рублей.

В торжественной церемонии открытия, помимо Надежды Преподобной, участвовали заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Надежда Александровна поблагодарила заместителя главы республики и пожелала первым ученикам школы креативных индустрий творческого вдохновения.

«Для меня огромная честь посетить эту школу. У ребят счастливые глаза, и это самое важное. Кто-то здесь наметит траекторию своей профессиональной жизни, кто-то обретет хобби. Девиз ваших педагогов «Могу, умею, научу!» — потрясающий. Надеюсь, в будущем вы тоже станете передавать то, чему вам удалось научиться», — сказала замминистра.

Лейла Фазлеева призвала будущих мастеров диджитал-арта ничего не бояться ни в жизни, ни в искусстве. «Мне хочется видеть вас деятелями культуры Республики Татарстан и всей Российской Федерации. Продвигайте искусство, творите! Не бойтесь никогда быть самыми лучшими и успешными людьми на этой земле!» — обратилась она к заполнившей зал молодежи.

Третьим учебным заведением в рабочей поездке Надежды Преподобной в Татарстан стала Детская школа искусств в городе Арске, расположенном в шестидесяти пяти километрах от Казани.

Основателем Арска считается хан Батый — в тринадцатом веке по его указу на берегу реки Казанки было заложено поселение, о котором русские летописи впервые упомянули в 1497 году.

Арск известен еще и как родина великого татарского поэта, создателя национального литературного языка Габдуллы Тукая. «Татарский Пушкин» родился в семье муллы в селении Кушлауч, где сейчас открыт дом-музей поэта.

В школе искусств к визиту замминистра культуры подготовили плотную программу, в которой были и хоровые песни, и выступления танцевальных коллективов, и демонстрация фильма, снятого совместно с казахскими кинематографистами, и маленький концерт двух аккордеонов и гитары. То есть практически все направления были представлены коротко, но ярко.

В Арской школе искусств на музыкальном, художественном, хореографическом и театральном отделениях занимаются более 800 детей, многие из них стремятся продолжить обучение в художественных и музыкальных училищах и вузах.

В рамках национального проекта «Культура» Арскую школу, которой вот-вот стукнет шестьдесят, капитально отремонтировали и переоснастили (на ремонт было потрачено 19,9 миллиона рублей, на музыкальные инструменты и оборудование — 7,3 миллиона).

Надежда Преподобная отметила, что Татарстан — лидер в той области нацпроекта «Культура», которая касается детских школ искусств, к концу года в республике будет переоснащено двадцать восемь таких школ. По всей стране приведено в порядок 505 школ искусств, и это важное направление Министерство культуры будет продолжать и в следующем году.

Газете «Культура» Надежда Преподобная сказала, что считает очень важным дать ребенку возможность развиваться творчески. «Я сама в детстве рисовала, это было достаточно серьезное увлечение, и я к нему возвращаюсь, когда у меня есть время».

Фотографии: www.culture.gov.ru.